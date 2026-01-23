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Business MonitorLCD 顯示器

27B2N3500G/69

為新一天而設的護眼體驗

享受 Quad HD 清晰畫質及流暢的 144Hz 刷新率，舒適工作並保持高效。SoftBlue 技術與圓偏振光設計有助減輕眼睛疲勞，讓長時間使用更為輕鬆。

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為新一天而設的護眼體驗

  • 3000 系列

  • 27 吋（68.5 厘米）

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

IPS LED 廣視角技術，呈現精準影像與色彩

IPS 顯示器採用先進技術，提供 178/178 度超廣闊可視角度，讓您幾乎可從任何角度觀看畫面。與標準 TN 面板不同，IPS 顯示器能呈現格外清晰、色彩鮮明的影像，不僅適合瀏覽相片、觀賞電影和瀏覽網頁，亦適合要求色彩準確度及亮度時刻一致的專業應用。

Quad HD 2560 x 1440 像素，影像清晰透亮

Quad HD 2560 x 1440 像素，影像清晰透亮

這些 Philips 螢幕可呈現 Crystalclear Quad HD 2560x1440 像素影像。這些新款顯示器採用高像素密度的高效能面板，並支援高頻寬訊號來源，令影像及圖像躍然眼前。無論您是需要透過 CAD-CAM 解決方案查看極致細節的專業人士、使用 3D 圖像應用程式，還是處理大型試算表的財務專才，Philips 顯示器都能為您呈現 Crystalclear 影像。

144Hz 刷新率令畫面影像更暢順明亮

144Hz 刷新率令畫面影像更暢順明亮

這款顯示器支援 144Hz 刷新率，可有效減少畫面動態模糊及輸入延遲。無論進行精細創作、多工作業、競技遊戲或日常瀏覽網頁，都能享有更流暢清晰的畫面動態表現，同時減輕眼睛疲勞，提升桌面使用體驗。

技術規格

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免責聲明

  1. 「IPS」文字標記/商標和相關技術專利為其個別所有者所有。

  2. 響應時間值等於 SmartResponse

  3. sRGB 覆蓋範圍（基於 CIE 1931 標準）、NTSC 覆蓋範圍（基於 CIE 1976 標準）。

  4. EPEAT 評級認證僅於 Philips 註冊產品的地方有效。請瀏覽 https://www.epeat.net/，查看您國家/地區的註冊狀態。

  5. 此小冊子所列的產品及配件可能會因國家及地區而有所不同。

  6. 顯示器實際可能與顯示圖片有別。