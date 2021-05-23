345M2R/69
讓遊戲機體驗更上一層樓
這款 Momentum 超闊 IPS 遊戲顯示器讓您全方位暢玩遊戲。1 毫秒、144Hz、低輸入延遲讓您享受遊戲所需的精準度及精確度。HDR 提供豐富色彩及鮮明對比，帶來極致的視覺盛宴。
Momentum
34"（86.36 厘米）
3440 x 1440 (WQHD)
遊戲不應在畫面窒格或畫格破損之間取捨。AMD FreeSync™ Premium 為認真的遊戲玩家帶來效能巔峰、流暢且無畫面撕裂的遊戲體驗。無需妥協，憑藉高更新率、低幀率補償及低延遲，讓您滿懷信心投入遊戲。
你熱衷於緊張刺激的競技遊戲，對顯示器的要求是無延遲、極致流暢的影像。這款 Philips 顯示器每秒可重繪螢幕影像高達 144 次，速度較標準顯示器快 2.4 倍。較低的畫面更新率可能令敵人看起來在螢幕上從一處跳到另一處，難以瞄準。憑藉 144Hz 畫面更新率，你可看到螢幕上原本遺漏的關鍵影像，以極致流暢的動態呈現敵人的移動，讓你輕鬆瞄準。這款 Philips 顯示器具備超低輸入延遲及無畫面撕裂效果，是你的完美遊戲夥伴。
MPRT（動態影像反應時間）是一種更直觀的反應時間描述方式，直接指由看到模糊雜訊至影像變得清晰銳利所需的時間。Philips 遊戲顯示器具備 1 ms MPRT，能有效消除拖影及動態模糊，呈現更銳利精準的畫面，提升遊戲體驗。是暢玩刺激及講求快速反應遊戲的最佳選擇。
「IPS」文字標記/商標和相關技術專利為其個別所有者所有。
最高解像度只適用於 DP 輸入。
為求最佳輸出效能，請確保您的顯示卡可達到這款 Philips 顯示器的最高解像度和刷新率。
響應時間值等於 SmartResponse
MPRT 是透過調節亮度以減少模糊，因此，啟用 MPRT 時無法調節亮度。為減少動態模糊，LED 背光會隨螢幕刷新同步閃爍，亮度或會有明顯改變。
MPRT 是遊戲優化模式。啟用 MPRT 時，或會有明顯的螢幕閃爍情況。如不使用遊戲功能，建議將其關閉。
BT. 709 / DCI-P3 覆蓋以 CIE1976 為基礎
NTSC 區以 CIE1976 為基礎
sRGB 區以 CIE1931 為基礎
Adobe RGB 覆蓋以 CIE1976 為基礎
畫中畫 DP：僅支援最高 3440 x 1440 @ 120Hz
2020 Advanced Micro Devices, Inc. 保留一切權利。AMD、AMD 箭咀標誌、AMD FreeSync™ 及組合版本為 Advanced Micro Devices, Inc 的商標。其他本刊物使用的產品名稱僅供辨識之用，並可能是其所屬公司的商標。
顯示器實際可能與顯示圖片有別。