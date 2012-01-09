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AZD102/05
不論何地享受您的 iPod/iPhone 音樂
不論何地放聲分享您最愛的 iPod/iPhone 旋律。它不止攜帶方便使用簡易，您亦可於播放同時替您的 iPod/iPhone 充電。您亦可以其播放 CD、CD-R 及 CD-RW。現在就釋放您的音樂吧。
iPod/iPhone 機座
動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓你獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。
一邊為 iPod/iPhone 充電，一邊享受最愛 MP3 音樂！您可透過基座將便攜式裝置直接連接到 Docking 娛樂系統，便能夠以超凡音效聆聽最愛的音樂。您還可在播放 iPod/iPhone 的同時為其充電，以便在享受音樂的時候無需擔心便攜式播放機電池電量不足。將便攜式裝置連接至基座時，Docking 娛樂系統會自動為其充電。
Philips 以製造可兼容市場上大多數光碟的產品而聞名於世。這款音響系統讓您可欣賞到來自 CD,CD-R 和 CD-RW 的音樂。CD-RW (CD-Rewritable Compatible) 表示您的音響系統可以播放 CD-R 和 CD-RW 光碟。CD-R 光碟是一次燒錄的，可以在任何 CD 播放機上播放，而 CD-RW 光碟可以多次錄製和重複抹寫，只能在兼容的 CD 播放機上播放。