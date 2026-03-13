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3000i 系列 空氣清新機

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User Manual Philips Series 3000i Air Cleaner AC3259/31

  • PDF 檔案, 5 MB
  • 13 March 2026

Philips 創新的 VitaShield IPS 技術可自然長效地移除小至 20 納米的微小粒子及有害氣體。而 AeraSense 與連接的應用程式可隨時隨地為您提供實時的空氣質素報告。

  • PDF 檔案
  • 23 June 2026

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