牙科專業人員最常使用的電動牙刷品牌
個人化刷牙方式指導
智能刷頭系統
智能刷頭與刷牙模式配對
4 個模式，3 段牙刷力度
C3 Premium Plaque Control 刷頭是目前最深層清潔的刷頭。透過柔軟的彈性橡膠側面設計，刷毛可以順應牙齦輪廓和每一隻牙齒表面的形狀進行清潔，將接觸的表面範圍提高至 4 倍***，可去除多達 10 倍的牙菌膜，能深入牙刷難以觸及的部位*。
配上 G3 Premium Gum Care 智能牙齦護理刷頭即可改善牙齦健康。較細小的刷頭和針對牙齦邊緣清潔的刷毛，可以沿牙齦邊緣提供溫和而有效的清潔效果，避免形成牙齦疾病。臨床證實，刷頭能夠在短短兩星期內讓牙齦炎的機會減少 100％*，並帶來 7 倍更健康的牙齦。*
配上 W3 Premium White 智能亮白刷頭，即可去除牙菌斑並展現您最亮白的笑容。臨床證實，密集的中央刷毛可以在短短三天內去除多達 100% 牙菌斑*。
與手動牙刷相比，可清除多達 7 倍牙菌膜
與使用手動牙刷，配合市場領先的潔白牙膏刷牙比較
與 DiamondClean 比較
使用牙齦健康模式和手動牙刷比較，為期兩星期
使用亮白+模式和手動牙刷三天後進行比較
根據每天使用標準模式刷牙兩次，每次兩分鐘計算