搜尋字眼

ZH
EN
  • 我們最強的空氣清新機，寧靜與能源效益兼備 我們最強的空氣清新機，寧靜與能源效益兼備 我們最強的空氣清新機，寧靜與能源效益兼備
    -{discount-value}

    PureProtect Pro 4200 系列 智能空氣清新機

    AC4220/12

    我們最強的空氣清新機，寧靜與能源效益兼備

    在家中享受潔淨、安全的空氣，現在噪音水平更降低 35%！我們的雙風扇設計讓纖巧的機身可提供更大效能，可在幾分鐘內淨化大面積空間。時尚的設計配搭低電源消耗及智能應用程式控制功能，是您的家居的完美之選。

    查看各種好處

    PureProtect Pro 4200 系列 智能空氣清新機

    類似產品

    See all 空氣淨化器

    我們最強的空氣清新機，寧靜與能源效益兼備

    有效捕捉致敏原、污染物及氣體

    • 過濾面積高達 156 平方米的房間
    • 每小時 600 立方米的潔淨空氣輸送率 (CADR)
    • HEPA 及活性碳濾網
    • PM2.5 及氣體感應器
    尺寸更小，效能強大

    尺寸更小，效能強大

    憑藉創新的雙風扇設計，效能較同尺寸產品高出 1.5 倍 (1)。提供每小時 600 立方米 (CADR) 的強大過濾能力，可輕鬆處理高達 156 平方米的大空間 (2)，並可在 5 分鐘內淨化 20 平方米房間的空氣 (3)。

    4 層 HEPA 過濾系統可捕捉 99.97% 最細小的微細粒子

    4 層 HEPA 過濾系統可捕捉 99.97% 最細小的微細粒子

    由前層濾網、HEPA NanoProtect 及雙層活性碳濾網組成的 4 層過濾設計，可捕捉 99.97% 小至 0.003 微米的微細粒子 (4)，比已知的最小病毒更細小！

    在最大功率下依然寧靜

    在最大功率下依然寧靜

    透過 SilentWings 技術感受噪音降低 35% 的寧靜體驗 (5)。受貓頭鷹能夠寧靜地飛行啟發，我們的扇葉設計可確保運作噪音低至 15 分貝 (A)。即使以最高速度運作，噪音依然比正常對話更安靜。(6)

    捕捉 99.99% 來自塵埃、花粉或寵物的致敏原

    捕捉 99.99% 來自塵埃、花粉或寵物的致敏原

    為過敏人士提供全天候保護。去除 99.99% 的塵蟎、花粉、寵物或黴菌孢子致敏原 (7)，這些致敏原是引致過敏或花粉熱症狀的已知誘因 (8)。通過 ECARF 防過敏認證。

    有效減少空氣中的 H1N1（流感）等病毒

    有效減少空氣中的 H1N1（流感）等病毒

    去除空氣中 99.9% 的病毒及細菌。通過獨立測試，可消除 H1N1 流感病毒 (9)、葡萄球菌 (10) 及 99.99% 引致 2019 冠狀病毒病 (COVID-19) 的 SARS-CoV-2 病毒 (11)。

    阻隔異味及氣體污染物

    阻隔異味及氣體污染物

    活性碳層可捕捉異味並去除超過 96% 導致室內空氣混濁的氣體污染物 (12)：工業及交通污染中的二氧化氮，家居油漆、清潔劑及家具中的甲苯或揮發性有機化合物。安全有效：不排放離子、化學物質或臭氧。

    能源消耗比燈泡更低

    能源消耗比燈泡更低

    享受更潔淨的空氣，同時節省能源費用。在最大功率下，空氣清新機僅消耗 54W 的電量，比傳統燈泡的耗電量還要少。

    智能感應，適應您的室內空氣質素

    智能感應，適應您的室內空氣質素

    AeraSense 技術每秒掃描空氣 1000 次，以偵測污染物及氣體，並在產品顯示屏或應用程式上實時報告空氣質素。在自動模式下，裝置會以智能方式選擇合適的速度來回應各種情況。

    使用 Philips Air+ 應用程式控制空氣清新機

    使用 Philips Air+ 應用程式控制空氣清新機

    將您的空氣清新機與 Air+ 應用程式配對，可追蹤室內及室外的空氣質素，並遙距控制裝置。在應用程式中選擇「自動+」模式，AI 技術便會根據您的日常生活習慣，為您大幅減少噪音及能源消耗。

