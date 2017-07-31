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  • 我們最出色的全面口腔護理牙刷 我們最出色的全面口腔護理牙刷 我們最出色的全面口腔護理牙刷

    Philips Sonicare DiamondClean Smart 聲波震動牙刷，附應用程式

    HX9903/22

    我們最出色的全面口腔護理牙刷

    DiamondClean Smart 是我們最出色的全面護理牙刷。四個智能刷頭讓使用者可兼顧各個部位，全面護理口腔健康，而 Smart Sensor 智能系統能因應個人使用習慣，自動調節和指導使用者清潔。

    查看各種好處

    可選顏色:

    此產品已不再銷售。

    Philips Sonicare DiamondClean Smart 聲波震動牙刷，附應用程式

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    我們最出色的全面口腔護理牙刷

    充滿信心、百分百保障

    • 個人化刷牙方式指導
    • 智能刷頭系統
    • 智能刷頭與刷牙模式配對
    • 4 個模式，3 段牙刷力度
    去除多達 10 倍牙菌膜*，更深層清潔

    去除多達 10 倍牙菌膜*，更深層清潔

    C3 Premium Plaque Control 刷頭是目前最深層清潔的刷頭。透過柔軟的彈性橡膠側面設計，刷毛可以順應牙齦輪廓和每一隻牙齒表面的形狀進行清潔，將接觸的表面範圍提高至 4 倍***，可去除多達 10 倍的牙菌膜，能深入牙刷難以觸及的部位*。

    只需 2 星期，即可帶來 7 倍更健康的牙齦

    只需 2 星期，即可帶來 7 倍更健康的牙齦

    配上 G3 Premium Gum Care 智能牙齦護理刷頭即可改善牙齦健康。較細小的刷頭和針對牙齦邊緣清潔的刷毛，可以沿牙齦邊緣提供溫和而有效的清潔效果，避免形成牙齦疾病。臨床證實，刷頭能夠在短短兩星期內讓牙齦炎的機會減少 100％*，並帶來 7 倍更健康的牙齦。*

    只需 3 天，即可去除多達 100% 的牙菌斑**

    只需 3 天，即可去除多達 100% 的牙菌斑**

    配上 W3 Premium White 智能亮白刷頭，即可去除牙菌斑並展現您最亮白的笑容。臨床證實，密集的中央刷毛可以在短短三天內去除多達 100% 牙菌斑*。

    指導完成刷牙程序，顯示忽略部位

    指導完成刷牙程序，顯示忽略部位

    Philips Sonicare 應用程式讓您知道自己是否已徹底清潔牙齒，指導您妥善清潔、刷牙時更為細心。

    指出忽略清潔的位置，提醒補刷

    指出忽略清潔的位置，提醒補刷

    如果您刷牙時忽略了某個部位，應用程式的 TouchUp 功能就會顯示該部位，讓您可以在第二次清潔過程中加以改善，確保您每次都徹底清潔。

    方便您照顧難以清潔的部位

    方便您照顧難以清潔的部位

    您的牙醫有沒有向您指出任何難以清潔的部位？我們將在您的應用程式內以 3D 口腔視圖顯示這些範圍，讓您在刷牙時格外留神。

    過度用力刷牙時發出提示

    過度用力刷牙時發出提示

    您可能無法察覺是否過度用力刷牙，DiamondClean Smart 則可以代勞。如感應到過度用力刷牙時，牙刷手柄底部會亮燈提示，讓使用者明確感應到而減輕刷牙的力度。研究發現，10 位過度用力刷牙的使用者中有 7 位都憑藉力度感應成功而減輕刷牙時的力度。

    指導您減少刷磨動作

    指導您減少刷磨動作

    您可放心讓電動牙刷為您清潔牙齒。我們已經在牙刷手柄上加入一個刷磨感應，提醒您減少刷磨動作。讓您可以改善刷牙技巧，並同時享受更輕柔但更有效的清潔效果。

    刷頭會自動選擇最佳設定

    刷頭會自動選擇最佳設定

    不知道自己應該使用哪種模式和強度嗎？不用再煩惱了。刷頭中的微型晶片會讓您的 DiamondClean Smart 知道您使用的是哪種模式和強度。因此，舉例來說，如果插上牙齦護理刷頭，牙刷就會知道要選擇最佳模式和強度，為牙齦提供輕柔但有效的護理。您只需要按下電源按鈕即可。

