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241E1SB/00
大幅全高清顯示屏，一流觀賞體驗
此款 16:9 全高清 1080p 品質顯示屏可讓您盡情享受！241E1 具有 DVI 和 VGA 輸入、自動格式、SmartContrast 和光亮塗層，是可滿足您的一切需要的最佳選擇
61 厘米（24 吋）闊 E 系列
1920x1080 全高清
Philips OSD 簡易畫面格式控制是在 4:3 屏幕比例和闊屏幕模式之間來回切換，使顯示屏的屏幕比例符合要處理的闊文件內容，而無需捲動或檢視闊屏幕模式下的闊屏幕媒體以及 4:3 屏幕比例內容的不失真、原始模式顯示。
"Philips 致力於在顯示器系列中使用可持續環保的物料。所有機體塑料零件、金屬機箱零件及包裝材料均採用 100% 可回收材料。在部分指定型號，我們採用多達 65% 消費後再生塑料。嚴格按照 RoHS 標準，確保消除大量降低或消除鉛等有毒物質。帶 CCFL 背光的顯示屏內的水銀含量已大大降低，而帶 LED 背光的顯示屏更完全不含水銀。請前往 http://www.asimpleswitch.com/global/ 到訪 Philips 了解更多。
屏幕比例是視訊影像的長寬之比。從普通電視到高清電視，以至於歐洲數碼電視，16:9 闊屏幕比例一直被作為標準比率。原始 16:9 屏幕比例帶來出色的遊戲及影片顯示效果，畫面頂部及底部無黑邊，也不會因為要縮放畫面來適合各種熒幕大小而導致畫質下降。