智能夜間模式於夜間操作時將光線及聲音減至最低

在自動模式運行中，當房間光線變暗時產品會自動切換到夜間模式。於夜間模式，指示燈會熄滅（電源開/關燈除外），風扇速度和音量會降至最低，如果房間光線在五分鐘或更長時間之後再度變亮，產品將恢復至正常運作。在夜間模式中，自動運行模式仍處於活動狀態。如果空氣清新，產品將暫停運作。如果空氣質量轉差，產品將被重新啟動，但活動量較低同時指示燈亦會熄滅。