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我的 Sonicare 牙刷沒有震動

如果您的牙刷沒有震動或無法開啟，下列疑難排解秘訣可協助您尋找解決方案。



我們建議您按照下列順序執行步驟。在每個步驟之間，請先檢查問題是否已解決，再繼續下一個步驟。

