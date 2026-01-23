Quad HD 2560 x 1440 像素，影像清晰透亮

這些 Philips 螢幕可呈現 Crystalclear Quad HD 2560x1440 像素影像。這些新款顯示器採用高像素密度的高效能面板，並支援高頻寬訊號來源，令影像及圖像躍然眼前。無論您是需要透過 CAD-CAM 解決方案查看極致細節的專業人士、使用 3D 圖像應用程式，還是處理大型試算表的財務專才，Philips 顯示器都能為您呈現 Crystalclear 影像。