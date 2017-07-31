HX9903/22
我們最出色的全面口腔護理牙刷
DiamondClean Smart 是我們最出色的全面護理牙刷。四個智能刷頭讓使用者可兼顧各個部位，全面護理口腔健康，而 Smart Sensor 智能系統能因應個人使用習慣，自動調節和指導使用者清潔。查看各種好處
C3 Premium Plaque Control 刷頭是目前最深層清潔的刷頭。透過柔軟的彈性橡膠側面設計，刷毛可以順應牙齦輪廓和每一隻牙齒表面的形狀進行清潔，將接觸的表面範圍提高至 4 倍***，可去除多達 10 倍的牙菌膜，能深入牙刷難以觸及的部位*。
配上 G3 Premium Gum Care 智能牙齦護理刷頭即可改善牙齦健康。較細小的刷頭和針對牙齦邊緣清潔的刷毛，可以沿牙齦邊緣提供溫和而有效的清潔效果，避免形成牙齦疾病。臨床證實，刷頭能夠在短短兩星期內讓牙齦炎的機會減少 100％*，並帶來 7 倍更健康的牙齦。*
配上 W3 Premium White 智能亮白刷頭，即可去除牙菌斑並展現您最亮白的笑容。臨床證實，密集的中央刷毛可以在短短三天內去除多達 100% 牙菌斑*。
Philips Sonicare 應用程式讓您知道自己是否已徹底清潔牙齒，指導您妥善清潔、刷牙時更為細心。
如果您刷牙時忽略了某個部位，應用程式的 TouchUp 功能就會顯示該部位，讓您可以在第二次清潔過程中加以改善，確保您每次都徹底清潔。
您的牙醫有沒有向您指出任何難以清潔的部位？我們將在您的應用程式內以 3D 口腔視圖顯示這些範圍，讓您在刷牙時格外留神。
您可能無法察覺是否過度用力刷牙，DiamondClean Smart 則可以代勞。如感應到過度用力刷牙時，牙刷手柄底部會亮燈提示，讓使用者明確感應到而減輕刷牙的力度。研究發現，10 位過度用力刷牙的使用者中有 7 位都憑藉力度感應成功而減輕刷牙時的力度。
您可放心讓電動牙刷為您清潔牙齒。我們已經在牙刷手柄上加入一個刷磨感應，提醒您減少刷磨動作。讓您可以改善刷牙技巧，並同時享受更輕柔但更有效的清潔效果。
不知道自己應該使用哪種模式和強度嗎？不用再煩惱了。刷頭中的微型晶片會讓您的 DiamondClean Smart 知道您使用的是哪種模式和強度。因此，舉例來說，如果插上牙齦護理刷頭，牙刷就會知道要選擇最佳模式和強度，為牙齦提供輕柔但有效的護理。您只需要按下電源按鈕即可。
在使用一段時間後，刷頭就會磨損，移除牙石的效果就會降低。有了智能刷頭辨識功能，您就可以知道何時要更換刷頭。您的牙刷會追蹤您使用每個刷頭的時間和力度，並在需要更換時提醒您。您也可以使用 Philips Sonicare 應用程式追蹤刷頭的使用壽命，甚至可以訂購替換刷頭，再也不用擔心會沒有刷頭可用。
DiamondClean Smart 讓您享受徹底的清潔效果。3 段牙刷力度選擇讓您提升清潔效能，而 4 款護理模式則涵蓋所有刷牙的需求：Clean（清潔模式）讓您的日常清潔更徹底、White+（亮白）可去除牙菌斑、Deep Clean+（深層清潔+）徹底深層清潔、Gum Health（牙齦健康）則可輕柔地沿著牙齦邊緣清潔。
為牙刷充電從未如此簡單！刷牙後只需將牙刷放入設計時尚的玻璃杯座上，即可立即充電。您的玻璃充電杯不僅適合放在浴室，還可以當作漱口杯使用，可謂一物二用。只需完整充電一次，即可連續使用兩個星期（一般使用）。此外，旅行收藏盒更讓您的牙刷在旅程中隨時隨地都可以存放衛生。
連接
電源
技術規格
設計和外表
服務
兼容性
方便易用
內含物件
清潔效能
模式
BrushSync 智能感應配對刷頭
智能感測器技術
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。