潔淨空氣輸送率高達每小時 165 立方米*：有效過濾面積高達 20 平方米的房間**

淨化功能適用於面積高達 20 平方米的房間**。最佳化的 360° 進風設計和高效的超微細粒子過濾功能可推動其淨化效能，令潔淨空氣輸送率 (CADR) 高達每小時 165 立方米*，17.5 分鐘內可淨化 20 平方米房間的空氣。