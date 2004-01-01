請試著檢查充電變壓器或電線是否損壞。如果您發現變壓器或電線有任何損壞，請立即停止使用。請在我們的線上商店購買替換品。



備註：如果您人在中國，並在 2024 年 9 月 1 日前購買牙刷，請致電 4008 800 008 以取得支援。