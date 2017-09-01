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時刻呼吸更健康的空氣
Philips 創新的 VitaShield IPS 技術可自然長效地移除小至 20 納米的微小粒子及有害氣體。而 AeraSense 與連接的應用程式可隨時隨地為您提供實時的空氣質素報告。
過濾粒子效能 *：400
過濾甲醛效能*：200
已連接的應用程式
AeraSense 技術
Vitashield IPS 的空氣動力學設計和特厚 NanoProtect Pro S3 濾網將空氣過濾速度提升至每小時 400 立方米，能夠有效清除細小至 20 納米*的粒子 (比 PM2.5 細小超過 100 倍)，包括致敏原、細菌和部分病毒。它亦可過濾有害氣體，例如甲醛、甲苯和總揮發性有機化合物，過濾甲醛效能 為每小時 200 立方米，保障您健康。
特厚 NanoProtect Pro S3 濾網為高級和長久的淨化效能而設計，能有效清除空氣中的粒子。多層複合濾網提供全方位保護。更精密的濾網能有效清除 20 納米的超微細粒子 （比 PM2.5 細超過 100 倍），包括細菌和病毒。高效過濾 99.97% 粒子*，而高密度和特厚濾網可延長壽命 50%*。
Philips Air Purifier Series 3000i 備有 3 種自動淨化設定：一般模式、防敏模式以及除污模式。此外，空氣清新機亦備有 5 種手動模式。從五種不同速度設定中選擇：寧靜的「睡眠」模式至強效的「高速」模式。您可選擇切合所需的模式。
經 IUTA 測試。根據世界衛生組織 (WHO) 的 2008 年微生物風險評估報告，禽流感、人類流感、退伍軍人症病菌、肝炎病毒及 SARS 冠狀病毒體積均大於 20 納米 (0.00002 毫米)。
清除 99.97% 粒子：於 2015 年由第三方實驗室在 NanoProtect Pro 濾網上以 400 風量進行一次通過效能測試
微粒及甲醛 CADR 及 CCM：由第三方實驗室根據 GB/T 18801-2015 進行測試