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Philips 支援

哪些國家/地區有提供 Sonicare 應用程式？

更新於 2025 年 3 月 14 日

Android 和 iOS 均有提供 Sonicare 和 Sonicare For Kids 應用程式。下列清單會顯示您所在國家/地區是否提供該應用程式。  

白俄羅斯有提供 Sonicare For Kids 應用程式。希臘、科威特、葡萄牙、沙烏地阿拉伯、塞爾維亞、哈薩克、以色列、土耳其及阿拉伯聯合大公國並無提供。 

 

北美洲 

歐洲 

中東 

亞太地區 

非洲        

加拿大 

奧地利 

科威特 

澳洲 

南非

美國 

比利時 

沙烏地阿拉伯 

中國 

 

墨西哥

保加利亞 

阿拉伯聯合大公國 

香港 

 

 

克羅埃西亞 

 

日本 

 

 

捷克共和國 

 

澳門 

 

 

丹麥 

 

馬來西亞 

 

 

愛沙尼亞 

 

紐西蘭 

 

 

芬蘭  

 

新加坡 

 

 

法國 

 

南韓 

 

 

德國  

 

台灣 

 

 

希臘 

 

泰國 

 

 

匈牙利 

 

 

 

 

愛爾蘭 

 

 

 

 

義大利 

 

 

 

 

拉脫維亞 

 

 

 

 

立陶宛 

 

 

 

 

盧森堡 

 

 

 

 

荷蘭 

 

 

 

 

挪威 

 

 

 

 

波蘭 

 

 

 

 

葡萄牙 

 

 

 

 

羅馬尼亞 

 

 

 

 

俄羅斯 

 

 

 

 

塞爾維亞

 

 

 

 

斯洛伐克 

 

 

 

 

斯洛維尼亞  

 

 

 

 

西班牙  

 

 

 

 

瑞典 

 

 

 

 

瑞士 

 

 

 

 

烏克蘭 

 

 

 
 英國  
 		 
 哈薩克
 		   
 以色列
 		   
 土耳其
 		   

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