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我的 Sonicare 牙刷震動力道變弱
更新於 2024 年 8 月 23 日
如果以下指示無法提供協助，請聯絡我們
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提交線上保固要求，以便我們支援您取得替換裝置。所有 Sonicare 牙刷和牙線機皆享有 2 年保固。
如果牙刷的震動程度變弱，下列疑難排解秘訣可協助您尋找解決方案。
我們建議您按照下列順序執行步驟。在每個步驟之間，請先檢查問題是否已解決，再繼續下一個步驟。
- 牙刷的電池如未充滿電，則可能需要更多電力才能達到其原本的震動強度。我們建議整夜充電至少 24 小時。
所有 Sonicare 牙刷的充電器都不一樣，也不相容於其他 Sonicare 型號。建議您使用牙刷隨附的原廠充電器為牙刷充電。
- 有些牙刷預設會啟動 EasyStart 功能。此功能可讓牙刷在每次刷牙後慢慢增加震動程度。震動增強將在前十四次刷牙時段中進行。如希望牙刷以正常方式震動，建議關閉 EasyStart 功能。
- 這也可能表示刷頭已磨損。建議每三個月更換一次刷頭。您可以在我們的線上商店購買新刷頭。
如果最近曾更換刷頭，請前往下一個步驟。
- 所選模式會影響牙刷的震動程度。部分刷牙模式的力道較小，例如 TongueCare 和敏感模式。建議您變更刷牙模式以增加震動程度。關閉牙刷電源，然後按下模式/強度按鈕以選擇偏好的模式。
- 部分牙刷型號具備強度設定。請參閱使用手冊，查看您的牙刷是否具備強度設定。所選的強度設定會影響牙刷的震動程度。您可以選擇不同的強度等級。牙刷會根據您裝上的刷頭自動選擇強度等級。
刷牙時，您可以按下模式/強度按鈕來變更強度。握把關閉時，無法調整強度。
- 如果這些秘訣都沒有幫助，您的牙刷可能內部受損。建議您為牙刷申請維修或更換。
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