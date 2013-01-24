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CD 音響

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    CD 音響

    AZ328/12

    隨時享受音樂

    每個人都喜歡享受生活中的簡約和方便。透過簡單易用的功能，方便攜帶的 Philips CD 音響，讓您陶醉於最喜愛的音樂中。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$499.00
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      隨時享受音樂

      • CD、MP3-CD、USB、FM
      • 卡式帶
      • 2 瓦
      播放 MP3-CD、CD 及 CD-R/RW

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      MP3 是 MPEG 1 Audio layer-7.6 厘米（3 吋） 的縮寫。MP3 是一項創新的壓縮技術，數碼音樂檔案可壓縮成 10 倍小，完全不會降低音訊品質。MP3 已經成為全球使用的標準音訊壓縮格式，讓傳送音訊檔案變得快速又簡單。

      動態低音增強效果，提供更深沉、震撼的音效

      動態低音增強效果，提供更深沉、震撼的音效

      動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓你獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。

      CD 隨機/重複功能提供個人化音樂享受

      CD 隨機/重複功能提供個人化音樂享受

      「隨機/重複」功能幫助您從此告別總是按同一順序聆聽音樂的厭倦感。將最愛歌曲載入播放器後，只要選擇「隨機」或「重複」模式之一，便可以不同模式順序播放歌曲。每次接通播放器時，都能體驗到不同的非凡音樂體驗。

      音訊輸入，可輕鬆便攜播放音樂

      音訊輸入，可輕鬆便攜播放音樂

      只要一個簡單連接，就可使用便攜裝置和電腦享受自己所有的音樂。只要將裝置插入 Philips 機組的音訊（3.5 毫米）連接埠即可。如果使用的是電腦，則通常使用的是耳筒輸出插孔。連接即可直接使用高級喇叭聆聽欣賞所有音樂收藏。使用 Philips，音效就是更好。

      用於 MP3/WMA 音樂播放的 USB Direct

      用於 MP3/WMA 音樂播放的 USB Direct

      使用 USB Direct 模式，只要將 USB 裝置插入 Philips 裝置的 USB 連接埠，數碼音樂就會直接在 Philips 裝置中播放。

      自動停止卡式機

      自動停止卡式機

      可編排 20 首 CD 曲目

      可編排 CD 播放的功能，讓你依所需順序欣賞喜歡的曲目。

      技術規格

      • 播放聲音

        播放媒體
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        • MP3-CD
        • USB 快閃磁碟
        光碟播放模式
        • 快速前進 / 反帶
        • 下一首 / 上一首曲目搜尋
        • 重複 / 隨機 / 節目
        卡式座數目
        1
        卡式座技術
        機械
        USB Direct 播放模式
        • 快退 / 快進
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        • 編排播放
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      • 選台器/接收/傳送

        選台器波段
        FM
        天線
        FM 天線

      • 聲音

        音效增強
        Dynamic Bass Boost
        音效系統
        立體聲
        音量控制
        旋轉式（類比）
        輸出功率
        2 個 1 瓦 RMS

      • 喇叭

        內置喇叭數量
        2

      • 舒適

        顯示類型
        液晶屏
        載入器類型
        機頂

      • 連接

        音訊輸入（3.5 毫米）

      • 電源

        電源
        220 - 240  伏
        電池類型
        C 規格 (LR14)
        電池數量
        6
        電池電壓
        1.5  伏

      • 配件

        電線 / 連接
        電源線
        其他
        快速入門指南
        保用
        保用證

      • 尺寸

        包裝深度
        158  毫米
        包裝高度
        275  毫米
        包裝寬度
        326  毫米
        總重量
        2.4  千克
        主機深度
        240  毫米
        主機高度
        132  毫米
        主機闊度
        299  毫米
        重量
        2  千克

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • AC 電源線
      • 用戶手冊
      • 保用證

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