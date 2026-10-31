產品支援
zh/en

電視

Ambilight 幻變環迴燈光設計 (33)

1–12 / 33 筆結果
排序:

Ambilight 幻變環迴燈光設計

LED 電視

32PFL9705H/12
  • 81 厘米（32 吋）
  • 全高清 1080p
  • 數碼電視

建議零售價

HK$18,890.00

檢視產品

LED 電視

37PFL8605H/12
  • 94 厘米（37 吋）
  • 全高清 1080p
  • 數碼電視

建議零售價

HK$16,890.00

檢視產品

LCD TV

52PFL9704H/12
  • 132 厘米（52 吋）
  • 全高清 1080p
  • 數碼電視
檢視產品
  • The Xtra
  • The Xtra
  • The Xtra

The Xtra
4K QD MiniLED AMBILIGHT 顯示器

65PML9109/96
  • 164 厘米（65 吋）AMBILIGHT 顯示器
  • P5 完美圖片引擎
  • Google TV™
  • 杜比視界 + 杜比全景聲
檢視產品
  • The Xtra
  • The Xtra
  • The Xtra

The Xtra
4K QD MiniLED AMBILIGHT 顯示器

55PML9109/96
  • 139 厘米（55 吋）AMBILIGHT 顯示器
  • P5 完美圖片引擎
  • Google TV™
  • 杜比視界 + 杜比全景聲
檢視產品
  • Cinema 21:9
  • Cinema 21:9
  • Cinema 21:9

Cinema 21:9
LED 電視

58PFL9955H/12
  • 147 厘米（58 吋）
  • 全高清 1080p
  • 數碼電視

建議零售價

HK$69,990.00

檢視產品
  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series

6000 series
LED 電視

47PFL6007D/30
  • 119 厘米（47 吋）
  • 全高清 1080p
  • MHEG-5
檢視產品
  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series

6000 series
LED 電視

42PFL6007D/30
  • 107 厘米（42 吋）
  • 全高清 1080p
  • MHEG-5
檢視產品
  • 9000 series
  • 9000 series
  • 9000 series
  • 9000 series
  • 9000 series

9000 series
4K 曲面 OLED Smart TV

65POD901C/30
  • 164厘米 (65吋)
  • 4K 超高清 OLED TV
  • DTMB
檢視產品
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips

Philips
LCD TV

46PFL9704H/12
  • 117 厘米（46 吋）
  • 全高清 1080p
  • 數碼電視
檢視產品
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series

Philips 7000 series
Smart LED TV

55PFL7606H/12
  • 140 厘米（55 吋）
  • 輕便 3D
  • DVB-T/C

建議零售價

HK$28,990.00

檢視產品
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips

Philips
LCD TV

42PFL9803H/10
  • 107 厘米（42 吋）
  • DVB-T/C MPEG4*
檢視產品