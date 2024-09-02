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空氣清新機 PureProtect 4200 系列原廠濾網
空氣清新機原廠替換濾網：3 合 1 HEPA NanoProtect、雙層活性碳和前層濾網，可防止污染、花粉、灰塵、寵物皮屑和病毒。查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
Philips PureProtect Pro 4200 系列空氣清新機替換濾網：AC4220、AC4221。您可以在裝置的底部找到空氣清新機型號。
兼容型號需要同時使用兩個濾網以獲得最佳過濾性能。只需將一個插入空氣清新機的底部，另一個插入頂部即可。
濾網可確保長達 1 年的最佳過濾效能 (2)，從而省錢和減少常常更換的煩惱。為了加強過濾效能，請定期為前層濾網吸塵。
Philips 原廠濾網專為完美貼合您的裝置而設計。為獲得最佳性能，請務必使用 Philips 原廠濾網。
由前層濾網、HEPA NanoProtect 和雙層活性碳濾網組成的 4 層過濾，可吸附 99.97% 小至 0.003 微米的粒子 (1) – 保護您免受污染物、病毒、致敏原、細菌和異味侵害。
您的 Philips 裝置會透過顯示器上的指示燈來通知何時需要更換濾網。保養輕鬆簡單，需時少於一分鐘。
將裝置連接到 Air+ 應用程式，以監控濾網狀態，並在需要時輕鬆訂購替換濾網。
包裝盒内隨附
過濾層
重量與尺寸
更換
效能
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