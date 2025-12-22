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    7700 series 4K 超高清 LED 顯示器

    55PUH7700/11

    智能設計、智能效能、鮮活顯示

    這款 4K 智能顯示器時刻呈現鮮活畫質。透過杜比視界與杜比全景聲享受影院級體驗，並透過 Google TV 實現無縫串流。

    查看各種好處

    7700 series 4K 超高清 LED 顯示器

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    智能設計、智能效能、鮮活顯示

    4K 超高清 Google TV

    • 139 厘米（55 吋）4K 超高清 LED 顯示器
    • Google TV™
    • Dolby Vision 及 Dolby Atmos
    超清晰畫面，鮮活視覺體驗。

    超清晰畫面，鮮活視覺體驗。

    無論觀看什麼內容，這款 4K LED 顯示器均能呈現明亮、超清晰畫面與鮮明色彩。此外，顯示器兼容所有主流 HDR 格式，即使串流 HDR 內容，暗部與亮部細節亦更豐富。

    護眼同時不減色彩。

    護眼同時不減色彩。

    研究表明，LED 顯示器的紫外線及藍光線長久可能導致眼睛損傷並影響視力。我們的 SoftBlue LED 技術運用智能技術減少有害藍光，同時不影響顯示器色彩或影像，讓您觀賞更舒適。

    杜比為您帶來影院級觀賞體驗

    杜比為您帶來影院級觀賞體驗

    杜比視界與杜比全景聲讓您直接體驗導演視角。每幀畫面皆以影院級標準清晰呈現，為您帶來視聽雙重享受。無論觀賞電影、體育賽事或暢玩遊戲，都能讓您沉浸於更逼真的影院體驗中，盡享每個精彩時刻。

    Google Assistant。以語音控制您的顯示器。

    Google Assistant。以語音控制您的顯示器。

    以語音控制您的 Philips Google TV。想玩遊戲、看 Netflix，或者在 Google Play store 尋找內容和應用程式？即管對顯示器講吧。您甚至無需離開梳化，就可以指揮所有兼容 Google Assistant 的智能家居裝置，比如在電影夜調暗燈光和設定恆溫器。

    在 Google Play store 探索更多喜愛內容

    在 Google Play store 探索更多喜愛內容

    透過 Google Play Store 超越傳統顯示器節目。網上體驗無盡電影、節目、音樂、應用程式及遊戲。更多精彩內容等您發掘。

    在 Google 的幫助下，暢享您所愛的娛樂內容。

    在 Google 的幫助下，暢享您所愛的娛樂內容。

    您想觀看什麼內容？Google TV 匯聚來自各應用程式與訂閱服務的電影、節目等內容，並為您進行個人化整理。根據您的喜好獲取推薦，更可透過手機上的 Google TV 應用程式隨時管理觀賞清單。

    兼容 HDR 格式

    想為每個場景體驗完美畫面？您的 Philips 4K 超高清顯示器兼容所有主流 HDR 格式，意味著您能獲得明亮銳利的影像。即使在黑暗與明亮區域，您都能清晰看見每處細節。

    技術規格

    • 影像/顯示

      螢幕比例
      16:9
      顯示
      4K 超高清 LED
      螢幕解像度
      3840 x 2160
      影像增強功能
      • HDR10
      • HLG（混合對數型伽瑪）
      • Dolby Vision

    • 支援的顯示解像度

      由所有 HDMI 輸入電腦
      支援 HDR，HDR10/HLG
      由所有 HDMI 輸入視訊
      • HDR 支援
      • HDR10/HLG（混合對數型伽瑪）

    • 多媒體應用程式

      視訊播放格式
      MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_HD, MPEG4_SD, HEVC,VP8, VP9,H.264
      音樂播放格式
      MPEG1/2 Layer1,MPEG1/2 Layer2,AMR,MPEG1/2 Layer3,AC3,EAC3(DDP),LPCM,AAC, HEAAC
      支援字幕格式
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      畫面播放格式
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF, TIFF

    • 用戶互動

      遙控器
      語音*

    • 聲音

      輸出功率 (RMS)
      16 瓦
      喇叭配置
      2 個 10 瓦喇叭
      音效增強
      • Dolby Atmos
      • 杜比音量調校器
      • Dolby Bass 增強技術
      • 清晰音質

