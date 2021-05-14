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4K HDR 顯示器搭載 Ambiglow

559M1RYV/89
1 獎項
  • 為次世代主機遊戲玩家帶來最佳效能 為次世代主機遊戲玩家帶來最佳效能 為次世代主機遊戲玩家帶來最佳效能
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    Monitor 4K HDR 顯示器搭載 Ambiglow

    559M1RYV/89
    1 獎項

    為次世代主機遊戲玩家帶來最佳效能

    Designed for Xbox Momentum 顯示器為真正的主機遊戲愛好者帶來全新遊戲時代。音響專家 Bowers & Wilkins 令音質更上一層樓，全新的 Ambiglow 燈光讓玩家更覺身臨其境，帶來前所未有的整體遊戲體驗。 查看各種好處

    Monitor 4K HDR 顯示器搭載 Ambiglow

    為次世代主機遊戲玩家帶來最佳效能

    Designed for Xbox Momentum 顯示器為真正的主機遊戲愛好者帶來全新遊戲時代。音響專家 Bowers & Wilkins 令音質更上一層樓，全新的 Ambiglow 燈光讓玩家更覺身臨其境，帶來前所未有的整體遊戲體驗。 查看各種好處

    為次世代主機遊戲玩家帶來最佳效能

    Designed for Xbox Momentum 顯示器為真正的主機遊戲愛好者帶來全新遊戲時代。音響專家 Bowers & Wilkins 令音質更上一層樓，全新的 Ambiglow 燈光讓玩家更覺身臨其境，帶來前所未有的整體遊戲體驗。 查看各種好處

    Monitor 4K HDR 顯示器搭載 Ambiglow

    為次世代主機遊戲玩家帶來最佳效能

    Designed for Xbox Momentum 顯示器為真正的主機遊戲愛好者帶來全新遊戲時代。音響專家 Bowers & Wilkins 令音質更上一層樓，全新的 Ambiglow 燈光讓玩家更覺身臨其境，帶來前所未有的整體遊戲體驗。 查看各種好處

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      為次世代主機遊戲玩家帶來最佳效能

      • Designed for Xbox
      • Momentum
      • 55 吋（139.7 厘米）
      • 3840 x 2160（4K 超高清）
      Designed for Xbox 創造最佳遊戲體驗

      Designed for Xbox 創造最佳遊戲體驗

      讓主機遊戲大放異彩。我們與 Xbox 團隊合作開發了 Designed for Xbox 顯示器，經過驗證可在插入電源後立即提供最佳的 Xbox Series X 視覺效果。

      流暢 4K / 120Hz 主機遊戲

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      使用其中一個 HDMI 2.1 接口連接 Xbox Series X 和其他次世代主機時，可使用流暢的 120Hz 刷新率及超清晰 4K 解像度玩遊戲。更快的刷新率可確保減少跳過畫面、極致清晰顯示敵人的行動，並以流暢的動作輕鬆瞄準目標。

      在大屏幕體驗 4K / 144Hz 電腦遊戲

      在大屏幕體驗 4K / 144Hz 電腦遊戲

      對講求真正達到 144Hz 最快刷新率 4K 遊戲體驗的電腦遊戲玩家而言，現在可以使用附帶的連接享受更流暢的性能。

      專為低延遲遊戲而打造

      專為低延遲遊戲而打造

      與標準電視不同，Philips Momentum 遊戲顯示器專為低延遲而設計，優先考慮快速像素響應，支援節奏快兼講求反應時間的遊戲。顯示器還為 Xbox Series X 提供可變刷新率 (VRR) 支援，帶來無縫的流暢動作。

      DisplayHDR 1000 呈現真正生動細節和真實感

      DisplayHDR 1000 呈現真正生動細節和真實感

      VESA 認證的 DisplayHDR 1000 與其他「HDR 兼容」屏幕相比，為您帶來截然不同的視覺體驗。深邃黑色和明亮白色與鮮豔色彩形成對比，展現您從未體驗過的細節。遊戲玩家可以輕鬆發現隱藏在黑暗角落和陰影中的敵人，而電影觀眾則可欣賞到更加引人入勝且栩栩如生的節目。Philips Momentum 隨附多種 HDR 模式，每種模式都針對 HDR 遊戲、HDR 電影和 HDR 照片等各種使用情況進行優化。

