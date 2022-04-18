Brilliance 7000
27 吋（68.6 厘米）
3840 x 2160（4K 超高清）
這款 Philips 擴展基座顯示器配備 Thunderbolt™ 4 連接。與傳統 USB-C 顯示器相比，Thunderbolt™ 4 技術提供極速 40Gbps 數據傳輸速度、支援高解像度影片、提供多串流傳輸以作菊花鏈串接、可為外置裝置提供高達 90W 電力，並可提供穩定的 1Gbit/s Ethernet 連線。
透過菊花鏈串接，您可利用手提電腦上的單一 Thunderbolt 連接埠驅動多部顯示器及裝置。將手提電腦的 Thunderbolt 連接埠連接至這部顯示器，再從這部顯示器的第二個 Thunderbolt 連接埠連接至第二部 4K 顯示器。
這些 Philips 顯示器採用高效能面板，呈現 UltraClear 4K 超高清 (3840 x 2160) 解像度影像。無論您是需要 CAD 解決方案呈現極致細緻影像的專業人士、使用 3D 圖像應用程式，還是處理龐大試算表的金融高手，Philips 顯示器都能讓您的影像及圖像栩栩如生。
獎項
「IPS」文字標記/商標和相關技術專利為其個別所有者所有。
響應時間值等於 SmartResponse
DCI-P3 覆蓋以 CIE1976 為基礎
NTSC 區以 CIE1976 為基礎
sRGB 區以 CIE1931 為基礎
Adobe RGB 覆蓋以 CIE1976 為基礎
根據 CIE1976 的 Rec 709 覆蓋
根據 CIE1976 的 Rec 2020 覆蓋
要透過 USB-C 傳輸影片，您的筆記簿型電腦/裝置必須支援 USB-C DP Alt 模式
螢幕分享、網上串流視訊或音頻等活動可能會影響網絡表現。整體音頻及視訊質素取決於您的硬件、網絡寬頻及其表現。
對於 USB-C 供電及充電功能，您的筆記簿型電腦/設備必須支援 USB-C 標準電源之輸送規格。更多詳細信息，請查閱您的筆記簿型電腦用戶手冊或咨詢製造商。
如您的乙太網連接速度較慢，請進入 OSD 功能表並選擇支援 LAN 速度為 1G 的 USB 3.0 或更高版本。
在 SDR（標準動態範圍）下，操作溫度範圍可達 40°C。
顯示器實際可能與顯示圖片有別。