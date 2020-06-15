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遊戲體驗更上一層樓
這款 Philips Momentum 顯示器同時兼容 AMD FreeSync Premium 及 NVIDIA® G-SYNC®，讓您在緊張刺激的競技中享受超流暢、無撕裂的遊戲體驗。Nano IPS 顯示器帶來精準的色彩精確度。
Momentum
27 吋（68.5 厘米）
2560 x 1440 (QHD)
高動態範圍可帶來顯著不同的視覺體驗。以令人驚艷的亮度、無與倫比的對比度和迷人的色彩，帶來更明亮生動的圖像，畫面亦更有深度，陰影同時更加細緻入微，呈現出前所未見、色彩更豐富的新色調，為您帶來更引人入勝的新視覺體驗。
玩遊戲不應波折重重，或遇到畫面斷續。AMD FreeSync™ Premium 為頂尖遊戲玩家提供流暢的無撕裂遊戲體驗，同時保持最佳性能。絕不犧牲高刷新率、低延遲率和低幀率補償技術，令您滿懷信心，傲視遊戲群雄。
MPRT（移動畫面響應時間）可以更清楚解釋何為響應時間，亦即畫面由雜訊變成清晰影像的所需時間。Philips 遊戲顯示器的 MPRT 僅為 1 毫秒，可以有效解決漏光和動態模糊問題；令視覺效果更為形象清晰，提升遊戲體驗，絕對是玩驚悚和刺激遊戲的最佳選擇。
「IPS」文字標記/商標和相關技術專利為其個別所有者所有。
最高解像度只適用於 DP 輸入。
響應時間值等於 SmartResponse
為求最佳輸出效能，請確保您的顯示卡可達到這款 Philips 顯示器的最高解像度和刷新率。
MPRT 是透過調節亮度以減少模糊，因此，啟用 MPRT 時無法調節亮度。為減少動態模糊，LED 背光會隨螢幕刷新同步閃爍，亮度或會有明顯改變。
MPRT 是遊戲優化模式。啟用 MPRT 時，或會有明顯的螢幕閃爍情況。如不使用遊戲功能，建議將其關閉。
BT. 709 / DCI-P3 覆蓋以 CIE1976 為基礎
NTSC 區以 CIE1976 為基礎
sRGB 區以 CIE1931 為基礎
Adobe RGB 覆蓋以 CIE1976 為基礎
2020 Advanced Micro Devices, Inc. 保留一切權利。AMD、AMD 箭咀標誌、AMD FreeSync™ 及組合版本為 Advanced Micro Devices, Inc 的商標。其他本刊物使用的產品名稱僅供辨識之用，並可能是其所屬公司的商標。
NVIDIA® G-SYNC® 支援介面：DisplayPort
請確保將 NVIDIA® G-SYNC® 驅動程式更新到最新版本，詳情可瀏覽 NVIDIA 網站：https://www.nvidia.com/
請確保您的顯示卡支援 NVIDIA® G-SYNC®
© 2019 NVIDIA、NVIDIA 標誌和 NVIDIA G-SYNC 是 NVIDIA Corporation 在美國和其他國家/地區的商標及/或註冊商標。
顯示器實際可能與顯示圖片有別。