    在清新潔淨的空氣中入睡及醒來

    在清新潔淨的空氣中入睡及醒來

    智能排程可完美配合您的日常生活。選擇「清新起床」可在設定的起床時間之前慢慢提高淨化速度。在晚上，選擇「清新安睡」可在您入睡前徹底潔淨房間的空氣，並以溫馨舒適的夜燈陪伴著您。

    濾網使用壽命長達 1 年

    濾網使用壽命長達 1 年

    原廠濾網可確保長達 1 年 (13) 的最佳效能，避免費時失事並節省開支。空氣清新機會計算濾網的壽命，並在需要更換時向您發出提醒。配件套裝 (FY4200) 包含兩個適用於裝置的濾網。

    以耐用及可持續為設計考量

    以耐用及可持續為設計考量

    在 Philips，我們設計的產品經久耐用。每款產品均經過嚴格的耐用測試，確保可全天候持續運作。本產品使用的塑膠有超過 30% 來自再生塑膠，務求盡可能減少我們的碳足跡。

    技術規格

    • 慳電

      最大功率
      54  W
      備用功率
      <2  W

    • 保養

      建議更換濾網
      1 年
      替換濾網
      FY4200/30
      服務
      全球 2 年保養

    • 連接

      應用程式，透過 Wi-Fi 連接
      Air+ 應用程式
      智能手機兼容性
      iPhone 及 Android 裝置
      語音控制
      遙距排程
      有（透過應用程式）

    • 重量與尺寸

      產品尺寸（長x寬x高）
      52*28.5*28.5  mm
      產品重量
      6.5  kg
      顏色
      超新星銀

    • 效能

      潔淨空氣輸送率（微粒，GB/T）
      600  m³/h
      過濾層
      HEPA、活性碳、前層濾網
      空氣質素感應器
      PM2.5、氣體、溫度、濕度
      過濾微粒
      0.003 微米達 99.97%
      房間面積 (NRCC)
      156 平方米

    • 可用性

      最低音量水平（睡眠模式）
      15  dB
      最高音量水平（特強模式）
      51.5  dB
      自動模式
      電線長度
      1.8  m
      睡眠模式
      空氣質素資訊
      色環和數字
      自動顯示屏調暗
      兒童安全鎖
      氣氛夜燈
      手動風扇速度
      有（5 段）

    為本產品獲取支援

    尋找常見問題、疑難排解、用戶手冊及貼士

    建議產品

    最近查閱過的產品

    • (1) 與 Philips AC1715 比較的 CADR 測量值。
    • (2) CADR 參照 GB/T18801-2022 進行測試。根據 NRCC-54013 標準計算的合適淨化面積。
    • (3) 計算根據：48 立方米的房間，CADR 為每小時 600 立方米。
    • (4) 從通過濾網的空氣測得，由 iUTA 根據 DIN71460 以 0.003 微米及 0.3 微米的 NaCl 氣霧對濾網進行測試。
    • (5) 與上一代 Philips AC4236 比較。
    • (6) 聲壓，IEC 60704，於 1.5 米距離處。正常對話：60 分貝。
    • (7) 從通過濾網的空氣測得，由奧地利 OFI 研究所根據 SOP 350.003 以家居塵蟎、白樺樹花粉及貓隻致敏原對濾網進行測試。
    • (8) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008，由 J. Bousquet 及大約 50 位關鍵意見領袖撰寫，Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160。
    • (9) 由 Airmid Healthgroup Ltd 進行的微生物降低率測試，將裝置放在受流感 (H1N1) 病毒感染的 28.5 立方米試驗室中，並以加速模式運行 30 至 40 分鐘。
    • (10) 根據 GB21551.3-2010 進行測試，條件包括葡萄球菌、30 立方米試驗室、1 小時、加速模式、第三方實驗室。
    • (11) 由 Antimikrop 進行的微生物降低率測試，將裝置放在受 SARS-CoV-2 病毒感染的 30 立方米試驗室中，並以加速模式運行 1 小時。
    • (12) 外部實驗室進行的 GB/T 18801-2022 測試，針對總揮發性有機化合物、甲苯及二氧化氮等氣體污染物，在 30 立方米的房間運行 1 小時。
    • (13) 濾網的壽命取決於空氣質素及使用情況。

    成為 My Philips 會員

    獲取產品保養期限

    獲取推廣及特惠價

    輕鬆取得產品支援

    立即登記
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2024. 版權所有。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。