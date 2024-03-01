卓越過濾效果

空氣清新機採用升級的 VitaShield 技術，有效去除 99.9% 小至 0.003 微米的粒子，包括如花粉、塵蟎等空氣中的致敏原***、病毒****及細菌*****。經歐洲過敏研究中心機構 (ECARF) 認證防敏。