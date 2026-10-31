電視
所有系列
Ambilight 幻變環迴燈光設計
Screen size
0cm
0"
Sustainability
環保產品 (17)
Picture performance
Clear LCD (3)
Full HD 1080p (8)
HD ready (2)
Connectivity
USB (7)
Digital TV reception
DVB-C 調諧器 (只於歐洲適用) (1)
DVB-T 調頻器 (2)
MPEG 4 調諧器 (1)
Ambilight
All Ambilight TVs (1)
Ambilight 3-sided (1)
Smart TV
All Smart TV (1)
LED 電視
建議零售價
HK$18,890.00
HK$16,890.00
LCD TV
The Xtra4K QD MiniLED AMBILIGHT 顯示器
Cinema 21:9LED 電視
HK$69,990.00
6000 seriesLED 電視
9000 series4K 曲面 OLED Smart TV
PhilipsLCD TV
Philips 7000 seriesSmart LED TV
HK$28,990.00