      AMD FreeSync™ Premium；無撕裂、無斷續，如行雲流水的遊戲體驗

      AMD FreeSync™ Premium；無撕裂、無斷續，如行雲流水的遊戲體驗

      玩遊戲不應波折重重，或遇到畫面斷續。AMD FreeSync™ Premium 為頂尖遊戲玩家提供流暢的無撕裂遊戲體驗，同時保持最佳性能。絕不犧牲高刷新率、低延遲率和低幀率補償技術，令您滿懷信心，傲視遊戲群雄。

      帶來沉浸聲效的整合式 Bowers & Wilkins 喇叭

      帶來沉浸聲效的整合式 Bowers & Wilkins 喇叭

      遊戲音訊的新標準：整合式喇叭系統由傳奇喇叭專家 Bowers & Wilkins 製造，選用透聲的羊毛混紡 Kvadrat 物料覆蓋，呈獻震撼的音效體驗。憑藉整合式低音喇叭、高品質的中音驅動器和高音喇叭，您可以感受到四周的動靜。Philips Momentum 顯示器還提供由 Bowers & Wilkins 專門調諧的 True Sound 音訊模式：只需選擇一種音訊模式，即可優化您的遊戲、觀看或收聽體驗。

      Ambiglow 為您帶來嶄新的視覺體驗

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      創新的 Ambiglow 技術可從顯示器塑造光暈，從而增強螢幕內容。其高速處理器可分析即將顯示的影像內容，並持續調整散發光線的色彩及亮度，與影像互相配襯。Philips Ambiglow 特別適合觀看電影、體育賽事或玩遊戲所用，為您提供獨特的身臨其境觀看體驗。

      LowBlue 模式及不閃爍技術，讓眼睛看得舒適

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      我們的 LowBlue 模式及不閃爍技術經過發展後，已可減少由經常長時間使用顯示器所造成的眼睛疲勞。

      MultiView 啟用即時雙連接及檢視

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      Philips MultiView 顯示器解像度極高，又可為您連接世界：MultiView 技術能啟用活躍式雙連接及檢視功能，讓您可以在不同裝置同時工作，桌上電腦和筆記簿型電腦雙開絕無問題，方便處理多項複雜事宜。

      USB-C 一線接通

      這款 Philips 顯示器採用可供電的 USB type-C 連接器。利用智能靈活的電源管理，您可直接為兼容的裝置供電或充電。纖薄的雙向 USB-C 連接器可輕鬆單線連接。您可以觀看高解像度影片，同時為兼容的裝置供電及充電。

      技術規格

      • 連接

        訊號輸入
        HDMI 2.1 x 3，DP 1.4 x 1，USB-C x 1（DP Alt 模式，PD 65W）
        同步輸入
        分離同步
        音訊（輸入/輸出）
        音訊輸出
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • 遙控功能轉移
        • 系統音訊控制
        • 系統待機
        USB：
        USB-B x 1（上行），USB 3.2 x 4（下行，配備 2 個快速充電 B.C 1.2）

      • 影像/顯示

        面板尺寸
        55 吋 / 139.7 厘米
        螢幕比例
        16:9
        LCD 面板類型
        VA LCD
        背光類型
        W-LED 系統
        像素點距
        0.315 x 0.315 毫米
        亮度
        Normal Mode: 750 cd/m2; HDR Mode: 1200  cd/m²
        顯示色彩
        色彩支援 10.7 億種顏色
        色飽和度（典型）
        NTSC 104%*，sRGB 125%*
        色域（下限）
        DCI-P3 覆蓋：95%*
        對比率（一般）
        4000:1
        SmartContrast
        Mega Infinity DCR
        響應時間（常規）
        4 毫秒（灰階至灰階）
        可視角度
        • 178º (H) / 178º (V)
        • @ C/R > 10
        影像增強功能
        SmartImage 遊戲
        最高解像度
        HDMI / DP：3840 x 2160 @ 144 Hz*；USB-C：3840 x 2160 @ 120 Hz
        有效可視範圍
        1209.6 (H) x 680.4 (V) 毫米
        掃描頻率
        HDMI：30 - 135 kHz (H) / 48 - 144 Hz (V)；DP：30 - 254 kHz (H) / 48 - 144 Hz (V)；USB C：30 - 254 kHz (H) / 48 - 120 Hz (V)
        sRGB
        Delta E
        < 2 (sRGB)
        不閃爍
        像素密度
        80 PPI
        LowBlue 模式
        SmartUniformity 智能均勻色彩模式
        93 ~ 105%
        低輸入時差
        適配同步
        AMD FreeSync™ 技術
        優質
        HDR
        DisplayHDR 1000 認證
        Ambiglow
        3 側
        HDMI 2.1 功能
        VRR

