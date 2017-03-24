2 合 1 1000i 及 2000i 系列原廠濾網
空氣清新機原廠替換濾網：活性碳濾網能有效去除揮發性有機化合物 (VOC) 及難聞異味，帶來更潔淨清新的室內空氣。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
2 合 1 1000i 及 2000i 系列原廠濾網
有效減少氣體和異味
- 兼容 1000i 及 2000i 系列
- 包裝盒內容：1 個濾網
- 壽命 1 年
- 原廠 Philips 濾網
兼容 Philips 1000i 及 2000i 系列
Philips 1000i 及 2000i 系列 2 合 1 空氣清新加濕機替換濾網：AC1214、AC1215、AC1217、AC2721、AC2726、AC2729。您可以在裝置的底部找到空氣清新機型號。
濾網使用壽命長達 1 年
濾網提供長達 1 年的最佳過濾效能 (2)，從而減少更換麻煩和節省成本。
Philips 原廠濾網帶來最佳效能
Philips 原廠濾網專為完美匹配您的產品而設計。為獲得最佳效能，請始終使用 Philips 濾網。
活性碳濾網可減少氣體和異味
活性碳濾網能有效去除揮發性有機化合物 (VOC) 及難聞異味，帶來更潔淨清新的室內空氣。
技術規格
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一般規格
- 產品類型
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AC NanoProtect 濾網
- 包裝盒内隨附
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1 個濾網
- HEPA NanoProtect
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無
- 前層濾網
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無
- 活性碳
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是
- 使用壽命
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長達 1 年
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效能
- 過濾微粒
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氣體及異味
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重量與尺寸
- 產品高度
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362 毫米
- 產品重量
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0.26 公斤
- 產品寬度
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267 毫米
- 產品長度
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10 毫米
- 包裝長度
-
210 毫米
- 包裝寬度
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292 毫米
- 包裝高度
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380 毫米
- 包裝重量
-
0.42 公斤
-
更換
- 適用於 Philips 空氣清新機
-
AC1214、AC1215、AC1217、AC272X
- 適用於 Philips 2 合 1 空氣清新機
-
AC1214、AC1215、AC1217、AC272X
- (1) 由 iUTA 根據 DIN71460-1 對通過濾網的空氣進行氯化鈉氣霧測試。
- (2) 計算平均值。濾網的壽命取決於空氣質素及使用情況。
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