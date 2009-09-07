符合多項國際標準的環保材料

"Philips 致力於在顯示器系列中使用可持續環保的物料。所有機體塑料零件、金屬機箱零件及包裝材料均採用 100% 可回收材料。在部分指定型號，我們採用多達 65% 消費後再生塑料。嚴格按照 RoHS 標準，確保消除大量降低或消除鉛等有毒物質。帶 CCFL 背光的顯示屏內的水銀含量已大大降低，而帶 LED 背光的顯示屏更完全不含水銀。請前往 http://www.asimpleswitch.com/global/ 到訪 Philips 了解更多。