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    2000系列 3合1風扇暖風空氣清新機

    AMF220/35

    隨時為您打造潔淨、舒爽、溫暖的家居

    Philips 3合1風扇暖風空氣清新機保持家中健康舒適，營造冬暖夏涼環境，並持續淨化空氣 – 透過 HEPA 過濾系統去除 99.95% 小至已知最小病毒微粒。

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    2000系列 3合1風扇暖風空氣清新機

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    隨時為您打造潔淨、舒爽、溫暖的家居

    • 過濾房間面積高達 20 平方米
    • 每小時 165 立方米的潔淨空氣率 (CADR)
    • HEPA 及活性碳濾網
    潔淨空氣輸送率高達每小時 165 立方米*：有效過濾面積高達 20 平方米的房間**

    潔淨空氣輸送率高達每小時 165 立方米*：有效過濾面積高達 20 平方米的房間**

    淨化功能適用於面積高達 20 平方米的房間**。最佳化的 360° 進風設計和高效的超微細粒子過濾功能可推動其淨化效能，令潔淨空氣輸送率 (CADR) 高達每小時 165 立方米*，17.5 分鐘內可淨化 20 平方米房間的空氣。

    過濾 99.95% 小至 0.003 微米的粒子

    過濾 99.95% 小至 0.003 微米的粒子

    NanoProtect HEPA 系統、活性碳和前層濾網組成的三層過濾可捕獲 99.95% 小至 0.003 微米的粒子，小於已知最小的病毒***，去除細菌、花粉、灰塵、PM2.5、寵物皮屑、塵蟎、霉菌孢子、異味、氣體、氣溶膠和其他污染物。

    空氣質素感應器、温度和濾網狀態

    空氣質素感應器、温度和濾網狀態

    空氣質素感應器可偵測空氣中小於 2.5 微米的粒子，並利用數字和彩色編碼作實時的反饋顯示。顏色條以藍色（良好）、紫色（一般）、粉紅色（差）和紅色（非常差）的範圍顯示，讓您清晰看到室內的空氣質素。實時顯示亦會顯示室內溫度和濾網更換提示。

    潔淨清新空氣為您帶來清涼感覺

    潔淨清新空氣為您帶來清涼感覺

    徐徐吹拂的清新空氣，令和暖的房間更為舒適。風扇模式只會釋放出淨化空氣，確保您能在家中呼吸和享受潔淨清新的空氣。

    用純淨、舒適的暖風溫暖你

    用純淨、舒適的暖風溫暖你

    陶瓷技術可以在 3 秒內加熱空氣，迅速應對冰冷的環境。暖風模式只會釋放出淨化空氣，確保您能在家中呼吸和享受潔淨舒適的空氣。

    可調節 350° 擺動能觸及您需要的所有位置

    可調節 350° 擺動能觸及您需要的所有位置

    可調節 350° 擺動助您保持整個房間空氣流通。

    淨化暖風和風扇模式備有 3 段速度設定

    淨化暖風和風扇模式備有 3 段速度設定

    您可以選擇 3 段風扇速度：7.5 瓦、15 W 瓦 25 W，或 3 段暖風速度：1250 瓦、1500 瓦及 2200 瓦。無論選擇任何設定都會釋放出淨化空氣，讓您享受和呼吸潔淨清新的空氣。

    光線顯示備有 3 段設定，包括睡眠模式

    光線顯示備有 3 段設定，包括睡眠模式

    光線顯示備有 3 段設定。充分照明選項會顯示一個光環來標示暖風或風扇模式，以及空氣質素感應器。局部照明選項僅顯示空氣質素感應器。睡眠模式選項會關閉裝置上的所有顯示燈。

    無扇葉設計更為安全

    無扇葉設計更為安全

    無扇葉設計產生持續不斷的淨化空氣，而不會暴露其快速旋轉的扇葉，令使用時更為安全。

    容易操作的磁吸遙控器

    容易操作的磁吸遙控器

    磁吸遙控器操作簡單，且能輕鬆地放回裝置的機座。

    技術規格

    • 功能特點

      空氣質素資訊
      數字及彩色編碼
      空氣質素感應器
      微粒 (PM2.5)
      360° 淨化
      自動關機計時器
      兒童安全鎖
      睡眠模式
      用戶介面

    • 內容

      三合一空氣清新機
      複合濾網
      遙控器

    • 過濾層

      活性碳
      HEPA 濾網
      前層濾網

    • 技術規格

      電線長度
      1.8  m
      電壓
      220-240  V
      頻率
      50-60  Hz
      3 段暖風設定
      1250W-1500W-2200W
      3 段風扇速度設定
      7.5-15-25 瓦

    • 重量與尺寸

      產品重量
      4.9  kg
      重量（含包裝）
      7.2  kg
      包裝尺寸（長 x 闊 x 高）
      31 厘米 x 30 厘米 x 64  cm
      產品尺寸（長x寬x高）
      25 厘米 x 25 厘米 X 59  cm

    • 設計和外表

      顏色
      金屬黑
      控制面板類型
      觸控
      顯示
      LED 螢幕
      機身物料
      塑膠

    • 服務

      全球 2 年保養

    • 更換

      替換濾網：
      FYM220/30

    • 效能

      潔淨空氣輸送率（微粒）*
      每小時 165 立方米**
      過濾微粒***
      99.95%（0.003 微米）
      建議的濾網壽命******
      24 個月
      產生聲量
      34-48 dB
      適合的淨化範圍**
      42 平方米
      病毒過濾水平****
      99.9%
      細菌過濾水平*****
      99 %

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    • CADR 由合資格的第三方實驗室根據 GB/T 18801-2015 進行測試。隨著測試方式和生產質量控制的改善，我們提升了產品的 CADR 數值。
    • * 根據潔淨空氣輸送率，以JEM1467-2015標準測試所得
    • * 根據 GB/T18801-2015 測試而得出的香煙煙霧 CADR 結果之 NRCC-5401 標準計算出 42 平方米的房間面積。
    • * * 於 2020 年 IUTA 根據由 DIN71460-1 以 NaCl 氣霧劑進行測試。
    • * * * 微生物減少率於 Airmid Health group Ltd. 進行測試。測試環境為在受到空氣傳播型 A 型流感 (H1N1) 病毒污染的 28.5 立方米試驗室內，裝置使用最大模式運行 40 分鐘後，對通過濾網的空氣所錄得的結果。
    • * * * 單靠空氣清新機不能防止 2019 冠狀病毒病 (Covid-19)，但可以是保護您和家人計劃的一部分（美國國家環境保護局）。
    • * * * * 空氣通過濾網，由第三方實驗室根據 GB21551.3-2010 在 30 平方米的室內進行測試，（白色葡萄球菌 8032 作為測試細菌）。
    • * * * * * 建議壽命是根據平均室外空氣中的微粒水平，即每立方米 35 微克，以空氣清新機每天以最低速度等級在 39 平方米的房間裡運行 16 小時的情況下得出的理論計算結果。

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