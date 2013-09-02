隨時隨地進行清晰的電話會議
透過便攜的 Philips WeCall 可隨時隨地進行電話會議。設有 4 個咪高風及先進的回聲減低功能，通話更清晰。LED 指示燈及 Bluetooth® 連接讓您享受前所未有的方便。 查看各種好處
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隨時隨地進行清晰的電話會議
透過便攜的 Philips WeCall 可隨時隨地進行電話會議。設有 4 個咪高風及先進的回聲減低功能，通話更清晰。LED 指示燈及 Bluetooth® 連接讓您享受前所未有的方便。 查看各種好處
4 個全方位咪高風帶來五米內的 360 度收音，帶來清晰自然的通話，無需提高聲音或靠近喇叭 - 即使在最惡劣的環境亦然。
透過無縫連接自動配對 iPhone 及任何可使用藍牙的智能手機、電腦及手提電腦，接收範圍遠達十米。
方便的 Philips WeCall 應用程式管理會議通話號碼，甚至可以直接從您的行事曆輸入連接代碼，只需按一下，就可更方便地從您的行事曆撥出及連接通話。
通話時間高達 8 小時，以及 200 小時的待機時間。隨附的 USB 線讓您更輕易方便地充電。
圍繞喇叭的 4 個全方位咪高風帶來改良的降噪效果，可讓多人同時參與電話會議並確保對話清晰傳達。能夠消除平穩或非平穩噪音，進行無噪音對話。
快速、先進的回聲抑制功能為您帶來前所未有的免提、全雙工模式對話，可以遠離喇叭數米。自動調節演算系統，可抑制回聲並防止喇叭到咪高風產生的怪聲，尤其適合在隔音條件差或傢俱少的大回音的房間使用，例如辦公室。
2 吋的高靈敏度，低失真釹磁石喇叭用上獨特的低調錐型設計，達至大幅響應及更寬的傳播指向性。您可在房間內邊走邊講，絕不影響通話質素。此外，亦非常適合播放音樂。
USB 連線確保可透過手提電腦使用喇叭進行通話，而且隨插即用並可自動搜尋裝置。
纖巧便攜的設計讓您可隨身帶備會議喇叭。方便放入手提電腦袋，讓您可以在旅途上、在家中工作、酒店房間內或約見客戶時使用。
耐用超輕的旅行儲存盒能夠在旅途上保護喇叭，還有高雅、功能性的設計，看上去更加專業。
Bluetooth® 無線技術
Philips WeCall 應用程式
iPad 兼容性
iPhone 兼容性
兼容 iPod
聲音
咪高風
舒適
電源
配件
尺寸
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