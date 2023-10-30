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  • 同時體驗愉悅的香氣和乾爽的感覺 同時體驗愉悅的香氣和乾爽的感覺 同時體驗愉悅的香氣和乾爽的感覺

    3000系列 抽濕機

    DE3223/30

    同時體驗愉悅的香氣和乾爽的感覺

    Philips 3000 系列抽濕機每天可除去 30 公升**濕氣，讓衣物更快乾透。加入您喜愛的精油，使空氣充滿令人愉悅的芳香氣味，享受更健康的生活環境。

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    3000系列 抽濕機

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    同時體驗愉悅的香氣和乾爽的感覺

    配備香薰匣的抽濕機

    • 抽濕量高達每日 30 公升**
    • 房間面積：最大 63 平方米*
    • 配備芬香盒
    • 數碼濕度顯示
    22 分鐘內去除濕氣***

    22 分鐘內去除濕氣***

    強勁抽濕量，每天可除去 30 升水**，相等於 54 瓶水****，適用於面積達 63 平方米的房間*。在 30 立方米的房間內*，可於 22 分鐘內將相對濕度從屬於不健康水平的 90％ 降低至健康水平的 60％***。

    實時濕度數值顯示

    實時濕度數值顯示

    隨時查看由智能濕度感應器提供的房間濕度實時數據。持續監測和顯示房間濕度，讓您倍感安心。

    乾衣模式有助衣物更快晾乾

    乾衣模式有助衣物更快晾乾

    使用乾衣模式時透過可調校 0 至 90 度的百葉送風口大大增加氣流，讓乾燥空氣吹在濕衣物上，加快乾衣過程。

    智能感應器每毫秒測量一次濕度

    智能感應器每毫秒測量一次濕度

    智能感應器每毫秒偵測一次濕度。根據實時濕度提升表現，並在達至理想濕度時自動關閉壓縮機以節省電力消耗。

    LED 色環讓您一目了然

    LED 色環讓您一目了然

    當您房間內的空氣濕度達到設置為 40% 到 70% 的四個濕度水平之一時，LED 色環便會顯示數據一覽，一目了然。

    自動模式為您管控濕度

    自動模式為您管控濕度

    按一下自動模式，設備將自動抽走多餘的濕氣，直至濕度達到 50％ 的健康水平。

    高性能配合低耗電量

    高性能配合低耗電量

    設計完善的系統備有高速摩打、高效的風扇罩和壓縮機，以及強大的蒸發器和冷卻器組合，實現最佳的除濕性能。摩打和水箱上的特殊隔音裝置可降低操作過程中的噪音。

    連續乾燥模式為特殊用途提供乾爽環境

    連續乾燥模式為特殊用途提供乾爽環境

    在特別情況下，您可能需要極乾燥的環境來保護特殊物品。使用連續乾燥模式，抽濕機將持續去除不必要的濕氣，保護您的珍貴物品。

    包含 12 項安全功能

    包含 12 項安全功能

    自動除霜、自動關閉、摩打的防火保護和過熱保護等 12 項安全功能可確保機器操作安全。更安全，更自信。

    只需將香薰油加入芬香盒中，即可享受氛芳空間

    只需將香薰油加入芬香盒中，即可享受氛芳空間

    芬香盒將您喜愛的香薰慢慢散發於空氣中。2 至 3 滴香薰油足夠為您的白天或夜晚增添怡人香氣。

    便捷的 1 至 9 小時定時關機設定

    便捷的 1 至 9 小時定時關機設定

    晚上預設 1 至 9 小時定時關機設定，創造一個舒適的環境，並有助衣物晾乾。

    360 度滾輪讓您輕鬆移動抽濕機

    360 度滾輪讓您輕鬆移動抽濕機

    360 度滾輪讓您輕鬆移動抽濕機到不同房間

    技術規格

    • 原產地

      製造地：
      中國

    • 功能特點

      空氣質素資訊
      數值
      模式
      3
      風扇速度
      3
      計時器
      1-9  hour(s)
      光線控制
      開/關
      摩打
      AC

    • 物流數據

      12NC 編碼 SG
      688001000045
      12NC 編碼 HK
      688001000082

    • 技術規格

      電線長度
      1.80  m
      電壓
      220-240  V
      頻率
      50  Hz
      水箱
      4  l

    • 設計和外表

      顏色
      白色
      控制面板顏色
      黑色
      機身物料
      塑膠
      控制面板類型
      輕觸式面板
      滾輪類型
      360

    • 服務

      2 年保養

    • 更換

      芬香墊
      FY3434

    • 持續性

      包裝
      >90% 可回收物料
      備用功率
      <0.5  W
      用戶手冊
      100% 可回收環保紙

    • 效能

      適用面積
      63 平方米*
      抽濕量
      每日 30 公升**（35℃ 相對濕度 90%）

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    • 推薦適用的房間面積是按照 JEM1411:1998，根據現代混凝土公寓建築類別標準計算得出。
    • *除濕率：由第三方實驗室根據 ANSI-AHAM DH-1 2008 進行測試。
    • **22 分鐘內去除濕氣：由第三方實驗室根據 ANSI-AHAM DH-1 2008 進行測試，在 35°C 的温度下，於 30 立方米的房間將相對濕度從 90% 降至 60% 所得出的理論計算結果。由於自然通風，水分的釋放或吸收以及在其他溫度下得出的結果可能會有所不同。
    • ***54 瓶水：由第三方實驗室根據 ANSI-AHAM DH-1 2008 進行測試的除濕率，除以每瓶 550 毫升的正常飲用水量得出。

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