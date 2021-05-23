144Hz 更新率，呈現極致流暢亮麗的影像

你熱衷於緊張刺激的競技遊戲，對顯示器的要求是無延遲、極致流暢的影像。這款 Philips 顯示器每秒可重繪螢幕影像高達 144 次，速度較標準顯示器快 2.4 倍。較低的畫面更新率可能令敵人看起來在螢幕上從一處跳到另一處，難以瞄準。憑藉 144Hz 畫面更新率，你可看到螢幕上原本遺漏的關鍵影像，以極致流暢的動態呈現敵人的移動，讓你輕鬆瞄準。這款 Philips 顯示器具備超低輸入延遲及無畫面撕裂效果，是你的完美遊戲夥伴。