專業級AeraSense智能感測器

以每分鐘 60000次的速度精確地測控空氣中的有害污染物，依據空氣質素即時調節運作速度，即時顯示 氣體污染物和致敏原等污染水平，可過濾 99.97% 小至 0.003 微米的粒子****，快速將空氣轉換為清新空氣，與寵物一起享受新鮮的空氣