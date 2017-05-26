VitaShield 可自然淨化小至 0.2 微米的超細微粒

Vitashield IPS 採用空氣動力學設計，加上 NanoProtect 濾網，可提升潔淨空氣輸送率高達每小時 333 立方米*（根據中國 GB/T 18801-2015 標準），並有效去除小至 20 納米的超微細粒子，更可有效移除高達 99.97% 的常見懸浮致敏原、有效減低 TVOC 及異味，以及去除高達 99.9％ 的細菌和病毒*。