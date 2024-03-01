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    3000系列 寵物淨味抗敏除甲醛空氣清新機 AC3681

    AC3681/10

    專為養寵物的家庭而設計

    專為養育毛孩的家庭而設計，這款產品能有效解決養寵物家庭的「寵物浮毛、寵物異味及過敏」這三個主要問題

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    3000系列 寵物淨味抗敏除甲醛空氣清新機 AC3681

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    專為養寵物的家庭而設計

    • 淨化 51 平方米空間
    • 去除寵物異味
    • 去除寵物致敏原
    • 浮毛收集系統
    • 淨化 48 平方米空間
    Mixhole 雙效技術，去除寵物異味和甲醛

    Mixhole 雙效技術，去除寵物異味和甲醛

    全新 Mixhole 雙效技術不僅能分解寵物異味分子，快速去除寵物異味，形成鹽、水等無害固體物質，還能去除甲醛，全家人皆適用

    消毒及抗過敏呼吸系統

    消毒及抗過敏呼吸系統

    去除超過 98% 的貓狗致敏原（毛屑、毛髮、排泄物）*及呵護過敏 塵蟎致敏原去除率 98%** 細菌病毒空間去除率超過 99.9%、甲型流感病毒 H1N1、白色葡萄球菌、大腸桿菌）***

    專業級AeraSense智能感測器

    專業級AeraSense智能感測器

    以每分鐘 60000次的速度精確地測控空氣中的有害污染物，依據空氣質素即時調節運作速度，即時顯示 氣體污染物和致敏原等污染水平，可過濾 99.97% 小至 0.003 微米的粒子****，快速將空氣轉換為清新空氣，與寵物一起享受新鮮的空氣

    浮毛收集系統，告別寵物毛髮

    浮毛收集系統，告別寵物毛髮

    寵物浮毛強效吸附技術：雙側和底部三側同時廣闊進風，頂部設有排氣口，形成加速空氣循環場。可清洗的前層濾網設計，有效攔截寵物浮毛。自動浮毛收集系統，刮板會自動上下刮動，浮毛不會在空中飛揚，全自動毛髮收集 - 清理毛髮 - 儲存毛髮，重新定義寵物環境，無需手動操作，與寵物更加親密

    容易使用的設計，守護寵物

    容易使用的設計，守護寵物

    整部機器的四隻機腳高度採用全新美學設計，底座堅固，高度更穩定，有效防止寵物玩耍及推倒空氣清新機。寵物鎖設計，防止寵物意外觸碰按鈕。機座高度可容納大多數目前家用吸塵機的底部刷，以快速清潔底部。

    技術規格

    • 設計規格

      顏色
      沙塵
      產品尺寸 (寬 x 深 x 高)
      254 x 526.6 x 601  mm

    • 功能特點

      PM2.5 感測器
      AeraSense 技術

    • 原產地

      原產地
      中國
      製造地：
      中國廣東深圳

    • 慳電

      最大功率
      55  W

    • 技術規格

      電壓
      220  V

    • 更換

      替換濾網：
      FY3129/00

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    • *由第三方實驗室按照 GB/T 18801-2022 標準，在 30 立方米實驗室內，機器保持加速模式運作 60 分鐘後，測試貓致敏原 Fel d1 和狗致敏原 Can f1 的去除率。實際測試結果可能會因房間面積、通風情況、室外空氣狀況、致敏原持續釋放等因素而不同。
    • **由第三方實驗室按照 GB/T 18801-2022 標準，在 30 立方米實驗室內，機器保持加速模式運作 60 分鐘後，測量塵蟎致敏原 Der f1 的去除率。實際測試結果可能會因房屋面積、通風情況、室外空氣狀況、致敏原持續釋放等因素而不同。
    • ***由第三方實驗室依照 GBT/18801-2022 標準測試和公稱。測量值是發送供測試的原型的測試結果，每部裝置的測量值可能略有不同。
    • ****由第三方實驗室在每秒 5.33 厘米/秒風量下測試，濾網的 0.3 微米粒子的主要通道過濾效率為高。大部分粒子帶有塵蟎、花粉和寵物皮屑的粒子均大於 0.3 微米。數據來源：Allergy, Asthma & Immunology, 2012, Portnoy 等。

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