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WeCall 藍芽會議喇叭

AECS7000/00
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    WeCall 藍芽會議喇叭

    AECS7000/00
    2 獎項

    隨時隨地進行清晰的電話會議

    透過便攜的 Philips WeCall 可隨時隨地進行電話會議。設有 4 個咪高風及先進的回聲減低功能，通話更清晰。LED 指示燈及 Bluetooth® 連接讓您享受前所未有的方便。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    WeCall 藍芽會議喇叭

    隨時隨地進行清晰的電話會議

    透過便攜的 Philips WeCall 可隨時隨地進行電話會議。設有 4 個咪高風及先進的回聲減低功能，通話更清晰。LED 指示燈及 Bluetooth® 連接讓您享受前所未有的方便。 查看各種好處

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      隨時隨地進行清晰的電話會議

      通話質素仿如面對面對話

      • Bluetooth® 及 USB
      • 超凡音效
      • 內置電池
      • iPhone 專用
      四個咪高風可實現 360 度的完美收音效果

      四個咪高風可實現 360 度的完美收音效果

      4 個全方位咪高風帶來五米內的 360 度收音，帶來清晰自然的通話，無需提高聲音或靠近喇叭 - 即使在最惡劣的環境亦然。

      可輕鬆連接至已啟用藍牙的智能手機和手提電腦

      可輕鬆連接至已啟用藍牙的智能手機和手提電腦

      透過無縫連接自動配對 iPhone 及任何可使用藍牙的智能手機、電腦及手提電腦，接收範圍遠達十米。

      免費的 WeCall 應用程式可實現快速、直觀的電話會議

      免費的 WeCall 應用程式可實現快速、直觀的電話會議

      方便的 Philips WeCall 應用程式管理會議通話號碼，甚至可以直接從您的行事曆輸入連接代碼，只需按一下，就可更方便地從您的行事曆撥出及連接通話。

      電池使用時間可達 8 小時，可使用 USB 線纜進行充電

      電池使用時間可達 8 小時，可使用 USB 線纜進行充電

      通話時間高達 8 小時，以及 200 小時的待機時間。隨附的 USB 線讓您更輕易方便地充電。

      先進的降噪功能可確保清晰的音質

      圍繞喇叭的 4 個全方位咪高風帶來改良的降噪效果，可讓多人同時參與電話會議並確保對話清晰傳達。能夠消除平穩或非平穩噪音，進行無噪音對話。

      先進的回聲抑制功能實現順暢無阻的通話

      快速、先進的回聲抑制功能為您帶來前所未有的免提、全雙工模式對話，可以遠離喇叭數米。自動調節演算系統，可抑制回聲並防止喇叭到咪高風產生的怪聲，尤其適合在隔音條件差或傢俱少的大回音的房間使用，例如辦公室。

      強大的喇叭可使您輕鬆聽見聲音及播放音樂

      2 吋的高靈敏度，低失真釹磁石喇叭用上獨特的低調錐型設計，達至大幅響應及更寬的傳播指向性。您可在房間內邊走邊講，絕不影響通話質素。此外，亦非常適合播放音樂。

      可使用 USB 連接透過筆記簿型電腦打電話

      USB 連線確保可透過手提電腦使用喇叭進行通話，而且隨插即用並可自動搜尋裝置。

      纖巧緊湊的設計便於隨處攜帶

      纖巧便攜的設計讓您可隨身帶備會議喇叭。方便放入手提電腦袋，讓您可以在旅途上、在家中工作、酒店房間內或約見客戶時使用。

      纖巧輕便的旅行儲存盒便於您隨處攜帶

      耐用超輕的旅行儲存盒能夠在旅途上保護喇叭，還有高雅、功能性的設計，看上去更加專業。

      技術規格

      • Bluetooth® 無線技術

        版本
        V2.1 + EDR
        範圍
        10 米 （可用空間）
        規格
        • HSP
        • HFP
        • A2DP
        • AVRCP
        • （HFP 支援寬帶語音）

      • Philips WeCall 應用程式

        免費下載
        • 搜尋「Philips WeCall」
        從 Apple Store
        系統要求 iOS 4.3 或以上

      • iPad 兼容性

        兼容
        • iPad
        • iPad 2
        • iPad 4
        • iPad mini

      • iPhone 兼容性

        兼容
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4
        • iPhone 4S
        • iPhone 5

      • 兼容 iPod

        兼容
        • 第三代 iPod touch
        • 第四代 iPod touch
        • iPod touch 第五代

      • 聲音

        內置喇叭
        1 x 2"
        輸出功率
        2 瓦
        頻率響應
        140 - 18,000  Hz
        噪音訊號比率
        >75dB

      • 咪高風

        全方位咪高風
        4
        在遠達 5 米的範圍內
        360 度優化收音
        噪音和回聲減低功能

      • 舒適

        喇叭 - 免提通話
        音量控制
        上/下

      • 電源

        最大輸入功率
        5V，1A
        電池容量
        3.7V、1000mAh
        電池類別
        鋰離子聚合物
        通話時間
        長達 8 小時

      • 配件

        旅行收藏盒
        USB 線
        快速入門指南

      • 尺寸

        産品寬度
        110  毫米
        産品高度
        28  毫米
        産品深度
        110  毫米
        產品重量 (克)
        182

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