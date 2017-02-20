接觸表面範圍提高至 4 倍** 更舒適的深層潔淨體驗

讓您享受個人化的清潔體驗。柔軟及有彈性的橡膠側面讓智能清潔刷頭、智能牙齦護理刷頭及智能亮白刷頭可以適應口腔的獨特輪廓，而柔軟的圍邊刷毛可靈活適應牙齦輪廓，將接觸的表面範圍提高至 4 倍**，為您帶來更舒適的深層清潔體驗，即使難以觸及的部位也絕對無問題。此外，自動調整清潔技術還可以讓刷頭順著牙齦邊緣刷牙，吸收刷牙時多餘的壓力，讓刷牙的動作更有效，帶來獨特的刷牙口腔感覺和卓越的清潔效果。