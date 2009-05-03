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隨時享受音樂
每個人都喜歡享受生活中的簡約和方便。透過簡單易用的功能，小巧而方便攜帶的 Philips CD 音響讓您陶醉於最喜愛的音樂中。
藍色
動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓你獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。
「隨機/重複」功能幫助您從此告別總是按同一順序聆聽音樂的厭倦感。將最愛歌曲載入播放器後，只要選擇「隨機」或「重複」模式之一，便可以不同模式順序播放歌曲。每次接通播放器時，都能體驗到不同的非凡音樂體驗。
Philips 以製造可兼容市場上大多數光碟的產品而聞名於世。這款音響系統讓您可欣賞到來自 CD,CD-R 和 CD-RW 的音樂。CD-RW (CD-Rewritable Compatible) 表示您的音響系統可以播放 CD-R 和 CD-RW 光碟。CD-R 光碟是一次燒錄的，可以在任何 CD 播放機上播放，而 CD-RW 光碟可以多次錄製和重複抹寫，只能在兼容的 CD 播放機上播放。