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SatinShave Prestige

乾濕兩用無線剃毛器

BRL175/00
  • 溫和剃除毛髮，讓肌膚保持光滑 溫和剃除毛髮，讓肌膚保持光滑 溫和剃除毛髮，讓肌膚保持光滑
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    SatinShave Prestige 乾濕兩用無線剃毛器

    BRL175/00

    溫和剃除毛髮，讓肌膚保持光滑

    溫和地剃除雙腿和身體的毛髮。SatinShave Prestige 女士剃毛器可為您帶來順滑肌膚，過程簡單方便，絕不造成刺激 - 令您的身體和雙腿柔滑如絲。 查看各種好處

    建議零售價: HK$538.00

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      電量顯示

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      附有伸展肌膚裝置

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      人體工學設計 S 型手柄

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      人體工學設計 S 型手柄讓操控更輕鬆，動作更自然和精確，為全身各部位剃毛。

      技術規格

      • 效能

        剃毛刀頭
        單層刀網剃毛器
        親膚設計
        圓端修毛刀齒剃毛器

      • 配件

        毛髮修剪梳刀頭
        毛髮修剪梳
        毛髮修剪梳
        伸展肌膚裝置
        收藏袋
        清潔刷子
        去硬皮修腳銼

      • 方便易用

        無線
        手柄
        人體工學
        乾濕兩用
        電量指示燈
        • 充電中
        • 滿電
        • 低電量

      • 功能特點

        速度選擇
        2 種選擇

      • 技術規格

        電壓
        15V/ 5.4W
        刀網物料
        刀網數量
        1

      • 電源

        電池類別
        鋰離子電池
        可重複充電
        使用時間
        長達 40 分鐘
        充電
        1.5 小時充電時間

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