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我的飛利浦 Sonicare 牙刷會發出大聲噪音
更新於 2024 年 8 月 23 日
如果以下指示無法提供協助，請聯絡
我們，或按一下這裡
提交線上保固要求，以便我們支援您取得替換裝置。所有 Sonicare 牙刷和牙線機皆享有 2 年保固。
如果您的牙刷發出巨大噪音，下列疑難排解秘訣可協助您找到解決方案。
我們建議您按照下列順序執行步驟。在每個步驟之間，請先檢查問題是否已解決，再繼續下一個步驟。或者，您可以觀看下方影片以解決問題。
- Sonicare 牙刷使用強力震動清潔牙齒。產生的聲音比手動牙刷大聲。如果這是您的第一支電動牙刷，可能需要一段時間才能習慣電動刷牙。
- 如果您在沒有刷頭的情況下開啟牙刷，它會發出更多噪音。請務必確認刷頭已裝上牙刷。
- 如果牙刷發出異常大聲的噪音，可能是因為刷頭鬆脫。確定刷頭已穩固地裝在握把上，且未鬆脫。因為震動需要，握把與刷頭之間會有小縫隙。
- 這也可能表示刷頭已磨損。建議每三個月更換一次刷頭。您可以在我們的線上商店購買新刷頭。
- 請嘗試下列步驟：
步驟 1：從握把取下刷頭。
步驟 2：開啟牙刷電源。
牙刷是否仍然發出巨大或異常的噪音？
- 是：您的牙刷故障。我們建議您申請線上維修或更換。
- 否：如果噪音停止，您的刷頭故障或磨損。您需要更換新刷頭。
- 如果這些秘訣都沒有幫助，您的牙刷可能內部受損。建議您為牙刷申請維修或更換。
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