    • 連接

      HDMI 連接端子數量
      3
      USB 數目
      2
      無線連接
      • 藍牙 5.1
      • Wi-Fi 802 11ac，2x2，雙頻
      其他連接
      • 天線 IEC75
      • 乙太網絡-LAN RJ-45
      • 數碼音效輸出（光纖）
      • 音訊輸出（3.5 毫米）
      • AV+右/左音訊輸入（迷你）
      HDMI eARC
      HDMI2 有
      HDMI VRR
      • 所有 HDMI 連接埠均支援
      • HDMI VRR
      支援 HDCP
      HDMI-CEC

    • 支援 HDMI 影片功能

      HDR
      • Dolby Vision
      • HDR10
      • HLG

    • 電源

      電源
      AC 100 -240 V 50/60Hz
      環境溫度
      5 °C 至 35 °C
      待機模式耗電量
      < 0.5 瓦
      省電功能
      自動關機計時器

    • 配件

      附配件
      • 2 枚 AAA 電池
      • 電源線
      • 快速入門指南
      • 法規與安全小冊子
      • 底座
      • 遙控器
      • 用戶手冊

    • 尺寸

      調整寬度
      1226  mm
      調整高度
      719  mm
      調整深度
      89  mm
      產品重量
      11  kg
      機器寬度（含機座）
      1226  mm
      機器高度（含機座）
      741  mm
      機器深度（含機座）
      243  mm
      產品重量（包括機座）
      11  kg
      包裝盒寬度
      1321  mm
      包裝盒高度
      804  mm
      包裝盒深度
      120  mm
      重量 (含包裝)
      15  kg
      掛牆架尺寸
      300 x 300 毫米

    • 智能顯示器功能

      遙控器
      配備語音
      語音助理
      內置 Google Assistant，帶麥克風的遙控器
      記憶體容量（快閃）
      32GB
      作業系統
      Google TV™
      智能顯示器應用程式
      YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、Google Search

    包裝盒内容

    格內其他項目

    • 2 枚 AAA 電池
    • 電源線
    • 快速入門指南
    • 法規與安全小冊子
    • 底座
    • 遙控器
    Badge-D2C

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    • EPG 及實際可視度（最多 8 天）視乎國家及營運商而定。
    • Philips 顯示器不保證 100% 兼容所有 HDMI CEC 裝置
    • 其功能受　ChromeCast built-in　應用程式和智能裝置影響。詳情請瀏覽　ChromeCast built-in　產品頁面。
    • 網站所展示的影像為非合約圖片。請以零售店或商店實際出售的顯示器為準。
    • Amazon Prime 只支援特定語言，且只在部分國家/地區提供。
    • 需要訂閱 Disney+。受載於 https://www.disneyplus.com 的條款約束 (c) 2020 Disney 及其關聯實體。Disney+ 只支援特定語言，且只在部分國家/地區提供。
    • 需要訂閱 Netflix。受條款約束，請瀏覽 https://www.netflix.com
    • Google TV 是本裝置的軟件體驗名稱，並屬於 Google LLC 的商標。
    • Google TV 是本裝置的軟件體驗名稱，並屬於 Google LLC 的商標。YouTube、Ok Google 及其他標誌均為 Google LLC 的商標。
    • 智能電視應用程式禮品會因應不同電視型號和國家而有所不同。詳情請瀏覽：www.philips.com/smarttv。
    • 基於藍牙無線技術的傳輸限制，當您從藍牙耳機或藍牙喇叭聆聽音效時，可能會出現音效稍微延遲的情況。如果出現這種情況，您可能會看到演員的嘴唇動作，但相關對話聲效會稍微延遲。
    • Philips 電視遙控器應用程式及相關功能因電視型號、營運商及國家/地區，以及智能裝置型號及作業系統而異，詳情請瀏覽：www.philips.com/TVRemoteapp。
    • Google Assistant 適用於 Android O (8) 或以上作業系統版本的 Philips Android TV。Google Assistant 只支援特定語言，且只在部分國家/地區提供。
    • 記憶體容量（快閃）：32GB，實際可用磁碟空間可能會有所不同（視乎（預先）安裝的應用程式、安裝的作業系統等而定）。
    • 圖片僅供說明用途

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