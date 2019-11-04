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322M8CZ/69
感受身歷其境的難忘時刻
這款全高清 Momentum 曲面顯示器讓您享受其中。AMD FreeSync™ 技術與 165Hz 快速刷新率帶來極致流暢的娛樂體驗，適合暢玩遊戲和觀賞電影。具備超廣闊色域，畫面更加逼真。
Momentum
32（可視尺寸 31.5 吋 / 80 厘米）
1920 x 1080（全高清）
桌面顯示器提供個人使用者體驗，特別適合曲線設計。曲面屏幕焦點放於桌中央的您，予人怡人但微妙的投入效果。
Philips VA LED 顯示採用進階多域垂直調準技術，為您提供超高且穩定的對比率，呈現更逼真亮麗的圖像。輕鬆應付標準辦公室應用，更特別適合相片、網絡瀏覽、電影、遊戲和高需求的圖形應用；更備有最佳的像素管理技術，帶給您 178/178 度超闊可視角度，顯示清脆細膩的圖像。
畫質非常重要。我們知道您想擁有比普遍高清電視更好的畫質。這款顯示器以全高清 1920 x 1080 解像度作招徠，令所有影像細節表露無遺，再配合高亮度、令人讚嘆的對比度及逼真的色彩，自然令畫面栩栩如生。
顯示曲度的弧半徑（毫米）
響應時間值等於 SmartResponse
NTSC 區以 CIE1976 為基礎
sRGB 區以 CIE1931 為基礎
2020 Advanced Micro Devices, Inc. 保留一切權利。AMD、AMD 箭咀標誌、AMD FreeSync™ 及組合版本為 Advanced Micro Devices, Inc 的商標。其他本刊物使用的產品名稱僅供辨識之用，並可能是其所屬公司的商標。
顯示器實際可能與顯示圖片有別。