Vitashield IPS 擁有每小時 400 立方米的潔淨空氣輸送率

Vitashield IPS 的空氣動力學設計和特厚 NanoProtect Pro S3 濾網將空氣過濾速度提升至每小時 400 立方米，能夠有效清除細小至 20 納米*的粒子 (比 PM2.5 細小超過 100 倍)，包括致敏原、細菌和部分病毒。它亦可過濾有害氣體，例如甲醛、甲苯和總揮發性有機化合物，過濾甲醛效能 為每小時 200 立方米，保障您健康。