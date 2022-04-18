UltraClear 4K 超高清 (3840x2160) 解像度，呈現精準細節

這些 Philips 顯示器採用高效能面板，呈現 UltraClear 4K 超高清 (3840 x 2160) 解像度影像。無論您是需要 CAD 解決方案呈現極致細緻影像的專業人士、使用 3D 圖像應用程式，還是處理龐大試算表的金融高手，Philips 顯示器都能讓您的影像及圖像栩栩如生。