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USB 壁式充電器

DLP2910VW/40
  • 雙 USB 壁式充電器 雙 USB 壁式充電器 雙 USB 壁式充電器
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    USB 壁式充電器

    DLP2910VW/40

    雙 USB 壁式充電器

    同時為手機和平板裝置全速充電，短時間內即可恢復最高電量。Smart Protection 為您的裝置提供智能保護，防止寶貴裝置損壞。總電流為 2A，最大輸出功率為 10W。配備 1 米 USB-A 轉 Ligtning 電線。 查看各種好處

    USB 壁式充電器

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      2 個 USB 充電連接埠，提供 3.4 安總輸出

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      2 個 USB 連接埠，可同時為兩部裝置充電

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      智能保護預防過電壓、過電流與過熱情況

      智能保護預防過熱、過壓與過流情況

      技術規格

      • 電源

        轉接器類型
        UK 類型
        輸出
        1A/5V + 2.4A/5V
        1A/5V + 2.4A/5V 最大 17 瓦
        最大輸入功率
        AC 100 - 240V、50 - 60Hz

      • 包裝尺寸

        包括的產品數目
        1
        EAN
        48 95229 14277 0

      • 外盒

        產品包裝數目
        2
        GTIN
        1 48 95229 14277 7

      • 內紙箱

        產品包裝數目
        1
        GTIN
        2 48 95229 14277 4

      • 產品尺寸

        重量
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