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  • 2 合 1 1000i 及 2000i 系列原廠濾網 2 合 1 1000i 及 2000i 系列原廠濾網 2 合 1 1000i 及 2000i 系列原廠濾網

    NanoProtect 納米級防護 HEPA濾網

    FY1413/30

    2 合 1 1000i 及 2000i 系列原廠濾網

    空氣清新機原廠替換濾網：活性碳濾網能有效去除揮發性有機化合物 (VOC) 及難聞異味，帶來更潔淨清新的室內空氣。

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    NanoProtect 納米級防護 HEPA濾網

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    • 兼容 1000i 及 2000i 系列
    • 包裝盒內容：1 個濾網
    • 壽命 1 年
    • 原廠 Philips 濾網
    兼容 Philips 1000i 及 2000i 系列

    兼容 Philips 1000i 及 2000i 系列

    Philips 1000i 及 2000i 系列 2 合 1 空氣清新加濕機替換濾網：AC1214、AC1215、AC1217、AC2721、AC2726、AC2729。您可以在裝置的底部找到空氣清新機型號。

    濾網使用壽命長達 1 年

    濾網使用壽命長達 1 年

    濾網提供長達 1 年的最佳過濾效能 (2)，從而減少更換麻煩和節省成本。

    Philips 原廠濾網帶來最佳效能

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    Philips 原廠濾網專為完美匹配您的產品而設計。為獲得最佳效能，請始終使用 Philips 濾網。

    活性碳濾網可減少氣體和異味

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    活性碳濾網能有效去除揮發性有機化合物 (VOC) 及難聞異味，帶來更潔淨清新的室內空氣。

    技術規格

    • 一般規格

      產品類型
      AC NanoProtect 濾網
      包裝盒内隨附
      1 個濾網
      HEPA NanoProtect
      前層濾網
      活性碳
      使用壽命
      長達 1 年

    • 效能

      過濾微粒
      氣體及異味

    • 重量與尺寸

      產品高度
      362 毫米
      產品重量
      0.26 公斤
      產品寬度
      267 毫米
      產品長度
      10 毫米
      包裝長度
      210 毫米
      包裝寬度
      292 毫米
      包裝高度
      380 毫米
      包裝重量
      0.42 公斤

    • 更換

      適用於 Philips 空氣清新機
      AC1214、AC1215、AC1217、AC272X
      適用於 Philips 2 合 1 空氣清新機
      AC1214、AC1215、AC1217、AC272X

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