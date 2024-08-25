我們最強的空氣清新機，寧靜與能源效益兼備

在家中享受潔淨、安全的空氣，現在噪音水平更降低 35%！我們的雙風扇設計讓纖巧的機身可提供更大效能，可在幾分鐘內淨化大面積空間。時尚的設計配搭低電源消耗及智能應用程式控制功能，是您的家居的完美之選。