播放 CD、CD-R 及 CD-RW

Philips 以製造可兼容市場上大多數光碟的產品而聞名於世。這款音響系統讓您可欣賞到來自 CD,CD-R 和 CD-RW 的音樂。CD-RW (CD-Rewritable Compatible) 表示您的音響系統可以播放 CD-R 和 CD-RW 光碟。CD-R 光碟是一次燒錄的，可以在任何 CD 播放機上播放，而 CD-RW 光碟可以多次錄製和重複抹寫，只能在兼容的 CD 播放機上播放。