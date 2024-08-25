PureProtect Pro 4200 系列 智能空氣清新機
我們最強的空氣清新機，寧靜與能源效益兼備
在家中享受潔淨、安全的空氣，現在噪音水平更降低 35%！我們的雙風扇設計讓纖巧的機身可提供更大效能，可在幾分鐘內淨化大面積空間。時尚的設計配搭低電源消耗及智能應用程式控制功能，是您的家居的完美之選。 查看各種好處
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PureProtect Pro 4200 系列 智能空氣清新機
我們最強的空氣清新機，寧靜與能源效益兼備
有效捕捉致敏原、污染物及氣體
- 過濾面積高達 156 平方米的房間
- 每小時 600 立方米的潔淨空氣輸送率 (CADR)
- HEPA 及活性碳濾網
- PM2.5 及氣體感應器
尺寸更小，效能強大
憑藉創新的雙風扇設計，效能較同尺寸產品高出 1.5 倍 (1)。提供每小時 600 立方米 (CADR) 的強大過濾能力，可輕鬆處理高達 156 平方米的大空間 (2)，並可在 5 分鐘內淨化 20 平方米房間的空氣 (3)。
4 層 HEPA 過濾系統可捕捉 99.97% 最細小的微細粒子
由前層濾網、HEPA NanoProtect 及雙層活性碳濾網組成的 4 層過濾設計，可捕捉 99.97% 小至 0.003 微米的微細粒子 (4)，比已知的最小病毒更細小！
在最大功率下依然寧靜
透過 SilentWings 技術感受噪音降低 35% 的寧靜體驗 (5)。受貓頭鷹能夠寧靜地飛行啟發，我們的扇葉設計可確保運作噪音低至 15 分貝 (A)。即使以最高速度運作，噪音依然比正常對話更安靜。(6)
捕捉 99.99% 來自塵埃、花粉或寵物的致敏原
為過敏人士提供全天候保護。去除 99.99% 的塵蟎、花粉、寵物或黴菌孢子致敏原 (7)，這些致敏原是引致過敏或花粉熱症狀的已知誘因 (8)。通過 ECARF 防過敏認證。
有效減少空氣中的 H1N1（流感）等病毒
去除空氣中 99.9% 的病毒及細菌。通過獨立測試，可消除 H1N1 流感病毒 (9)、葡萄球菌 (10) 及 99.99% 引致 2019 冠狀病毒病 (COVID-19) 的 SARS-CoV-2 病毒 (11)。
阻隔異味及氣體污染物
活性碳層可捕捉異味並去除超過 96% 導致室內空氣混濁的氣體污染物 (12)：工業及交通污染中的二氧化氮，家居油漆、清潔劑及家具中的甲苯或揮發性有機化合物。安全有效：不排放離子、化學物質或臭氧。
能源消耗比燈泡更低
享受更潔淨的空氣，同時節省能源費用。在最大功率下，空氣清新機僅消耗 54W 的電量，比傳統燈泡的耗電量還要少。
智能感應，適應您的室內空氣質素
AeraSense 技術每秒掃描空氣 1000 次，以偵測污染物及氣體，並在產品顯示屏或應用程式上實時報告空氣質素。在自動模式下，裝置會以智能方式選擇合適的速度來回應各種情況。
使用 Philips Air+ 應用程式控制空氣清新機
將您的空氣清新機與 Air+ 應用程式配對，可追蹤室內及室外的空氣質素，並遙距控制裝置。在應用程式中選擇「自動+」模式，AI 技術便會根據您的日常生活習慣，為您大幅減少噪音及能源消耗。
在清新潔淨的空氣中入睡及醒來
智能排程可完美配合您的日常生活。選擇「清新起床」可在設定的起床時間之前慢慢提高淨化速度。在晚上，選擇「清新安睡」可在您入睡前徹底潔淨房間的空氣，並以溫馨舒適的夜燈陪伴著您。
濾網使用壽命長達 1 年
原廠濾網可確保長達 1 年 (13) 的最佳效能，避免費時失事並節省開支。空氣清新機會計算濾網的壽命，並在需要更換時向您發出提醒。配件套裝 (FY4200) 包含兩個適用於裝置的濾網。
以耐用及可持續為設計考量
在 Philips，我們設計的產品經久耐用。每款產品均經過嚴格的耐用測試，確保可全天候持續運作。本產品使用的塑膠有超過 30% 來自再生塑膠，務求盡可能減少我們的碳足跡。
技術規格
-
慳電
- 最大功率
-
54
W
- 備用功率
-
<2
W
-
保養
- 建議更換濾網
-
1 年
- 替換濾網
-
FY4200/30
- 服務
-
全球 2 年保養
-
連接
- 應用程式，透過 Wi-Fi 連接
-
Air+ 應用程式
- 智能手機兼容性
-
iPhone 及 Android 裝置
- 語音控制
-
無
- 遙距排程
-
有（透過應用程式）
-
重量與尺寸
- 產品尺寸（長x寬x高）
-
52*28.5*28.5
mm
- 產品重量
-
6.5
kg
- 顏色
-
超新星銀
-
效能
- 潔淨空氣輸送率（微粒，GB/T）
-
600
m³/h
- 過濾層
-
HEPA、活性碳、前層濾網
- 空氣質素感應器
-
PM2.5、氣體、溫度、濕度
- 過濾微粒
-
0.003 微米達 99.97%
- 房間面積 (NRCC)
-
156 平方米
-
可用性
- 最低音量水平（睡眠模式）
-
15
dB
- 最高音量水平（特強模式）
-
51.5
dB
- 自動模式
-
是
- 電線長度
-
1.8
m
- 睡眠模式
-
是
- 空氣質素資訊
-
色環和數字
- 自動顯示屏調暗
-
是
- 兒童安全鎖
-
是
- 氣氛夜燈
-
是
- 手動風扇速度
-
有（5 段）
- (1) 與 Philips AC1715 比較的 CADR 測量值。
- (2) CADR 參照 GB/T18801-2022 進行測試。根據 NRCC-54013 標準計算的合適淨化面積。
- (3) 計算根據：48 立方米的房間，CADR 為每小時 600 立方米。
- (4) 從通過濾網的空氣測得，由 iUTA 根據 DIN71460 以 0.003 微米及 0.3 微米的 NaCl 氣霧對濾網進行測試。
- (5) 與上一代 Philips AC4236 比較。
- (6) 聲壓，IEC 60704，於 1.5 米距離處。正常對話：60 分貝。
- (7) 從通過濾網的空氣測得，由奧地利 OFI 研究所根據 SOP 350.003 以家居塵蟎、白樺樹花粉及貓隻致敏原對濾網進行測試。
- (8) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008，由 J. Bousquet 及大約 50 位關鍵意見領袖撰寫，Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160。
- (9) 由 Airmid Healthgroup Ltd 進行的微生物降低率測試，將裝置放在受流感 (H1N1) 病毒感染的 28.5 立方米試驗室中，並以加速模式運行 30 至 40 分鐘。
- (10) 根據 GB21551.3-2010 進行測試，條件包括葡萄球菌、30 立方米試驗室、1 小時、加速模式、第三方實驗室。
- (11) 由 Antimikrop 進行的微生物降低率測試，將裝置放在受 SARS-CoV-2 病毒感染的 30 立方米試驗室中，並以加速模式運行 1 小時。
- (12) 外部實驗室進行的 GB/T 18801-2022 測試，針對總揮發性有機化合物、甲苯及二氧化氮等氣體污染物，在 30 立方米的房間運行 1 小時。
- (13) 濾網的壽命取決於空氣質素及使用情況。
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