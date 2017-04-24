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AC1215/30
在 11 分鐘內淨化空氣 (1)
只需按一下按鈕，空氣清新機就能過濾家中的隱形病毒、致敏原或污染物，保持家居清潔及安全。潔淨空氣輸送率 (CADR) 達到 270 立方米/小時，能快速有效地淨化空氣。
過濾房間面積高達 31 平方米
房間面積：高達 31 平方米
HEPA 及活性碳濾網
強勁氣流循環，能有效覆蓋房間面積達 63 平方米，並將潔淨空氣分佈到房間每個角落。同時亦將性能大幅提升至每小時 270 立方米 CADR（潔淨空氣輸送率）。11 分鐘內即可淨化 20 平方米的房間。(1)
採用 3 層過濾，包括 NanoProtect HEPA、活性炭濾網和前層濾網，能吸附 99.97% 小至 0.003 微米的超微細粒子 (4)，讓您免受 PM2.5、細菌、花粉、灰塵、寵物皮屑等污染物的侵害。經歐洲過敏研究基金會中心認證。
吸附包括可能含有呼吸道病毒的氣溶膠。經 airmid health-group 獨立測試，能去除空氣中高達 99.9% 病毒和氣溶膠 (3)。經第三方機構測試，冠狀病毒 (HCoV-229E) 空間去除率高達99.99%。飛利浦NanoProtect 納米級防護HEPA技術所用濾材可有效抑制新冠病毒(COVID19)，根據第三方機構測試SARS-CoV-2 病毒所得出數據。(5)
(1) 籍由空氣通過濾網作計算，此為將 CADR（190 立方米/小時）除以房間大小（49 立方米）而得出之一次淨化理論時間（假設房間地面面積為 20 平方米，高度為 2.4 米）。
(2) 由第三方實驗室測試濾網單次過濾效能，風量為每秒 5.33 厘米/秒。利用來自通過濾網的空氣，根據 JISB 9908-2011 進行測試
(3) 於 Airmid Health group Ltd. 進行的微生物減少率測試，測試環境為受到空氣傳播型 A 型流感 (H1N1) 病毒污染的 28.5 立方米試驗室。
(4) 利用來自通過濾網的空氣，根據 DIN71460-1，以 iUTA 對 NaCl 氣霧進行測試。
(5) 在外部實驗室，使用 Philips HEPA NanoProtect 濾網，針對禽冠狀病毒 (IBV) 氣霧進行微生物減少率測試
(6) 該裝置的建議使用壽命，是根據室外有害空氣微粒的地區性年度平均值，以及空氣清新機在自動模式下，每天使用 16 小時的理論來計算。