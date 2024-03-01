全新 Mixhole 雙效技術不僅能分解寵物異味分子，快速去除寵物異味，形成鹽、水等無害固體物質，還能去除甲醛，全家人皆適用
去除超過 98% 的貓狗致敏原（毛屑、毛髮、排泄物）*及呵護過敏 塵蟎致敏原去除率 98%** 細菌病毒空間去除率超過 99.9%、甲型流感病毒 H1N1、白色葡萄球菌、大腸桿菌）***
以每分鐘 60000次的速度精確地測控空氣中的有害污染物，依據空氣質素即時調節運作速度，即時顯示 氣體污染物和致敏原等污染水平，可過濾 99.97% 小至 0.003 微米的粒子****，快速將空氣轉換為清新空氣，與寵物一起享受新鮮的空氣
寵物浮毛強效吸附技術：雙側和底部三側同時廣闊進風，頂部設有排氣口，形成加速空氣循環場。可清洗的前層濾網設計，有效攔截寵物浮毛。自動浮毛收集系統，刮板會自動上下刮動，浮毛不會在空中飛揚，全自動毛髮收集 - 清理毛髮 - 儲存毛髮，重新定義寵物環境，無需手動操作，與寵物更加親密
整部機器的四隻機腳高度採用全新美學設計，底座堅固，高度更穩定，有效防止寵物玩耍及推倒空氣清新機。寵物鎖設計，防止寵物意外觸碰按鈕。機座高度可容納大多數目前家用吸塵機的底部刷，以快速清潔底部。
設計規格
功能特點
原產地
慳電
技術規格
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