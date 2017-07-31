刷頭會自動選擇最佳設定

不知道自己應該使用哪種模式和強度嗎？不用再煩惱了。刷頭中的微型晶片會讓您的 DiamondClean Smart 知道您使用的是哪種模式和強度。因此，舉例來說，如果插上牙齦護理刷頭，牙刷就會知道要選擇最佳模式和強度，為牙齦提供輕柔但有效的護理。您只需要按下電源按鈕即可。