    確保您充分利用刷頭

    確保您充分利用刷頭

    在使用一段時間後，刷頭就會磨損，移除牙石的效果就會降低。有了智能刷頭辨識功能，您就可以知道何時要更換刷頭。您的牙刷會追蹤您使用每個刷頭的時間和力度，並在需要更換時提醒您。您也可以使用 Philips Sonicare 應用程式追蹤刷頭的使用壽命，甚至可以訂購替換刷頭，再也不用擔心會沒有刷頭可用。

    可選 4 個模式，3 段牙刷力度選擇

    可選 4 個模式，3 段牙刷力度選擇

    DiamondClean Smart 讓您享受徹底的清潔效果。3 段牙刷力度選擇讓您提升清潔效能，而 4 款護理模式則涵蓋所有刷牙的需求：Clean（清潔模式）讓您的日常清潔更徹底、White+（亮白）可去除牙菌斑、Deep Clean+（深層清潔+）徹底深層清潔、Gum Health（牙齦健康）則可輕柔地沿著牙齦邊緣清潔。

    充電杯和旅行收藏盒

    充電杯和旅行收藏盒

    為牙刷充電從未如此簡單！刷牙後只需將牙刷放入設計時尚的玻璃杯座上，即可立即充電。您的玻璃充電杯不僅適合放在浴室，還可以當作漱口杯使用，可謂一物二用。只需完整充電一次，即可連續使用兩個星期（一般使用）。此外，旅行收藏盒更讓您的牙刷在旅程中隨時隨地都可以存放衛生。

    技術規格

    • 連接

      藍牙無線技術
      連接牙刷應用程式

    • 電源

      電壓
      110-220 V

    • 技術規格

      操作時間（從完全充電到沒電）
      14 日******
      電池
      可重複充電
      電池類型
      鋰離子電池

    • 設計和外表

      顏色
      粉紅色

    • 服務

      保用
      2 年有限保養

    • 兼容性

      Android 兼容性
      • Android 手機
      • 支援藍牙 4.0 的平板電腦
      兼容 iOS 裝置
      • 第三代 iPad 或以上
      • iPhone 4S 或以上版本
      • 兼容 iOS7 或以上版本

    • 方便易用

      兼容手柄
      簡便扣合式刷頭
      顯示
      明亮顯示屏
      電量指示燈
      亮燈圖示代表需要充電。
      手柄
      人體工學設計
      智能刷頭與刷牙模式配對
      同步並使用優化模式
      更換刷頭提示
      • 時刻確保最佳效果
      • 更換刷頭提示亮起

    • 內含物件

      手柄
      1 個 DiamondClean Smart
      刷頭
      • 1 個 C3 智能清潔刷頭
      • 1 個 G3 智能牙齦護理刷頭
      • 1 個 W3 智能亮白刷頭
      玻璃杯充電
      1
      旅行收納盒
      旅行收藏盒

    • 清潔效能

      健康功能
      7 倍更健康的牙齦****
      效能
      可清除多達 10 倍牙菌膜*
      計時器
      刷牙速度調節器及智能計時器
      美白效果
      減少達 100% 污漬*****
      速度
      每分鐘刷動高達 62000 次
      力度感應
      • 牙刷手柄底部亮起紫色燈
      • 震動手柄提醒使用者
      TouchUp
      提醒補刷

    • 模式

      3 段強度
      清潔
      日常清潔效果出眾
      深層清潔+
      加倍深層清潔
      牙齦健康
      加強臼齒清潔
      亮白+
      去除牙齒表面污漬

    • BrushSync 智能感應配對刷頭

      C3 智能清潔刷頭
      與清潔模式配對
      G3 Premium Gum Care 刷頭
      與牙齦健康模式配對
      W3 智能亮白刷頭
      與 White+ （亮白）模式配對

    • 智能感測器技術

      力度感應
      提醒使用者減低刷牙時的力度
      定位感應
      追蹤及提醒補刷
      刷磨感應
      提示減少過份大幅度來回刷磨牙齒
      3D 口腔視圖
      突出顯示未清潔的部位
      TouchUp
      指出忽略清潔的部位
      位置感應器
      引導至忽略清潔的區域

    Badge-D2C

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    • 與手動牙刷相比，可清除多達 7 倍牙菌膜
    • * 與使用手動牙刷，配合市場領先的潔白牙膏刷牙比較
    • * 與 DiamondClean 比較
    • *** 使用牙齦健康模式和手動牙刷比較，為期兩星期
    • **** 使用亮白+模式和手動牙刷三天後進行比較
    • **** 根據每天使用標準模式刷牙兩次，每次兩分鐘計算

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