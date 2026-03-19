您的牙刷預設為高強度。這是三個指示燈的第三個，也是最大的一個。

中間的指示燈代表中等強度。

底部指示燈代表低強度。

若要在刷牙過程中變更設定，請按下強度指示燈或在 Sonicare 應用程式中操作。