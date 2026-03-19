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如何變更 Sonicare 牙刷的強度設定？

更新於 19 March 2026
您可以透過握把或應用程式變更 Sonicare 牙刷的強度。請參閱下方的各種方法，瞭解如何變更 Sonicare 牙刷的強度。  

變更 Sonicare Prestige 9900 的強度

您的牙刷預設為高強度。這是三個指示燈的第三個，也是最大的一個。  

  • 中間的指示燈代表中等強度。  

  • 底部指示燈代表低強度。 

若要在刷牙過程中變更設定，請按下強度指示燈或在 Sonicare 應用程式中操作。

變更 DiamondClean Smart 的強度

您可以選擇三種不同的強度等級：低、中、高。牙刷會根據您裝上的刷頭自動選擇強度。刷牙時，您可以按下模式/強度按鈕來變更強度。如果握把暫停或關閉電源，則無法調整此功能。 

使用電源按鈕變更強度

部分 Sonicare 牙刷有強度選項，但沒有 LED 指示燈。這些型號可讓您在使用時按下電源按鈕以變更強度。

變更 FlexCare Platinum 的強度

您可以選擇三種不同的強度等級：低、中、高。若要提高強度等級，請按下 + 按鈕。按下 - 按鈕可降低。您可以在刷牙過程中隨時執行此動作。 

變更 Sonicare 應用程式的強度 (僅限 Prestige)

您也可以在 Sonicare 應用程式中變更 Sonicare Prestige 牙刷的強度。方法如下： 

  1. 開啟 Sonicare 應用程式。 

  1. 在刷牙前的畫面上，點選 ^ 按鈕以展開牙刷設定：在螢幕上半部，點選低、中或高強度。 

  1. 勾號會出現在更新畫面上。表示您的強度已成功變更。也會顯示在握把上。 

  1. 點選 < 箭頭，便能以新強度開始刷牙。 

此頁面之資訊適用於以下型號： HX9911/62 , HX9911/69 , HX9911/68 , HX9911/86 , HX9911/87 , HX9996/12 , HX9996/13 , HX9996/11 , HX9912/40 , HX9912/17 , HX9912/07 , HX9903/22 , HX9903/12 , HX9924/02 , HX9924/12 , HX9924/22 , HX9924/42 , HX9944/02 , HX9954/52 , HX9984/02 , HX9312/02 , HX6616/52 , HX9182/18 , HX9172/19 , HX9372/04 , HX9141/20 , HX6631/01 , HX6631/09 , HX9362/67 , HX9352/04 , HX9182/08 , HX9141/08 , HX9172/10 , HX9112/02 , HX9382/03 , HX9342/02 , HX9332/04 . 點擊這裡顯示更多產品編號 點擊此處顯示較少的產品編號

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