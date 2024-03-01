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  • 時刻呼吸更健康的空氣 時刻呼吸更健康的空氣 時刻呼吸更健康的空氣

    除甲醛空氣清新機 900 系列

    AC0917/00

    時刻呼吸更健康的空氣

    讓您看得見、吸得到 99.9% 無污染物的空氣

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    除甲醛空氣清新機 900 系列

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    時刻呼吸更健康的空氣

    • 去除 99.9% 細小至0.003微米的粒子
    • 高達 48.6 平方米
    • 高達 45.6 平方米
    • 自動，睡眠模式
    卓越過濾效果

    卓越過濾效果

    空氣清新機採用升級的 VitaShield 技術，有效去除 99.9% 小至 0.003 微米的粒子，包括如花粉、塵蟎等空氣中的致敏原***、病毒****及細菌*****。經歐洲過敏研究中心機構 (ECARF) 認證防敏。

    智能感應及自動淨化

    智能感應及自動淨化

    專業級AeraSense智能感測器即時感知室內空氣質素，自動調節模式，清除室內空氣的所有威脅：粒子、甲醛、有害氣體和室內致敏原。採用專業級感應器，每分鐘自動掃描空氣中污染物 60,000 次，即時偵測任何污染事件並作出反應。

    自動環境燈光控制

    自動環境燈光控制

    智能自動環境燈光控制，根據房間環境自動調節光線，以最柔和的方式照顧您和您的家人。

    強力3D立體循環氣流可快速、高效淨化

    全新強力3D立體循環氣流配備螺旋形排氣口，可帶來快速高效的淨化效果，3.8 分鐘之內即可淨化 10 平方米房間的空氣。*

    技術規格

    • 設計規格

      顏色
      白色
      產品尺寸 (寬 x 深 x 高)
      264.2*264.2*486.4  mm
      產品重量
      4.08  kg

    • 功能特點

      PM2.5 感測器
      VitaShield
      AeraSense 技術
      空氣質素資訊
      數字及彩色編碼
      空氣質素感應器
      微粒 (PM2.5)
      微粒感測器
      360° 淨化
      自動關機計時器
      睡眠模式
      用戶介面
      清新空氣保護鎖與提示
      光線控制
      開/關
      空氣質素資訊
      AQI 環

    • 原產地

      原產地
      中國
      製造地：
      中國

    • 物流數據

      原產地
      中國
      12 NC (中國)
      883491700710

    • 技術規格

      電源
      44  W
      電線長度
      1.65±0.05  m
      電壓
      220  V
      空氣質素感應器
      粒子 (PM2.5)
      睡眠模式噪音水平
      29  dB

    • 重量與尺寸

      產品重量
      4.08  kg
      尺寸（長*寬*高）
      264.2*264.2*486.4
      顏色
      白色

    • 設計和外表

      顏色
      白色
      控制面板類型
      觸控
      機身物料
      塑膠

    • 服務

      2 年保養
      全球 2 年保養

    • 效能

      潔淨空氣輸送率（微粒）
      380  m³/h
      房間面積 (G/BT)
      26.6-45.6 平方米
      潔淨空氣輸送率（甲醛）
      140  m³/h
      過濾致敏原
      99.99%
      過濾病毒和氣霧
      99.9%
      適用面積
      26.6-45.6 平方米

    • 可用性

      自動模式
      睡眠模式

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    • *本產品的甲醛 CADR 測量值為每小時 178 立方米（每小時 140 立方米公稱值），由第三方實驗室根據 GB/T 18801-2015 標準進行測量。測試結果為產品原型的測量結果；不同單位之間的實際數值可能略有不同。
    • *測試 CADR 為每小時 385 立方米（每小時 380 立方米公稱值），由第三方實驗室根據 GB/T18801-2015 標準進行測量。此數值為產品原型的測試結果，個別單位之間可能略有不同。
    • *根據 GB/T18801-2015，計算公式為：PCADR * 0.07~PCADR * 0.12
    • *根據 GB/T18801-2015 及 GB 21551.3-2010 標準在 30 立方米的房間內進行測試。使用葡萄球菌作為測試細菌，第三方實驗室在最高風速下測試 60 分鐘，以滿足抗菌、消毒和淨化功能的要求。
    • *根據 T/SAEPI 005-2020 及 T/GDAR 0001-2020 標準，以最高風速在 30 立方米的房間內測試 60 分鐘。測試病毒：甲型流感 (H1N1)；宿主：MDCK 細胞。重複測試 3 次，每次甲型流感病毒 H1N1 去除率大於 99.99%。
    • *由第三方實驗室根據 IUTA SOP 6.2.2 使用氯化鈉氣霧進行測試，濾網能夠去除 0.003 微米的粒子。這些粒子比 PM2.5 的定義最小尺寸小 800 倍，展示濾網能夠捕捉超細微懸浮粒子。
    • *第三方實驗室使用氯化鈉氣霧根據 IUTA SOP 6.2.2 採用 3 納米氯化鈉粒子分級標準對濾網 0.003 微米懸浮粒子去除效率的測試結果
    • *噪音由第三方實驗室按照 GB/T18801-2015 空氣清新機測試和評級，測量值為測試原型的測試結果，每部設備的測量值可能略有不同。
    • *測試由第三方實驗室提供，在每分鐘 32 升氣流的過濾介質上測試 0.3 微米粒子的首次通過效率。以上塵蟎、花粉、霉菌孢子和寵物毛髮是指大於 0.3 微米的物質。

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