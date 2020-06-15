高動態範圍 (HDR) 帶來更逼真的彩色視覺效果

高動態範圍可帶來顯著不同的視覺體驗。以令人驚艷的亮度、無與倫比的對比度和迷人的色彩，帶來更明亮生動的圖像，畫面亦更有深度，陰影同時更加細緻入微，呈現出前所未見、色彩更豐富的新色調，為您帶來更引人入勝的新視覺體驗。