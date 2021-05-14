DisplayHDR 1000 呈現真正生動細節和真實感

VESA 認證的 DisplayHDR 1000 與其他「HDR 兼容」屏幕相比，為您帶來截然不同的視覺體驗。深邃黑色和明亮白色與鮮豔色彩形成對比，展現您從未體驗過的細節。遊戲玩家可以輕鬆發現隱藏在黑暗角落和陰影中的敵人，而電影觀眾則可欣賞到更加引人入勝且栩栩如生的節目。Philips Momentum 隨附多種 HDR 模式，每種模式都針對 HDR 遊戲、HDR 電影和 HDR 照片等各種使用情況進行優化。