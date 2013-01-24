我們最先進的剃毛系統
享受體貼舒適的剃毛體驗，完美無瑕地剃除腿部和身體的毛髮。我們最先進的剃毛系統以不刺激的方法為您帶來絲滑的肌膚。SatinShave Prestige 剃毛器是您每天舒適體貼之選。 查看各種好處
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可彎曲的弧形刀片比傳統女士剃毛器的刀片有效多 75%*。保護性刀網可緊貼輪廓，剃得更乾淨。
剃毛器在肌膚上滑動時，浮動刀網和浮動刀頭保持與皮膚緊密接觸。雙層浮動刀網可減少遺漏未處理的毛髮。
剃毛刀頭兩邊的親膚舒適軟墊帶來順滑的剃毛體驗，同時呵護肌膚，尤其在曲線較多的部位。
圓端修毛刀齒剃毛器可防止刮損皮膚，帶來舒適剃毛體驗。
防滑手柄適合日常淋浴或浸浴時使用，防滑手柄設計帶來極佳乾濕兩用體驗。
電量指示燈讓您知道剃毛器處於充電中、滿電或低電量狀態。
人體工學設計 S 型手柄讓操控更輕鬆，動作更自然和精確，為全身各部位剃毛。
5 分鐘快速充電足以應付一次完整的剃毛。
配件
方便易用
效能
電源
技術規格