Philips 濾網能確保裝置有效運作

Philips 空氣濾網在出廠前，需要經過一系列強制性嚴格檢查測試。產品經過嚴格的使用壽命和耐用性測試，確保可以連續全天候運作。我們的濾網專為確保 Philips 空氣清新機高效運作而設，可使用至濾網壽命結束為止。