FY1119/30
強力保護帶來最佳效能
強力保護帶來最佳效能
使用壽命長達 24 個月
有效過濾 99.97% 0.003 微米超微細粒子
Philips 原廠濾網專為配合裝置使用而設，可完美貼合組件結構，確保裝置能持續暢順運作。
Philips 空氣濾網在出廠前，需要經過一系列強制性嚴格檢查測試。產品經過嚴格的使用壽命和耐用性測試，確保可以連續全天候運作。我們的濾網專為確保 Philips 空氣清新機高效運作而設，可使用至濾網壽命結束為止。
空氣清新機可吸附氣溶膠，包括可能含有呼吸道病毒的氣溶膠。經獨立測試，能去除空氣中高達 99.9% 病毒和氣溶膠。經第三方機構測試，冠狀病毒 (HCoV-229E) 空間去除率高達99.96%(8)。
(1) 建議壽命是根據 Philips 用戶的平均使用時間及世界衛生組織 (WHO) 都市戶外污染水平數據計算所得的結果，實際壽命將受使用環境及頻率影響。
(2) 僅適用於配備連接功能的指定型號
(3) 僅適用於設有 Philips 商店的國家/地區
(4) NanoProtect HEPA 濾網物料提供比 HEPA H13 濾網更低的氣流阻力，讓配備 NanoProtect 濾網的 Philips 空氣清新機相較於配備尺寸相同的認可 HEPA H13 濾網的空氣清新機，能輸出更高的潔淨空氣輸送率 (CADR)
(5) 利用來自通過濾網的空氣，根據 DIN71460-1，以 iUTA 對 NaCl 氣霧進行測試。
(6) 視乎濾網是配合 AC1711 還是 1715 Philips 空氣清新機使用
(7) 於 Airmid Health group Ltd. 進行的微生物減少率測試，測試環境為受到空氣傳播型 A 型流感 (H1N1) 病毒污染的 28.5 立方米試驗室。
(8) 在外部實驗室，使用 Philips HEPA NanoProtect 濾網，針對禽冠狀病毒 (IBV) 氣霧進行微生物減少率測試。