去除多達 10 倍牙菌膜*，更深層清潔

C3 Premium Plaque Control 刷頭是目前最深層清潔的刷頭。透過柔軟的彈性橡膠側面設計，刷毛可以順應牙齦輪廓和每一隻牙齒表面的形狀進行清潔，將接觸的表面範圍提高至 4 倍***，可去除多達 10 倍的牙菌膜，能深入牙刷難以觸及的部位*。