Evnia 5000
34" (86.36 cm)
3440 x 1440 (WQHD)
此功能讓你以每秒高達 200 幀暢玩遊戲。在如此高速下，你可享受無延遲的畫面，更清楚看見對手。此外，畫面亦會更加銳利，讓你在需要快速反應的遊戲中佔盡優勢。
輸入延遲是指在已連接裝置上執行操作後，到畫面顯示結果之間所經過的時間。低輸入延遲可縮短從裝置輸入指令到顯示器作出反應的延誤，大幅改善講求快速反應的電子遊戲體驗，對遊玩節奏明快的競技遊戲玩家尤其重要。
Philips 顯示器配備 0.3 ms Smart MBR，可有效消除拖影和動態模糊，呈現更清晰精準的畫面，提升遊戲體驗。高速動作和戲劇性的場景轉換都能流暢呈現，是暢玩刺激且講求快速反應遊戲的最佳選擇。
獎項
顯示器曲面弧度的半徑（以 mm 計）
反應時間數值相等於 SmartResponse。
為獲得最佳輸出效能，請務必確保您的顯示卡能夠達到這款 Philips 顯示器的最高解像度及刷新率。
顯示色彩：透過 DP@144Hz 可達 10 位元
Smart MBR 透過調整亮度來減少模糊，因此開啟 Smart MBR 時無法調整亮度。為減少動態模糊，LED 背光會與螢幕刷新同步閃動，這可能會導致明顯的亮度變化。
Smart MBR 是針對遊戲最佳化的模式。開啟 Smart MBR 可能會導致螢幕明顯閃爍。非使用遊戲功能時，建議將其關閉。
這款顯示器致力實踐可持續發展：支架腳座及耳機掛架採用 35% 回收塑膠製成，而顯示器機身則採用 85% 消費後回收塑膠製成。
10 位元亮度僅可透過 DisplayPort 連接使用 WQHD 解像度在 144Hz 下達到。
低輸入延遲模式可在 WQHD 解像度及 120Hz 刷新率下使用。
DCI-P3 覆蓋率以 CIE1976 為基準，sRGB 覆蓋率以 CIE1931 為基準，而 NTSC 色域面積及 Adobe RGB 色域面積則以 CIE1976 為基準。
顯示器外觀可能與功能圖片有所不同。
本單張所列的產品及配件可能因國家及地區而異。