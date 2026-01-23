27B2N3500G/69
為新一天而設的護眼體驗
享受 Quad HD 清晰畫質及流暢的 144Hz 刷新率，舒適工作並保持高效。SoftBlue 技術與圓偏振光設計有助減輕眼睛疲勞，讓長時間使用更為輕鬆。
3000 系列
27 吋（68.5 厘米）
2560 x 1440 (Quad HD)
IPS 顯示器採用先進技術，提供 178/178 度超廣闊可視角度，讓您幾乎可從任何角度觀看畫面。與標準 TN 面板不同，IPS 顯示器能呈現格外清晰、色彩鮮明的影像，不僅適合瀏覽相片、觀賞電影和瀏覽網頁，亦適合要求色彩準確度及亮度時刻一致的專業應用。
這些 Philips 螢幕可呈現 Crystalclear Quad HD 2560x1440 像素影像。這些新款顯示器採用高像素密度的高效能面板，並支援高頻寬訊號來源，令影像及圖像躍然眼前。無論您是需要透過 CAD-CAM 解決方案查看極致細節的專業人士、使用 3D 圖像應用程式，還是處理大型試算表的財務專才，Philips 顯示器都能為您呈現 Crystalclear 影像。
這款顯示器支援 144Hz 刷新率，可有效減少畫面動態模糊及輸入延遲。無論進行精細創作、多工作業、競技遊戲或日常瀏覽網頁，都能享有更流暢清晰的畫面動態表現，同時減輕眼睛疲勞，提升桌面使用體驗。
「IPS」文字標記/商標和相關技術專利為其個別所有者所有。
響應時間值等於 SmartResponse
sRGB 覆蓋範圍（基於 CIE 1931 標準）、NTSC 覆蓋範圍（基於 CIE 1976 標準）。
EPEAT 評級認證僅於 Philips 註冊產品的地方有效。請瀏覽 https://www.epeat.net/，查看您國家/地區的註冊狀態。
此小冊子所列的產品及配件可能會因國家及地區而有所不同。
顯示器實際可能與顯示圖片有別。