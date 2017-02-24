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呼吸不一樣的潔淨空氣
讓您的家中充滿舒適潔淨的空氣。這款強勁的抽濕機經過徹底測試，可以快速可靠地除濕。抽濕機配備 HEPA 濾網，能去除異味、細菌及污染物，淨化空氣。
抽濕量高達 25 公升/日
淨化效能高達 270 立方米/小時 (CADR)
提供即時訊息
自動和手動模式
五重風速和自動設定供您選擇，體驗良好性能和舒適度。每日可除去 25 公升濕氣 (1)，可為任何 104 平方米以下的房間有效除濕，保護您免受黴菌侵害。
智能濕度感測器可監控空氣質素，並可預設所需濕度為 40%、50%、60%、70% 或 80%。自動模式下，風扇速度會自動調節，到達最佳除濕效果。
使用乾衣模式時，只需掛起衣物並將抽濕機放在遠處即可。抽濕機以最高風速運作，減少在室內乾衣所需時間。
(3) 將通過濾網的空氣，由iUTA根據國際標準DIN71460-1使用NaCl氣溶膠進行測試。
(2) 由第三方實驗室根據 GB/T 18801-2015 進行測試
(3) *利用來自通過濾網的空氣，根據 DIN71460-1，以 iUTA 對 NaCl 氣霧進行測試。
(4) 由經認證的第三方實驗室根據 GB/T18801-2022標準進行測試，在 30 立方米測試空間開啟Turbo模式使用1 小時，測試病毒為甲型流感 (H1N1）。
(5) 由第三方實驗室根據 GB21551.3-2010 在 30 立方米的室內進行測試，並以（白色葡萄球菌）8032 作為測試細菌
(6) 包含氟化溫室氣體；產品內氣密封有 R134a；製冷劑：R134a；重量：0.155 公斤；GWP：1430；二氧化碳約當量：0.22165 噸