同時體驗愉悅的香氣和乾爽的感覺
Philips 3000 系列抽濕機每天可除去 30 公升**濕氣，讓衣物更快乾透。加入您喜愛的精油，使空氣充滿令人愉悅的芳香氣味，享受更健康的生活環境。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
同時體驗愉悅的香氣和乾爽的感覺
配備香薰匣的抽濕機
- 抽濕量高達每日 30 公升**
- 房間面積：最大 63 平方米*
- 配備芬香盒
- 數碼濕度顯示
22 分鐘內去除濕氣***
強勁抽濕量，每天可除去 30 升水**，相等於 54 瓶水****，適用於面積達 63 平方米的房間*。在 30 立方米的房間內*，可於 22 分鐘內將相對濕度從屬於不健康水平的 90％ 降低至健康水平的 60％***。
實時濕度數值顯示
隨時查看由智能濕度感應器提供的房間濕度實時數據。持續監測和顯示房間濕度，讓您倍感安心。
乾衣模式有助衣物更快晾乾
使用乾衣模式時透過可調校 0 至 90 度的百葉送風口大大增加氣流，讓乾燥空氣吹在濕衣物上，加快乾衣過程。
智能感應器每毫秒測量一次濕度
智能感應器每毫秒偵測一次濕度。根據實時濕度提升表現，並在達至理想濕度時自動關閉壓縮機以節省電力消耗。
LED 色環讓您一目了然
當您房間內的空氣濕度達到設置為 40% 到 70% 的四個濕度水平之一時，LED 色環便會顯示數據一覽，一目了然。
自動模式為您管控濕度
按一下自動模式，設備將自動抽走多餘的濕氣，直至濕度達到 50％ 的健康水平。
高性能配合低耗電量
設計完善的系統備有高速摩打、高效的風扇罩和壓縮機，以及強大的蒸發器和冷卻器組合，實現最佳的除濕性能。摩打和水箱上的特殊隔音裝置可降低操作過程中的噪音。
連續乾燥模式為特殊用途提供乾爽環境
在特別情況下，您可能需要極乾燥的環境來保護特殊物品。使用連續乾燥模式，抽濕機將持續去除不必要的濕氣，保護您的珍貴物品。
包含 12 項安全功能
自動除霜、自動關閉、摩打的防火保護和過熱保護等 12 項安全功能可確保機器操作安全。更安全，更自信。
只需將香薰油加入芬香盒中，即可享受氛芳空間
芬香盒將您喜愛的香薰慢慢散發於空氣中。2 至 3 滴香薰油足夠為您的白天或夜晚增添怡人香氣。
便捷的 1 至 9 小時定時關機設定
晚上預設 1 至 9 小時定時關機設定，創造一個舒適的環境，並有助衣物晾乾。
360 度滾輪讓您輕鬆移動抽濕機
360 度滾輪讓您輕鬆移動抽濕機到不同房間
技術規格
-
原產地
- 製造地：
-
中國
-
功能特點
- 空氣質素資訊
-
數值
- 模式
-
3
- 風扇速度
-
3
- 計時器
-
1-9
hour(s)
- 光線控制
-
開/關
- 摩打
-
AC
-
物流數據
- 12NC 編碼 SG
-
688001000045
- 12NC 編碼 HK
-
688001000082
-
技術規格
- 電線長度
-
1.80
m
- 電壓
-
220-240
V
- 頻率
-
50
Hz
- 水箱
-
4
l
-
設計和外表
- 顏色
-
白色
- 控制面板顏色
-
黑色
- 機身物料
-
塑膠
- 控制面板類型
-
輕觸式面板
- 滾輪類型
-
360
-
服務
- 2 年保養
-
是
-
更換
- 芬香墊
-
FY3434
-
持續性
- 包裝
-
>90% 可回收物料
- 備用功率
-
<0.5
W
- 用戶手冊
-
100% 可回收環保紙
-
效能
- 適用面積
-
63 平方米*
- 抽濕量
-
每日 30 公升**（35℃ 相對濕度 90%）
- 推薦適用的房間面積是按照 JEM1411:1998，根據現代混凝土公寓建築類別標準計算得出。
- *除濕率：由第三方實驗室根據 ANSI-AHAM DH-1 2008 進行測試。
- **22 分鐘內去除濕氣：由第三方實驗室根據 ANSI-AHAM DH-1 2008 進行測試，在 35°C 的温度下，於 30 立方米的房間將相對濕度從 90% 降至 60% 所得出的理論計算結果。由於自然通風，水分的釋放或吸收以及在其他溫度下得出的結果可能會有所不同。
- ***54 瓶水：由第三方實驗室根據 ANSI-AHAM DH-1 2008 進行測試的除濕率，除以每瓶 550 毫升的正常飲用水量得出。
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