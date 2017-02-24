產品支援
zh/en

所有系列

  • DE5205_angle_CMYK_20161209.tif
  • Gobi_001_v3_DE5205.tif
  • DE5205_Tech_CMYK_20161209_DE5205.tif
  • FY1119_CMYK_LR_DE5205.tif
  • DE5205_front_blue_CMYK_20161209_DE5205.tif
  • DE5205_top_CMYK_20161209.tif
  • Product Detail Photograph Philips Series 5000 2-in 1 Air dehumidifier
  • Product in Use Photo Philips Series 5000 2-in 1 Air dehumidifier
  • Gobi_002_v2_DE5205.tif
  • Product in Use Photo Philips Series 5000 2-in 1 Air dehumidifier
  • Product in Use Photo Philips Series 5000 2-in 1 Air dehumidifier
  • Product Detail Photograph Philips Series 5000 2-in 1 Air dehumidifier
  • DE5205_angle_CMYK_20161209.tif
  • Gobi_001_v3_DE5205.tif
  • DE5205_Tech_CMYK_20161209_DE5205.tif
  • FY1119_CMYK_LR_DE5205.tif
  • DE5205_front_blue_CMYK_20161209_DE5205.tif
  • DE5205_top_CMYK_20161209.tif
  • Product Detail Photograph Philips Series 5000 2-in 1 Air dehumidifier
  • Product in Use Photo Philips Series 5000 2-in 1 Air dehumidifier
  • Gobi_002_v2_DE5205.tif
  • Product in Use Photo Philips Series 5000 2-in 1 Air dehumidifier
  • Product in Use Photo Philips Series 5000 2-in 1 Air dehumidifier
  • Product Detail Photograph Philips Series 5000 2-in 1 Air dehumidifier

5000系列2合1抗敏空氣淨化抽濕機

DE5205/39

呼吸不一樣的潔淨空氣

讓您的家中充滿舒適潔淨的空氣。這款強勁的抽濕機經過徹底測試，可以快速可靠地除濕。抽濕機配備 HEPA 濾網，能去除異味、細菌及污染物，淨化空氣。

查看所有優點

全屋抽濕及空氣淨化

呼吸不一樣的潔淨空氣

  • 抽濕量高達 25 公升/日

  • 淨化效能高達 270 立方米/小時 (CADR)

  • 提供即時訊息

  • 自動和手動模式

在最高達 104 平方米的房間中具潔淨效能

在最高達 104 平方米的房間中具潔淨效能

五重風速和自動設定供您選擇，體驗良好性能和舒適度。每日可除去 25 公升濕氣 (1)，可為任何 104 平方米以下的房間有效除濕，保護您免受黴菌侵害。

5 檔自動除濕

5 檔自動除濕

智能濕度感測器可監控空氣質素，並可預設所需濕度為 40%、50%、60%、70% 或 80%。自動模式下，風扇速度會自動調節，到達最佳除濕效果。

專用乾衣模式可輕鬆乾衣

專用乾衣模式可輕鬆乾衣

使用乾衣模式時，只需掛起衣物並將抽濕機放在遠處即可。抽濕機以最高風速運作，減少在室內乾衣所需時間。

技術規格

為本產品獲取支援

尋找常見問題、用戶手冊、安全資訊及貼士

尋找備用零件或配件

前往零件及配件

部件與配件

免責聲明

  1. (3) 將通過濾網的空氣，由iUTA根據國際標準DIN71460-1使用NaCl氣溶膠進行測試。

  2. (2) 由第三方實驗室根據 GB/T 18801-2015 進行測試

  3. (3) *利用來自通過濾網的空氣，根據 DIN71460-1，以 iUTA 對 NaCl 氣霧進行測試。

  4. (4) 由經認證的第三方實驗室根據 GB/T18801-2022標準進行測試，在 30 立方米測試空間開啟Turbo模式使用1 小時，測試病毒為甲型流感 (H1N1）。

  5. (5) 由第三方實驗室根據 GB21551.3-2010 在 30 立方米的室內進行測試，並以（白色葡萄球菌）8032 作為測試細菌

  6. (6) 包含氟化溫室氣體；產品內氣密封有 R134a；製冷劑：R134a；重量：0.155 公斤；GWP：1430；二氧化碳約當量：0.22165 噸