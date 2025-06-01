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  • 享用熱咖啡與凍咖啡配方的最輕鬆方式 享用熱咖啡與凍咖啡配方的最輕鬆方式 享用熱咖啡與凍咖啡配方的最輕鬆方式

    5500 系列 全自動特濃咖啡機

    EP5547/90

    享用熱咖啡與凍咖啡配方的最輕鬆方式

    從 LatteGo 5500 的 20 個美味咖啡配方中選擇您的最愛。從牛奶泡沫咖啡到清爽的凍咖啡，每一杯咖啡都在理想溫度下炮製，具備完美的香氣及油脂。LatteGo 助您輕鬆製作絲滑奶泡，同時輕鬆清潔。

    查看各種好處

    5500 系列 全自動特濃咖啡機

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    享用熱咖啡與凍咖啡配方的最輕鬆方式

    LatteGo 具備清潔最方便快捷的奶泡系統*

    • 20 種飲品
    • LatteGo
    • 黑鉻色
    輕鬆享用 20 款冷熱飲品

    輕鬆享用 20 款冷熱飲品

    我們的 20 種配方涵蓋從特濃咖啡、牛奶泡沬咖啡和泡沬咖啡等熱飲到各款凍咖啡。我們已經校準了沖泡系統，即使是凍咖啡亦富含與熱飲相同的非凡味道。

    使用 LatteGo 奶泡系統製作絲滑奶泡

    使用 LatteGo 奶泡系統製作絲滑奶泡

    我們強大的旋風發泡技術讓您只需按一下按鈕即可產生絲滑奶泡，即使使用植物奶替代品亦然。

    使用 QuickStart 縮短等候時間，更快沖泡咖啡

    使用 QuickStart 縮短等候時間，更快沖泡咖啡

    無需再等待機器預熱。我們的 QuickStart 功能讓您開啟機器並立即沖泡咖啡。而機器將根據您所選配方進行加熱。

    耐磨陶瓷研磨器增強味道

    耐磨陶瓷研磨器增強味道

    使用我們的耐磨陶瓷研磨器，充分發揮咖啡豆的味道。設有從幼到粗等 12 種設定，從中選擇以微調研磨粗幼要求。

    一杯又一杯溫度、香氣和咖啡油脂皆完美平衡的咖啡

    一杯又一杯溫度、香氣和咖啡油脂皆完美平衡的咖啡

    我們的 Aroma Extract 系統通過將水溫保持在 90 至 98 度之間，同時調節水流量，在溫度和香氣之間達到最佳平衡。

    額外份量功能帶來更豐富味道

    額外份量功能帶來更豐富味道

    使用我們的額外份量功能，享受更豐富的味道而且無苦澀味。您可以將其添加到我們的任何咖啡配方中，但使用預先研磨功能時除外。

    借助 Aquaclean，最多可沖泡 5000 杯***，無需除垢

    借助 Aquaclean，最多可沖泡 5000 杯***，無需除垢

    沖泡最多 5000 杯，無需使用 AquaClean 濾芯除垢。在沖泡開始之前淨化水，讓您的咖啡味道更美味。

    透過環保設定節省用水和能源耗用

    透過環保設定節省用水和能源耗用

    使用五種環保設定來減少水和能源消耗，而不影響咖啡品質。我們的 5500 系列可讓您比預設時間更早調暗主燈和杯燈、在沖洗時使用更少的水、更快切換到待機模式或調暗亮度。

    在我們的應用程式上尋找靈感和支援

    在我們的應用程式上尋找靈感和支援

    在 HomeID 應用程式上了解機器的詳細資訊，並且發現新咖啡店風格的咖啡配方。

    在直觀顯示上選擇、自訂和儲存飲品

    在直觀顯示上選擇、自訂和儲存飲品

    我們易於使用的直觀顯示可供您選擇配方、調整濃度、咖啡長度和牛奶份量。要儲存偏好設定嗎？將飲品儲存在四個個人設定之一即可。

    採用 SilentBrew 技術，噪音降低 40%**

    採用 SilentBrew 技術，噪音降低 40%**

    我們的 SilentBrew 專利技術可降低機器噪音，讓您全情享受沖泡芳醇咖啡的體驗。我們的機器採用隔音和靜音研磨技術，噪音比早期型號降低 40%，並獲得 Quiet Mark 認證。

    10 秒內清洗 LatteGo 奶泡系統

    10 秒內清洗 LatteGo 奶泡系統

    我們的奶泡系統僅有兩個零件且無喉管，可放入洗碗碟機或在水龍頭下清洗，並可在 10 秒內完成清潔。Philips 不設自動清潔功能，因其需要輔助清洗。

    技術規格

    • 一般規格

      咖啡來源
      新鮮咖啡豆
      用戶參與
      輕觸按鈕
      產品類型
      全自動特濃咖啡機
      飲品
      • 特濃咖啡、咖啡、泡沬咖啡、鮮奶咖啡、熱水、美式咖啡、意式鮮奶咖啡、拿鐵、
      • 凍咖啡、旅行咖啡杯、廊構咖啡、超特濃咖啡、白咖啡、歐蕾咖啡、凍拿鐵、凍泡沬咖啡、美式咖啡加冰、冰凍意式鮮奶咖啡、冰凍歐蕾咖啡、凍咖啡牛奶、特濃咖啡加冰、奶泡
      預設飲品
      20
      份數
      2
      壓力
      15 bar
      內置研磨機
      研磨設定
      12
      咖啡豆容器容量
      275 克
      奶泡
      牛奶解決方案
      Latte Go
      牛奶容器
      0.26 公升
      水箱容量
      1.8 公升
      規格
      4 + 客人
      主要物料
      塑膠
      次要物料
      金屬
      技術
      Latte Go、SilentBrew、快速入門
      介面
      直觀 TFT 顯示屏
      保用
      2 年
      連接
      配件可於洗碗碟機清洗

    • 技術規格

      能源效率等級
      A 級
      電源
      1500 瓦
      電壓
      230 V
      頻率
      50 Hz
      包裝數量
      1

    • 安全功能

      自動關閉定時功能
      安全認證

    • 重量與尺寸

      產品長度
      433 毫米
      產品寬度
      246 毫米
      產品高度
      371 毫米
      產品重量
      8 公斤
      包裝長度
      491.5 毫米
      包裝寬度
      287.5 毫米
      包裝高度
      478 毫米
      包裝重量
      10-12.3 毫米

    • 兼容度

      隨附配件 2
      量匙
      隨附配件 3
      水質硬度測試管
      相關配件 1
      咖啡機除油片
      相關配件 2
      意式特濃咖啡機除鈣劑
      相關配件 3
      清潔刷子
      相關配件 4
      Philips 沖泡組件潤滑劑
      隨附配件 4
      AquaClean 濾芯
      隨附配件 5
      LatteGo 儲物蓋

    • 耐用性

      用戶手冊
      超過 75% 可回收環保紙
      包裝
      超過 95% 可回收物料

    • 原產地

      生產地
      羅馬尼亞

    • 慳電

      待機模式耗電量
      0.2 瓦
      關機模式耗電量
      n/a
      聯網待機模式耗電量
      n/a
      自動切換至待機模式前的時段
      30 分鐘
      測量標準
      EN 50564:2011

    Badge-D2C

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    • * 根據德國消費者測試，比較市場領先的一觸式（咖啡 + 牛奶）全自動特濃咖啡機（2023 年）。
    • ** 與之前的 Philips 特濃咖啡機相比
    • ***根據機器所指示裝有 8 個更換式濾芯。實際數量受所選咖啡類型和沖洗與清潔規律影響。

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