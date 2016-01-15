空氣淨化器
時刻擁有健康新家居
Philips 全新家居空氣清新機為您帶來健康的家居環境。特大容量甲醛濾網能有效即時去除甲醛及有害氣體。裝置內的濾網清潔/更換提示及清新空氣保護鎖確保您時刻擁有清新怡人的空氣 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
時刻擁有健康新家居
配備特大容量甲醛濾網
- 潔淨空氣輸送率 302 m³/h
- 過濾甲醛達 99% (2 小時)
- 過濾PM2.5 超過 99%
四種顏色顯示燈清晰反映空氣質素
四種顏色顯示燈清晰反映空氣質素：藍色－極佳；深紫色－良好；紫色－一般；紅色－欠佳
智能夜間模式於夜間操作時將光線及聲音減至最低
在自動模式運行中，當房間光線變暗時產品會自動切換到夜間模式。於夜間模式，指示燈會熄滅（電源開/關燈除外），風扇速度和音量會降至最低，如果房間光線在五分鐘或更長時間之後再度變亮，產品將恢復至正常運作。在夜間模式中，自動運行模式仍處於活動狀態。如果空氣清新，產品將暫停運作。如果空氣質量轉差，產品將被重新啟動，但活動量較低同時指示燈亦會熄滅。
清新空氣保護提示功能會於適當時間提示您更換濾網
當需要更換新濾網時，濾網清潔或更換提示功能會作出提示。如果未能於提示時間更換濾網，產品將停止運作以防濾網被灰塵堵塞，而未能有效過濾空氣。
特強風速模式以最高速度即時清潔空氣。
高速模式以最即時高速度清潔空氣。
雙重智能空氣感測器讓您全面掌控空氣質素
透過檢測與控制，您可以獲得清晰完整的空氣質素意見
全自動操作確保整個運作無需勞心費神
全自動運作確保功能正常。內置的微粒感應器會量度並因應房間內的空氣質素自動選擇適當速度設定以確保室內空氣質素處於最佳狀態。多種顏色指示燈讓您瞭解實際空氣質素。如果空氣質量未能達至最理想的標準，指示燈將呈紅色、紫色和深紫色顯示。如果空氣恢復最理想水平，指示燈將呈藍色顯示。
配備特大容量甲醛濾網
特大容量甲醛濾網清除空氣中的有害物質，清除甲醛特別有效。前層濾網捕捉較大粒子如人類或寵物毛髪及一般家居塵埃。德國科技甲醛HEPA 濾網配備經特別處理的活性碳，能夠即時清除空氣中的甲醛及其它有害氣體，並同時有效消除過敏原及細菌。
五重風速可讓您根據個人喜好調整風量
五重風速可讓您根據個人喜好調整風量
清新空氣保護鎖確保時刻擁有清新空氣
清新空氣保護鎖功能確保時刻擁有清新空氣。如果無法確保持續提供清新空氣，產品會停止運作，如果其中一個濾網已滿且需要清理或更換，濾網清潔或更換提示功能會向您發出警告並提示您更換或清理濾網。如果用戶沒有於指定時間內更換相關濾網，產品會停止運作並鎖上。
技術規格
-
設計規格
- 機身材料
-
ABS 塑膠
- 裝飾環
-
鋁
- 風速指示燈
-
位於控制板面
- 前蓋
-
軟金色
- 側邊板面
-
金屬銀
-
物流數據
- EAN 彩盒
-
87-1010355439-4
- 12NC編碼
-
883 4076 00710
- 原產地
-
韓國
-
互動性
- 頻率
-
50
Hz
- 電壓
-
220-240
V
- 智能空氣質素感測器
-
微粒和氣味
- 電線長度
-
2
m
- 噪音水平
-
31.6 (靜音模式) - 63 (快速模式)
dB
- 瓦數
-
47
W
-
重量與尺寸
- 產品重量
-
7.4
kg
- 產品尺寸 (寬 x 深 x 高)
-
354 x 194 x 645
mm
- 彩盒重量（含產品）
-
11.18
kg
- 彩盒尺寸 (寬 x 深 x 高)
-
450 x 348 x 740
mm
-
更換
- 甲醛濾網
-
AC4147
-
效能
- 過濾甲醛
-
>99%*****
- 過濾 TVOCs
-
>99%******
- 過濾 PM2.5
-
>99%***
- 過濾細菌
-
>99.9%****
- 過濾甲苯
-
>99%*******
- CADR（香煙煙霧）**
-
302
m³/h
- ***** 由上海市計量測試技術研究院 (SIMT) 測試，實驗條件為根據 GB/T18801-2008 及 GB/T18883-2002 的 30 平方米房間，最初的甲醛濃度為 6.0¡À1.2mg/m3，測試時間為 0.5-3 小時
- ****** 由上海市計量測試技術研究院 (SIMT) 測試，實驗條件為根據 GB/T18801-2008 及 GB/T18883-2002 的 30 平方米房間，最初的甲醛濃度為 2.0¡À0.4mg/m3，測試時間為 0.5-3 小時
- *** 由上海市計量測試技術研究院 (SIMT) 測試，實驗條件為根據 GB21551.3-2010 的 30 平方米房間，(Staphylococcus albsp) 8032 作爲測試的細菌
- * 由上海市計量測試技術研究院 (SIMT) 測試，實驗條件為根據 GB/T18801-2008 的 30 平方米房間，使用香煙煙霧作爲污染粒子
- **** 由上海市計量測試技術研究院 (SIMT) 測試，實驗條件為根據 GB/T18801-2008 及 GB/T18883-2002 的 30 平方米房間，最初的甲醛濃度為 1.0¡À0.2mg/m3，測試時間為 0.5-3 小時
- ** 由 SIMT 在 30 平方米房間根據 GB/T18801-2008 和 GB/T18883-2002，體積小於 2.5um 的可吸入粒子作爲作爲質量濃度污染粒樣本，初始濃度 5.0¡À0.5mg/m3，測試時間為 1 小時
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