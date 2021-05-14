Monitor
4K HDR 顯示器搭載 Ambiglow 559M1RYV/89
Monitor 4K HDR 顯示器搭載 Ambiglow 559M1RYV/89
為次世代主機遊戲玩家帶來最佳效能
Designed for Xbox Momentum 顯示器為真正的主機遊戲愛好者帶來全新遊戲時代。音響專家 Bowers & Wilkins 令音質更上一層樓，全新的 Ambiglow 燈光讓玩家更覺身臨其境，帶來前所未有的整體遊戲體驗。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
Monitor 4K HDR 顯示器搭載 Ambiglow
為次世代主機遊戲玩家帶來最佳效能
Designed for Xbox Momentum 顯示器為真正的主機遊戲愛好者帶來全新遊戲時代。音響專家 Bowers & Wilkins 令音質更上一層樓，全新的 Ambiglow 燈光讓玩家更覺身臨其境，帶來前所未有的整體遊戲體驗。 查看各種好處
為次世代主機遊戲玩家帶來最佳效能
Designed for Xbox Momentum 顯示器為真正的主機遊戲愛好者帶來全新遊戲時代。音響專家 Bowers & Wilkins 令音質更上一層樓，全新的 Ambiglow 燈光讓玩家更覺身臨其境，帶來前所未有的整體遊戲體驗。 查看各種好處
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Monitor 4K HDR 顯示器搭載 Ambiglow
為次世代主機遊戲玩家帶來最佳效能
Designed for Xbox Momentum 顯示器為真正的主機遊戲愛好者帶來全新遊戲時代。音響專家 Bowers & Wilkins 令音質更上一層樓，全新的 Ambiglow 燈光讓玩家更覺身臨其境，帶來前所未有的整體遊戲體驗。 查看各種好處
為次世代主機遊戲玩家帶來最佳效能
- Designed for Xbox
- Momentum
- 55 吋（139.7 厘米）
- 3840 x 2160（4K 超高清）
Designed for Xbox 創造最佳遊戲體驗
讓主機遊戲大放異彩。我們與 Xbox 團隊合作開發了 Designed for Xbox 顯示器，經過驗證可在插入電源後立即提供最佳的 Xbox Series X 視覺效果。
流暢 4K / 120Hz 主機遊戲
使用其中一個 HDMI 2.1 接口連接 Xbox Series X 和其他次世代主機時，可使用流暢的 120Hz 刷新率及超清晰 4K 解像度玩遊戲。更快的刷新率可確保減少跳過畫面、極致清晰顯示敵人的行動，並以流暢的動作輕鬆瞄準目標。
在大屏幕體驗 4K / 144Hz 電腦遊戲
對講求真正達到 144Hz 最快刷新率 4K 遊戲體驗的電腦遊戲玩家而言，現在可以使用附帶的連接享受更流暢的性能。
專為低延遲遊戲而打造
與標準電視不同，Philips Momentum 遊戲顯示器專為低延遲而設計，優先考慮快速像素響應，支援節奏快兼講求反應時間的遊戲。顯示器還為 Xbox Series X 提供可變刷新率 (VRR) 支援，帶來無縫的流暢動作。
DisplayHDR 1000 呈現真正生動細節和真實感
VESA 認證的 DisplayHDR 1000 與其他「HDR 兼容」屏幕相比，為您帶來截然不同的視覺體驗。深邃黑色和明亮白色與鮮豔色彩形成對比，展現您從未體驗過的細節。遊戲玩家可以輕鬆發現隱藏在黑暗角落和陰影中的敵人，而電影觀眾則可欣賞到更加引人入勝且栩栩如生的節目。Philips Momentum 隨附多種 HDR 模式，每種模式都針對 HDR 遊戲、HDR 電影和 HDR 照片等各種使用情況進行優化。
