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呼吸不一樣的潔淨空氣
AeraSense 是創新技術，配備準確且高效能的專業感應器。它可感應小於 PM2.5 的有害微粒，確保淨化器輸出更潔淨的空氣和提供即時回應。
去除 99.97% 小至 3 納米的粒子
致敏原顯示
最大範圍達 79 平方米 / 850 平方呎
自動及睡眠模式
AeraSense 感測器可準確辨認小於 PM2.5（包括最常見的室內懸浮致敏原）的微粒。然後會分析相關資料，確保空氣清新機的設定強度適合現時的空氣狀況，令室內空氣清新潔淨。控制面板亦會顯示 PM2.5 數值水平，為您提供實時室內空氣質素監測。
Vitashield IPS 採用空氣動力學設計，加上 NanoProtect 濾網，可提升潔淨空氣輸送率高達每小時 333 立方米*（根據中國 GB/T 18801-2015 標準），並有效去除小至 20 納米的超微細粒子，更可有效移除高達 99.97% 的常見懸浮致敏原、有效減低 TVOC 及異味，以及去除高達 99.9％ 的細菌和病毒*。
Philips 空氣清新機提供 3 種自動空氣淨化設定：包括一般模式、極為靈敏的防敏模式及超強防菌模式。您可以選擇所需模式，自行調整和提升空氣淨化效能。
(1) 通過濾網的空氣，此為將 CADR（333 立方米/小時）除以房間大小（48 立方米）而得出之一次性淨化理論時間（假設房間地面面積為 20 平方米，高度為 2.4 米）。
(2) 於 Airmid Health Ltd 進行微生物減少率測試，測試環境為載有空氣傳播型 A 型流感 (H1N1) 病毒的 28.5 立方米實驗室。單靠空氣清新機不能防止 2019 冠狀病毒病 (Covid-19)，但可以作為保護計劃的一部分(US EPA)。
(3) 通過濾網的空氣，根據 DIN71460-1，以 iUTA 對氯化鈉氣霧進行測試。
(4) 在外部實驗室，使用 Philips HEPA NanoProtect 濾網，針對禽冠狀病毒 (IBV) 氣霧進行微生物減少率測試。
(5) 該裝置的建議使用壽命，是根據室外有害空氣微粒的地區性年度平均值，以及空氣清新機在自動模式下，每天使用 16 小時的理論來計算。
(6) 由第三方實驗室測試濾網單次過濾效能，風量為每秒 5.33 厘米/秒。利用來自通過濾網的空氣，根據 JISB 9908-2014 進行測試