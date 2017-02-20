HX9073/67
清潔更徹底、牙齦更健康、牙齒更亮白
C3 Premium Plaque Defense 刷頭可清除多達 10 倍的牙菌膜*，效果顯著。G3 智能牙齦護理刷頭能在短短兩星期提升牙齦健康高達 7 倍***，而 W 智能亮白刷頭更可在 3 天內清除多 100％ 的牙漬*查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
靈活的設計讓它可深入難以觸及的牙齒部位，去除多達 10 倍的牙菌膜，效果顯著，真正深層清潔牙齦和牙齒。
Philips Sonicare 智能牙齦護理刷頭，有效深層清潔同時溫柔呵護您的牙齒和口腔。當您的牙刷沿著牙齦線移動時，智能牙齦護理刷頭柔軟的圍邊和刷毛能吸收過多的壓力，即使您用力刷，您的牙齦亦能受到保護。刷毛能有效去除牙齦上的牙菌膜和細菌，有助改善口腔健康。彎曲刷頭設計，令牙齒與刷毛的接觸面大大增加。
Philips Sonicare 智能亮白刷頭中央是密集的刷毛，能強力去除牙菌膜，以及因平常飲食而累積的污漬。柔軟的圍邊刷毛可以配合牙齦的獨特形狀深層清潔，只需 3 天即可帶來更加亮白的笑容。
使用 BrushSync™ 智能感應配對刷頭****獲得最佳的清潔效果。智能刷頭可與配備 Brush Sync™ 的 Philips Sonicare 牙刷手柄同步****，然後選擇最佳的刷牙模式和強度水平，提供非一般的清潔、潔白效果和牙齦護理。您需要做的，就是開始刷牙。
讓您享受個人化的清潔體驗。柔軟及有彈性的橡膠側面讓智能清潔刷頭、智能牙齦護理刷頭及智能亮白刷頭可以適應口腔的獨特輪廓，而柔軟的圍邊刷毛可靈活適應牙齦輪廓，將接觸的表面範圍提高至 4 倍**，為您帶來更舒適的深層清潔體驗，即使難以觸及的部位也絕對無問題。此外，自動調整清潔技術還可以讓刷頭順著牙齦邊緣刷牙，吸收刷牙時多餘的壓力，讓刷牙的動作更有效，帶來獨特的刷牙口腔感覺和卓越的清潔效果。
Philips Sonicare 聲波科技可以將水份推往牙縫，而刷毛震動則可有效去除牙菌膜，達致每日潔淨效果。
當刷頭使用了三個月後效果會減低，但在此之前 BrushSync™ 將會提醒您。您的智能牙刷會追蹤您使用的頻率和強度，然後會在有需要時通知您更換。沒有智能 Philips Sonicare 牙刷？只需留意藍色替換刷毛，當它們變白時，您就知道是時候更換一個新刷頭了。
只需將智能清潔刷頭、智能亮白刷頭及智能牙齦護理刷頭插上 Philips Sonicare 聲波牙刷手柄，即可穩固地扣好。更換刷頭變得更方便。除 PowerUp Battery 和 Essence 系列，智能刷頭適用於所有牙刷手柄。
所有 Philips Sonicare 刷頭對牙齒和牙齦絕對安全而且溫和。在測試過程中，每個刷頭都進行過多重測試以確保耐用性，讓您每次刷牙都可享受卓越的性能。
設計和外表
兼容性
內含物件
優質及性能優異
健康功能
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。