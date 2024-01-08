雙 USB 壁式充電器
同時為手機和平板裝置全速充電，短時間內即可恢復最高電量。Smart Protection 為您的裝置提供智能保護，防止寶貴裝置損壞。總電流為 2A，最大輸出功率為 10W。配備 1 米 USB-A 轉 Ligtning 電線。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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