AMD FreeSync™ Premium；無撕裂、無斷續，如行雲流水的遊戲體驗
玩遊戲不應波折重重，或遇到畫面斷續。AMD FreeSync™ Premium 為頂尖遊戲玩家提供流暢的無撕裂遊戲體驗，同時保持最佳性能。絕不犧牲高刷新率、低延遲率和低幀率補償技術，令您滿懷信心，傲視遊戲群雄。
帶來沉浸聲效的整合式 Bowers & Wilkins 喇叭
遊戲音訊的新標準：整合式喇叭系統由傳奇喇叭專家 Bowers & Wilkins 製造，選用透聲的羊毛混紡 Kvadrat 物料覆蓋，呈獻震撼的音效體驗。憑藉整合式低音喇叭、高品質的中音驅動器和高音喇叭，您可以感受到四周的動靜。Philips Momentum 顯示器還提供由 Bowers & Wilkins 專門調諧的 True Sound 音訊模式：只需選擇一種音訊模式，即可優化您的遊戲、觀看或收聽體驗。
Ambiglow 為您帶來嶄新的視覺體驗
創新的 Ambiglow 技術可從顯示器塑造光暈，從而增強螢幕內容。其高速處理器可分析即將顯示的影像內容，並持續調整散發光線的色彩及亮度，與影像互相配襯。Philips Ambiglow 特別適合觀看電影、體育賽事或玩遊戲所用，為您提供獨特的身臨其境觀看體驗。
LowBlue 模式及不閃爍技術，讓眼睛看得舒適
我們的 LowBlue 模式及不閃爍技術經過發展後，已可減少由經常長時間使用顯示器所造成的眼睛疲勞。
MultiView 啟用即時雙連接及檢視
Philips MultiView 顯示器解像度極高，又可為您連接世界：MultiView 技術能啟用活躍式雙連接及檢視功能，讓您可以在不同裝置同時工作，桌上電腦和筆記簿型電腦雙開絕無問題，方便處理多項複雜事宜。
USB-C 一線接通
這款 Philips 顯示器採用可供電的 USB type-C 連接器。利用智能靈活的電源管理，您可直接為兼容的裝置供電或充電。纖薄的雙向 USB-C 連接器可輕鬆單線連接。您可以觀看高解像度影片，同時為兼容的裝置供電及充電。
技術規格
-
連接
- 訊號輸入
-
HDMI 2.1 x 3，DP 1.4 x 1，USB-C x 1（DP Alt 模式，PD 65W）
- 同步輸入
-
分離同步
- 音訊（輸入/輸出）
-
音訊輸出
- EasyLink (HDMI-CEC)
-
- USB：
-
USB-B x 1（上行），USB 3.2 x 4（下行，配備 2 個快速充電 B.C 1.2）
-
影像/顯示
- 面板尺寸
-
55 吋 / 139.7 厘米
- 螢幕比例
-
16:9
- LCD 面板類型
-
VA LCD
- 背光類型
-
W-LED 系統
- 像素點距
-
0.315 x 0.315 毫米
- 亮度
-
Normal Mode: 750 cd/m2; HDR Mode: 1200
cd/m²
- 顯示色彩
-
色彩支援 10.7 億種顏色
- 色飽和度（典型）
-
NTSC 104%*，sRGB 125%*
- 色域（下限）
-
DCI-P3 覆蓋：95%*
- 對比率（一般）
-
4000:1
- SmartContrast
-
Mega Infinity DCR
- 響應時間（常規）
-
4 毫秒（灰階至灰階）
- 可視角度
-
-
178º (H) / 178º (V)
-
@ C/R > 10
- 影像增強功能
-
SmartImage 遊戲
- 最高解像度
-
HDMI / DP：3840 x 2160 @ 144 Hz*；USB-C：3840 x 2160 @ 120 Hz
- 有效可視範圍
-
1209.6 (H) x 680.4 (V) 毫米
- 掃描頻率
-
HDMI：30 - 135 kHz (H) / 48 - 144 Hz (V)；DP：30 - 254 kHz (H) / 48 - 144 Hz (V)；USB C：30 - 254 kHz (H) / 48 - 120 Hz (V)
- sRGB
-
是
- Delta E
-
< 2 (sRGB)
- 不閃爍
-
是
- 像素密度
-
80 PPI