      • 便捷功能

        一插即用兼容性
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
        方便使用者
        • 電源開啟/關閉
        • 功能表/確定
        • 輸入/向上
        • 音效模式/向下
        • SmartImage 遊戲/返回
        OSD 語言
        • 巴西葡萄牙文
        • 捷克文
        • 荷蘭文
        • 英文
        • 芬蘭文
        • 法文
        • 德文
        • 希臘文
        • 匈牙利文
        • 意大利文
        • 日文
        • 韓文
        • 抛光
        • 葡萄牙文
        • 俄語
        • 西班牙文
        • 簡體中文
        • 瑞典文
        • 土耳其文
        • 繁體中文
        • 烏克蘭文
        其他便捷功能
        • Kensington 鎖
        • VESA 支架 (200x200 毫米)
        MultiView
        PBP（2 部裝置）

      • 聲音

        輸出功率
        40 瓦 (RMS)，2.1 聲道，Bowers & Wilkins 的音效
        音效增強
        DTS 音效
        喇叭配置
        2 個高音喇叭, 10 瓦 x 2 個中高頻喇叭, 20 瓦 x 1 個低音喇叭

      • 直立

        傾斜度
        -5/10  度

      • 電源

        電源
        • 內置
        • 100-240VAC，50-60Hz
        關閉模式
        0.3 瓦（典型值）
        開啟模式
        95.3 瓦（典型值）
        備用模式
        0.5 瓦（典型值）
        電源 LED 指示燈
        • 操作 - 不適用
        • 關閉 - 紅色
        • 待機 - 紅色（呼吸燈）

      • 尺寸

        包裝（毫米）（寬x高x厚）
        1390 x 990 x 376  毫米
        產品（不含支架）（毫米）
        1232 x 715 x 102  毫米
        產品（含支架）（最大高度）
        1232 x 834 x 308  毫米

      • 重量

        產品（含包裝）（千克）
        38.18  千克
        產品（含支架）（千克）
        29.50  千克
        產品（不含支架）（千克）
        25.70  千克

      • 操作條件

        地勢高度
        正常運作：+12,000 呎（3,658米）、不能運作：+40,000 呎（12,192米）
        溫度範圍（操作）
        0°C 至 40°C  °C
        MTBF
        50,000（不包括背光）  小時
        相對濕度
        20%-80  %
        溫度範圍（儲藏）
        -20°C 至 60°C  °C

      • 持續性

        環境與能源
        • RoHS
        • 無水銀
        可回收包裝材料
        100  %

      • 合規性和標準

        法令認可
        • CB
        • CE 標記
        • TUV/ISO9241-307
        • TUV-BAUART
        • CU-EAC
        • EAEU RoHS

      • 外殼

        顏色
        黑色
        塗層
        紋理設計 / 拋光

      • 包裝盒内含

        配件
        遙控器

      為本產品獲取支援

      尋找常見問題、疑難排解、用戶手冊及貼士

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          獎項

          • BT. 709 / DCI-P3 覆蓋以 CIE1976 為基礎
          • NTSC 區以 CIE1976 為基礎
          • sRGB 區以 CIE1931 為基礎
          • 最高解像度適用於 HDMI 輸入或 DP 輸入。
          • 為求最佳輸出效能，請確保您的顯示卡可達到這款 Philips 顯示器的最高解像度和刷新率。
          • 響應時間值等於 SmartResponse
          • 對於 USB-C 供電及充電功能，您的筆記簿型電腦/設備必須支援 USB-C 標準電源之輸送規格。更多詳細信息，請查閱您的筆記簿型電腦用戶手冊或咨詢製造商。
          • 要透過 USB-C 傳輸影片，您的筆記簿型電腦/裝置必須支援 USB-C DP Alt 模式
          • 顯示器實際可能與顯示圖片有別。

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