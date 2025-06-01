我們的 20 種配方涵蓋從特濃咖啡、牛奶泡沬咖啡和泡沬咖啡等熱飲到各款凍咖啡。我們已經校準了沖泡系統，即使是凍咖啡亦富含與熱飲相同的非凡味道。
我們強大的旋風發泡技術讓您只需按一下按鈕即可產生絲滑奶泡，即使使用植物奶替代品亦然。
無需再等待機器預熱。我們的 QuickStart 功能讓您開啟機器並立即沖泡咖啡。而機器將根據您所選配方進行加熱。
使用我們的耐磨陶瓷研磨器，充分發揮咖啡豆的味道。設有從幼到粗等 12 種設定，從中選擇以微調研磨粗幼要求。
我們的 Aroma Extract 系統通過將水溫保持在 90 至 98 度之間，同時調節水流量，在溫度和香氣之間達到最佳平衡。
使用我們的額外份量功能，享受更豐富的味道而且無苦澀味。您可以將其添加到我們的任何咖啡配方中，但使用預先研磨功能時除外。
沖泡最多 5000 杯，無需使用 AquaClean 濾芯除垢。在沖泡開始之前淨化水，讓您的咖啡味道更美味。
使用五種環保設定來減少水和能源消耗，而不影響咖啡品質。我們的 5500 系列可讓您比預設時間更早調暗主燈和杯燈、在沖洗時使用更少的水、更快切換到待機模式或調暗亮度。
在 HomeID 應用程式上了解機器的詳細資訊，並且發現新咖啡店風格的咖啡配方。
我們易於使用的直觀顯示可供您選擇配方、調整濃度、咖啡長度和牛奶份量。要儲存偏好設定嗎？將飲品儲存在四個個人設定之一即可。
我們的 SilentBrew 專利技術可降低機器噪音，讓您全情享受沖泡芳醇咖啡的體驗。我們的機器採用隔音和靜音研磨技術，噪音比早期型號降低 40%，並獲得 Quiet Mark 認證。
我們的奶泡系統僅有兩個零件且無喉管，可放入洗碗碟機或在水龍頭下清洗，並可在 10 秒內完成清潔。Philips 不設自動清潔功能，因其需要輔助清洗。
一般規格
技術規格
安全功能
重量與尺寸
兼容度
耐用性
原產地
慳電
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。