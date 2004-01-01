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我的 Sonicare 牙刷無法充電
更新於 2024 年 8 月 27 日
如果以下指示無法提供協助，請聯絡我們
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提交線上保固要求，以便我們支援您取得替換裝置。所有 Sonicare 牙刷和牙線機皆享有 2 年保固。
如果您的牙刷無法充電，下列疑難排解秘訣可協助您找到解決方案。
我們建議您按照下列順序執行步驟。在每個步驟之間，請先檢查問題是否已解決，再繼續下一個步驟。
- 所有 Sonicare 牙刷的充電器都不一樣，也不相容於其他 Sonicare 型號。建議您使用牙刷隨附的原廠充電器為牙刷充電。
備註：如果您人在中國，並在 2024 年 9 月 1 日前購買牙刷，請致電 4008 800 008 以取得支援。
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牙刷插電時是否無法充電？您的插座可能無法運作。請嘗試使用其他插座進行充電。
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請試著檢查充電變壓器或電線是否損壞。如果您發現變壓器或電線有任何損壞，請立即停止使用。請在我們的線上商店購買替換品。
備註：如果您人在中國，並在 2024 年 9 月 1 日前購買牙刷，請致電 4008 800 008 以取得支援。
- 如果您使用充電座、充電墊或充電杯，請確認牙刷置於充電器中央。牙刷會發出兩聲短嗶聲，或電池指示燈會亮起，確認牙刷已正確放置在充電器上。
請確認充電器未放置在金屬表面或其他充電器附近，因為這可能會在充電時造成干擾。
- 如果這些秘訣都沒有幫助，您的牙刷可能內部受損。建議您為牙刷申請維修或更換。
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