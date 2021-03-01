2000系列 3合1風扇暖風空氣清新機
隨時為您打造潔淨、舒爽、溫暖的家居
Philips 3合1風扇暖風空氣清新機保持家中健康舒適，營造冬暖夏涼環境，並持續淨化空氣 – 透過 HEPA 過濾系統去除 99.95% 小至已知最小病毒微粒。 查看各種好處
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隨時為您打造潔淨、舒爽、溫暖的家居
- 過濾房間面積高達 20 平方米
- 每小時 165 立方米的潔淨空氣率 (CADR)
- HEPA 及活性碳濾網
潔淨空氣輸送率高達每小時 165 立方米*：有效過濾面積高達 20 平方米的房間**
淨化功能適用於面積高達 20 平方米的房間**。最佳化的 360° 進風設計和高效的超微細粒子過濾功能可推動其淨化效能，令潔淨空氣輸送率 (CADR) 高達每小時 165 立方米*，17.5 分鐘內可淨化 20 平方米房間的空氣。
過濾 99.95% 小至 0.003 微米的粒子
NanoProtect HEPA 系統、活性碳和前層濾網組成的三層過濾可捕獲 99.95% 小至 0.003 微米的粒子，小於已知最小的病毒***，去除細菌、花粉、灰塵、PM2.5、寵物皮屑、塵蟎、霉菌孢子、異味、氣體、氣溶膠和其他污染物。
空氣質素感應器、温度和濾網狀態
空氣質素感應器可偵測空氣中小於 2.5 微米的粒子，並利用數字和彩色編碼作實時的反饋顯示。顏色條以藍色（良好）、紫色（一般）、粉紅色（差）和紅色（非常差）的範圍顯示，讓您清晰看到室內的空氣質素。實時顯示亦會顯示室內溫度和濾網更換提示。
潔淨清新空氣為您帶來清涼感覺
徐徐吹拂的清新空氣，令和暖的房間更為舒適。風扇模式只會釋放出淨化空氣，確保您能在家中呼吸和享受潔淨清新的空氣。
用純淨、舒適的暖風溫暖你
陶瓷技術可以在 3 秒內加熱空氣，迅速應對冰冷的環境。暖風模式只會釋放出淨化空氣，確保您能在家中呼吸和享受潔淨舒適的空氣。
可調節 350° 擺動能觸及您需要的所有位置
可調節 350° 擺動助您保持整個房間空氣流通。
淨化暖風和風扇模式備有 3 段速度設定
您可以選擇 3 段風扇速度：7.5 瓦、15 W 瓦 25 W，或 3 段暖風速度：1250 瓦、1500 瓦及 2200 瓦。無論選擇任何設定都會釋放出淨化空氣，讓您享受和呼吸潔淨清新的空氣。
光線顯示備有 3 段設定，包括睡眠模式
光線顯示備有 3 段設定。充分照明選項會顯示一個光環來標示暖風或風扇模式，以及空氣質素感應器。局部照明選項僅顯示空氣質素感應器。睡眠模式選項會關閉裝置上的所有顯示燈。
無扇葉設計更為安全
無扇葉設計產生持續不斷的淨化空氣，而不會暴露其快速旋轉的扇葉，令使用時更為安全。
容易操作的磁吸遙控器
磁吸遙控器操作簡單，且能輕鬆地放回裝置的機座。
技術規格
-
功能特點
- 空氣質素資訊
-
數字及彩色編碼
- 空氣質素感應器
-
微粒 (PM2.5)
- 360° 淨化
-
是
- 自動關機計時器
-
是
- 兒童安全鎖
-
是
- 睡眠模式
-
是
- 用戶介面
-
是
-
內容
- 三合一空氣清新機
-
是
- 複合濾網
-
是
- 遙控器
-
是
-
過濾層
- 活性碳
-
是
- HEPA 濾網
-
是
- 前層濾網
-
是
-
技術規格
- 電線長度
-
1.8
m
- 電壓
-
220-240
V
- 頻率
-
50-60
Hz
- 3 段暖風設定
-
1250W-1500W-2200W
- 3 段風扇速度設定
-
7.5-15-25 瓦
-
重量與尺寸
- 產品重量
-
4.9
kg
- 重量（含包裝）
-
7.2
kg
- 包裝尺寸（長 x 闊 x 高）
-
31 厘米 x 30 厘米 x 64
cm
- 產品尺寸（長x寬x高）
-
25 厘米 x 25 厘米 X 59
cm
-
設計和外表
- 顏色
-
金屬黑
- 控制面板類型
-
觸控
- 顯示
-
LED 螢幕
- 機身物料
-
塑膠
-
服務
- 全球 2 年保養
-
是
-
更換
- 替換濾網：
-
FYM220/30
-
效能
- 潔淨空氣輸送率（微粒）*
-
每小時 165 立方米**
- 過濾微粒***
-
99.95%（0.003 微米）
- 建議的濾網壽命******
-
24 個月
- 產生聲量
-
34-48 dB
- 適合的淨化範圍**
-
42 平方米
- 病毒過濾水平****
-
99.9%
- 細菌過濾水平*****
-
99 %
- CADR 由合資格的第三方實驗室根據 GB/T 18801-2015 進行測試。隨著測試方式和生產質量控制的改善，我們提升了產品的 CADR 數值。
- * 根據潔淨空氣輸送率，以JEM1467-2015標準測試所得
- * 根據 GB/T18801-2015 測試而得出的香煙煙霧 CADR 結果之 NRCC-5401 標準計算出 42 平方米的房間面積。
- * * 於 2020 年 IUTA 根據由 DIN71460-1 以 NaCl 氣霧劑進行測試。
- * * * 微生物減少率於 Airmid Health group Ltd. 進行測試。測試環境為在受到空氣傳播型 A 型流感 (H1N1) 病毒污染的 28.5 立方米試驗室內，裝置使用最大模式運行 40 分鐘後，對通過濾網的空氣所錄得的結果。
- * * * 單靠空氣清新機不能防止 2019 冠狀病毒病 (Covid-19)，但可以是保護您和家人計劃的一部分（美國國家環境保護局）。
- * * * * 空氣通過濾網，由第三方實驗室根據 GB21551.3-2010 在 30 平方米的室內進行測試，（白色葡萄球菌 8032 作為測試細菌）。
- * * * * * 建議壽命是根據平均室外空氣中的微粒水平，即每立方米 35 微克，以空氣清新機每天以最低速度等級在 39 平方米的房間裡運行 16 小時的情況下得出的理論計算結果。
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