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已停產

Philips Sonicare DiamondClean Smart聲波震動牙刷，附應用程式

HX9903/12

可選顏色

粉紅色
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黑色
黑色

我們最出色的全面口腔護理牙刷

DiamondClean Smart 是我們最出色的全面護理牙刷。四個智能刷頭讓使用者可兼顧各個部位，全面護理口腔健康，而 Smart Sensor 智能系統能因應個人使用習慣，自動調節和指導使用者清潔。

查看所有優點
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation [master-dcc2cb6d120c4b58b968b28400b191a1] [com-mig]

牙科專業人員最常使用的電動牙刷品牌

充滿信心、百分百保障

我們最出色的全面口腔護理牙刷

  • 個人化刷牙方式指導

  • 智能刷頭系統

  • 智能刷頭與刷牙模式配對

  • 4 個模式，3 段牙刷力度

去除多達 10 倍牙菌膜*，更深層清潔

去除多達 10 倍牙菌膜*，更深層清潔

C3 Premium Plaque Control 刷頭是目前最深層清潔的刷頭。透過柔軟的彈性橡膠側面設計，刷毛可以順應牙齦輪廓和每一隻牙齒表面的形狀進行清潔，將接觸的表面範圍提高至 4 倍***，可去除多達 10 倍的牙菌膜，能深入牙刷難以觸及的部位*。

只需 2 星期，即可帶來 7 倍更健康的牙齦

只需 2 星期，即可帶來 7 倍更健康的牙齦

配上 G3 Premium Gum Care 智能牙齦護理刷頭即可改善牙齦健康。較細小的刷頭和針對牙齦邊緣清潔的刷毛，可以沿牙齦邊緣提供溫和而有效的清潔效果，避免形成牙齦疾病。臨床證實，刷頭能夠在短短兩星期內讓牙齦炎的機會減少 100％*，並帶來 7 倍更健康的牙齦。*

只需 3 天，即可去除多達 100% 的牙菌斑**

只需 3 天，即可去除多達 100% 的牙菌斑**

配上 W3 Premium White 智能亮白刷頭，即可去除牙菌斑並展現您最亮白的笑容。臨床證實，密集的中央刷毛可以在短短三天內去除多達 100% 牙菌斑*。

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免責聲明

  1. 與手動牙刷相比，可清除多達 7 倍牙菌膜

  2. 與使用手動牙刷，配合市場領先的潔白牙膏刷牙比較

  3. 與 DiamondClean 比較

  4. 使用牙齦健康模式和手動牙刷比較，為期兩星期

  5. 使用亮白+模式和手動牙刷三天後進行比較

  6. 根據每天使用標準模式刷牙兩次，每次兩分鐘計算