時刻呼吸更健康的空氣
讓您看得見、吸得到 99.9% 無污染物的空氣 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
時刻呼吸更健康的空氣
- 去除 99.9% 細小至0.003微米的粒子
- 高達 48.6 平方米
- 高達 45.6 平方米
- 自動，睡眠模式
卓越過濾效果
空氣清新機採用升級的 VitaShield 技術，有效去除 99.9% 小至 0.003 微米的粒子，包括如花粉、塵蟎等空氣中的致敏原***、病毒****及細菌*****。經歐洲過敏研究中心機構 (ECARF) 認證防敏。
智能感應及自動淨化
專業級AeraSense智能感測器即時感知室內空氣質素，自動調節模式，清除室內空氣的所有威脅：粒子、甲醛、有害氣體和室內致敏原。採用專業級感應器，每分鐘自動掃描空氣中污染物 60,000 次，即時偵測任何污染事件並作出反應。
自動環境燈光控制
智能自動環境燈光控制，根據房間環境自動調節光線，以最柔和的方式照顧您和您的家人。
強力3D立體循環氣流可快速、高效淨化
全新強力3D立體循環氣流配備螺旋形排氣口，可帶來快速高效的淨化效果，3.8 分鐘之內即可淨化 10 平方米房間的空氣。*
技術規格
-
設計規格
- 顏色
-
白色
- 產品尺寸 (寬 x 深 x 高)
-
264.2*264.2*486.4
mm
- 產品重量
-
4.08
kg
-
功能特點
- PM2.5 感測器
-
是
- VitaShield
-
是
- AeraSense 技術
-
是
- 空氣質素資訊
-
數字及彩色編碼
- 空氣質素感應器
-
微粒 (PM2.5)
- 微粒感測器
-
是
- 360° 淨化
-
是
- 自動關機計時器
-
是
- 睡眠模式
-
是
- 用戶介面
-
是
- 清新空氣保護鎖與提示
-
是
- 光線控制
-
開/關
- 空氣質素資訊
-
AQI 環
-
原產地
- 原產地
-
中國
- 製造地：
-
中國
-
物流數據
- 原產地
-
中國
- 12 NC (中國)
-
883491700710
-
技術規格
- 電源
-
44
W
- 電線長度
-
1.65±0.05
m
- 電壓
-
220
V
- 空氣質素感應器
-
粒子 (PM2.5)
- 睡眠模式噪音水平
-
29
dB
-
重量與尺寸
- 產品重量
-
4.08
kg
- 尺寸（長*寬*高）
-
264.2*264.2*486.4
- 顏色
-
白色
-
設計和外表
- 顏色
-
白色
- 控制面板類型
-
觸控
- 機身物料
-
塑膠
-
服務
- 2 年保養
-
是
- 全球 2 年保養
-
是
-
效能
- 潔淨空氣輸送率（微粒）
-
380
m³/h
- 房間面積 (G/BT)
-
26.6-45.6 平方米
- 潔淨空氣輸送率（甲醛）
-
140
m³/h
- 過濾致敏原
-
99.99%
- 過濾病毒和氣霧
-
99.9%
- 適用面積
-
26.6-45.6 平方米
-
可用性
- 自動模式
-
是
- 睡眠模式
-
是
- *本產品的甲醛 CADR 測量值為每小時 178 立方米（每小時 140 立方米公稱值），由第三方實驗室根據 GB/T 18801-2015 標準進行測量。測試結果為產品原型的測量結果；不同單位之間的實際數值可能略有不同。
- *測試 CADR 為每小時 385 立方米（每小時 380 立方米公稱值），由第三方實驗室根據 GB/T18801-2015 標準進行測量。此數值為產品原型的測試結果，個別單位之間可能略有不同。
- *根據 GB/T18801-2015，計算公式為：PCADR * 0.07~PCADR * 0.12
- *根據 GB/T18801-2015 及 GB 21551.3-2010 標準在 30 立方米的房間內進行測試。使用葡萄球菌作為測試細菌，第三方實驗室在最高風速下測試 60 分鐘，以滿足抗菌、消毒和淨化功能的要求。
- *根據 T/SAEPI 005-2020 及 T/GDAR 0001-2020 標準，以最高風速在 30 立方米的房間內測試 60 分鐘。測試病毒：甲型流感 (H1N1)；宿主：MDCK 細胞。重複測試 3 次，每次甲型流感病毒 H1N1 去除率大於 99.99%。
- *由第三方實驗室根據 IUTA SOP 6.2.2 使用氯化鈉氣霧進行測試，濾網能夠去除 0.003 微米的粒子。這些粒子比 PM2.5 的定義最小尺寸小 800 倍，展示濾網能夠捕捉超細微懸浮粒子。
- *第三方實驗室使用氯化鈉氣霧根據 IUTA SOP 6.2.2 採用 3 納米氯化鈉粒子分級標準對濾網 0.003 微米懸浮粒子去除效率的測試結果
- *噪音由第三方實驗室按照 GB/T18801-2015 空氣清新機測試和評級，測量值為測試原型的測試結果，每部設備的測量值可能略有不同。
- *測試由第三方實驗室提供，在每分鐘 32 升氣流的過濾介質上測試 0.3 微米粒子的首次通過效率。以上塵蟎、花粉、霉菌孢子和寵物毛髮是指大於 0.3 微米的物質。
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。