如何變更 Sonicare 牙刷的強度設定？
更新於 19 March 2026
您可以透過握把或應用程式變更 Sonicare 牙刷的強度。請參閱下方的各種方法，瞭解如何變更 Sonicare 牙刷的強度。
變更 Sonicare Prestige 9900 的強度
您的牙刷預設為高強度。這是三個指示燈的第三個，也是最大的一個。
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中間的指示燈代表中等強度。
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底部指示燈代表低強度。
若要在刷牙過程中變更設定，請按下強度指示燈或在 Sonicare 應用程式中操作。
變更 DiamondClean Smart 的強度
您可以選擇三種不同的強度等級：低、中、高。牙刷會根據您裝上的刷頭自動選擇強度。刷牙時，您可以按下模式/強度按鈕來變更強度。如果握把暫停或關閉電源，則無法調整此功能。
使用電源按鈕變更強度
部分 Sonicare 牙刷有強度選項，但沒有 LED 指示燈。這些型號可讓您在使用時按下電源按鈕以變更強度。
變更 FlexCare Platinum 的強度
您可以選擇三種不同的強度等級：低、中、高。若要提高強度等級，請按下 + 按鈕。按下 - 按鈕可降低。您可以在刷牙過程中隨時執行此動作。
變更 Sonicare 應用程式的強度 (僅限 Prestige)
您也可以在 Sonicare 應用程式中變更 Sonicare Prestige 牙刷的強度。方法如下：
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開啟 Sonicare 應用程式。
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在刷牙前的畫面上，點選 ^ 按鈕以展開牙刷設定：在螢幕上半部，點選低、中或高強度。
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勾號會出現在更新畫面上。表示您的強度已成功變更。也會顯示在握把上。
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點選 < 箭頭，便能以新強度開始刷牙。