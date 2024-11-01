Philips 支援
我的 Sonicare 牙刷沒有震動
更新於 2024 年 8 月 23 日
如果您的牙刷沒有震動或無法開啟，下列疑難排解秘訣可協助您尋找解決方案。
我們建議您按照下列順序執行步驟。在每個步驟之間，請先檢查問題是否已解決，再繼續下一個步驟。
- 殘留的牙膏可能累積在電源按鈕周圍。殘留物會導致電源按鈕卡住而無法開啟。建議您使用濕布清潔電源按鈕和周圍區域。
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未充飽電的牙刷電池可能需要更多電力才能讓牙刷震動。建議至少充電 24 小時。為避免重蹈覆轍，牙刷可以一直放在充電器上。
如果您有一個月以上的時間沒有使用牙刷，電池可能已經耗盡。將握把放到充電器上。電池正在充電，但可能需要幾分鐘的時間，電池指示燈才會亮起。建議至少為牙刷充電 24 小時。
- 請嘗試使用其他插座為牙刷充飽電。連接至充電器的電源故障，可能會導致牙刷無法充電。在某些國家/地區，浴室的電源插座具有關閉電源的安全功能。為牙刷充電前，請確認插座有電。
- 如果您的牙刷電源已開啟，且電池指示燈亮起，但沒有震動，表示牙刷內部有損壞。我們建議您申請線上維修或更換。
- 如果這些秘訣都沒有幫助，您的牙刷可能內部受損。我們建議您與我們聯絡。
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