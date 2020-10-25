電動牙刷
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Philips Sonicare DiamondClean Smart 聲波震動牙刷，附應用程式
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我可以在不使用應用程式的情況下使用 Sonicare 牙刷嗎？
哪些國家/地區有提供 Sonicare 應用程式？
刷牙指引如何在 Sonicare 應用程式中運作？
我可以將 Sonicare 應用程式與 Apple 健康應用程式同步嗎？
如何變更 Sonicare 牙刷的強度設定？
哪些裝置與 Sonicare 應用程式 / Sonicare for Kids 應用程式相容？
我的 Sonicare 牙刷該用哪種刷頭？
我的 Sonicare 牙刷有哪些刷牙模式？
如何將牙刷連線至 Sonicare 應用程式？
如何清潔我的飛利浦 Sonicare 牙刷？
標準刷頭組合套裝
我的刷頭很難裝上或取下。
我的 Sonicare 牙刷沒有震動
我的 Sonicare 牙刷無法充電
我的 Sonicare 牙刷震動力道變弱
我的 Sonicare 牙刷震動太強
我的飛利浦 Sonicare 牙刷會發出大聲噪音
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