- LowBlue 模式
-
是
- SmartUniformity 智能均勻色彩模式
-
93 ~ 105%
- 低輸入時差
-
是
- 適配同步
-
是
- AMD FreeSync™ 技術
-
優質
- HDR
-
DisplayHDR 1000 認證
- Ambiglow
-
3 側
- HDMI 2.1 功能
-
VRR
-
便捷功能
- 一插即用兼容性
-
-
DDC/CI
-
Mac OS X
-
sRGB
-
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- 方便使用者
-
-
電源開啟/關閉
-
功能表/確定
-
輸入/向上
-
音效模式/向下
-
SmartImage 遊戲/返回
- OSD 語言
-
-
巴西葡萄牙文
-
捷克文
-
荷蘭文
-
英文
-
芬蘭文
-
法文
-
德文
-
希臘文
-
匈牙利文
-
意大利文
-
日文
-
韓文
-
抛光
-
葡萄牙文
-
俄語
-
西班牙文
-
簡體中文
-
瑞典文
-
土耳其文
-
繁體中文
-
烏克蘭文
- 其他便捷功能
-
-
Kensington 鎖
-
VESA 支架 (200x200 毫米)
- MultiView
-
PBP（2 部裝置）
-
聲音
- 輸出功率
-
40 瓦 (RMS)，2.1 聲道，Bowers & Wilkins 的音效
- 音效增強
-
DTS 音效
- 喇叭配置
-
2 個高音喇叭, 10 瓦 x 2 個中高頻喇叭, 20 瓦 x 1 個低音喇叭
-
直立
- 傾斜度
-
-5/10
度
-
電源
- 電源
-
- 關閉模式
-
0.3 瓦（典型值）
- 開啟模式
-
95.3 瓦（典型值）
- 備用模式
-
0.5 瓦（典型值）
- 電源 LED 指示燈
-
-
操作 - 不適用
-
關閉 - 紅色
-
待機 - 紅色（呼吸燈）
-
尺寸
- 包裝（毫米）（寬x高x厚）
-
1390 x 990 x 376
毫米
- 產品（不含支架）（毫米）
-
1232 x 715 x 102
毫米
- 產品（含支架）（最大高度）
-
1232 x 834 x 308
毫米
-
重量
- 產品（含包裝）（千克）
-
38.18
千克
- 產品（含支架）（千克）
-
29.50
千克
- 產品（不含支架）（千克）
-
25.70
千克
-
操作條件
- 地勢高度
-
正常運作：+12,000 呎（3,658米）、不能運作：+40,000 呎（12,192米）
- 溫度範圍（操作）
-
0°C 至 40°C
°C
- MTBF
-
50,000（不包括背光）
小時
- 相對濕度
-
20%-80
%
- 溫度範圍（儲藏）
-
-20°C 至 60°C
°C
-
持續性
- 環境與能源
-
- 可回收包裝材料
-
100
%
-
合規性和標準
- 法令認可
-
-
CB
-
CE 標記
-
TUV/ISO9241-307
-
TUV-BAUART
-
CU-EAC
-
EAEU RoHS
-
外殼
- 顏色
-
黑色
- 塗層
-
紋理設計 / 拋光
-
包裝盒内含
- 配件
-
遙控器
- BT. 709 / DCI-P3 覆蓋以 CIE1976 為基礎
- NTSC 區以 CIE1976 為基礎
- sRGB 區以 CIE1931 為基礎
- 最高解像度適用於 HDMI 輸入或 DP 輸入。
- 為求最佳輸出效能，請確保您的顯示卡可達到這款 Philips 顯示器的最高解像度和刷新率。
- 響應時間值等於 SmartResponse
- 對於 USB-C 供電及充電功能，您的筆記簿型電腦/設備必須支援 USB-C 標準電源之輸送規格。更多詳細信息，請查閱您的筆記簿型電腦用戶手冊或咨詢製造商。
- 要透過 USB-C 傳輸影片，您的筆記簿型電腦/裝置必須支援 USB-C DP Alt 模式
- 顯示器實際可能與顯示圖片有別。
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。