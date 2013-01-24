溫和剃除毛髮，讓肌膚保持光滑
溫和地剃除雙腿和身體的毛髮。SatinShave Prestige 女士剃毛器可為您帶來順滑肌膚，過程簡單方便，絕不造成刺激 - 令您的身體和雙腿柔滑如絲。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
溫和剃除毛髮，讓肌膚保持光滑
溫和地剃除雙腿和身體的毛髮。SatinShave Prestige 女士剃毛器可為您帶來順滑肌膚，過程簡單方便，絕不造成刺激 - 令您的身體和雙腿柔滑如絲。 查看各種好處
溫和剃除毛髮，讓肌膚保持光滑
溫和地剃除雙腿和身體的毛髮。SatinShave Prestige 女士剃毛器可為您帶來順滑肌膚，過程簡單方便，絕不造成刺激 - 令您的身體和雙腿柔滑如絲。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
溫和剃除毛髮，讓肌膚保持光滑
溫和地剃除雙腿和身體的毛髮。SatinShave Prestige 女士剃毛器可為您帶來順滑肌膚，過程簡單方便，絕不造成刺激 - 令您的身體和雙腿柔滑如絲。 查看各種好處
浮動刀網可自然地沿著身體曲線和輪廓滑動，保持緊貼皮膚帶來順滑的剃毛體驗。
剃毛器刀網的前端和後端都設有圓端修毛刀齒，可讓剃毛器順暢地滑動，避免刮傷皮膚，帶來親膚剃毛體驗。
獨特的旋轉式去硬皮修腳銼經過專門設計，令您的腳跟到腳趾都柔滑如絲。您可以使用修腳銼邊緣精準地去除腳繭。獨特的旋轉式修腳銼可用於處理大面積硬皮，令您雙足都可以擁有順滑肌膚。
防滑手柄適合日常淋浴或浸浴時使用，防滑手柄設計帶來極佳乾濕兩用體驗。
電量指示燈讓您知道剃毛器處於充電中、滿電或低電量狀態。
隨附修剪刀頭與比堅尼梳，修剪私密部位的毛髮更加方便。
伸展肌膚裝置可以幫助剃毛時拉緊皮膚
人體工學設計 S 型手柄讓操控更輕鬆，動作更自然和精確，為全身各部位剃毛。
效能
配件
方便易用
功能特點
技術規格
電源
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。