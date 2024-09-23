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    CA6903/10

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    啟動 AquaClean，自動停用除垢警示

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    啟動 AquaClean 濾芯即可自動停用除垢警示，讓您可無憂無慮盡情享用最優質的咖啡。直到更換 8 次濾芯後，咖啡機才會重新啟動除垢過程警示。配備 AquaClean 的咖啡機，其水箱上貼有貼紙。

    Click&go 系統一鍵輕鬆啟動濾芯

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    安裝快捷，功能持久。只需將 AquaClean 濾芯插入 Saeco 超級自動特濃咖啡機的水箱中，透過使用者介面啟動，您就可以享用多達 5000 杯純咖啡而無需除垢*。

    採用微孔濾芯，咖啡機不會堵塞

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    AquaClean 利用離子交換技術、專利水流和微孔濾芯等創新功能，有助更長時間保留咖啡味道並防止咖啡機堵塞。

    微孔濾芯，阻擋任何雜質

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    去除咖啡中的任何小顆粒，您杯中的品質將大大不同。微孔濾芯可防止雜質污染水，保證您製作的每一杯咖啡都新鮮、純淨、美味。

    專利水流，帶來最純淨的清水

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    AquaClean 確保只有純水和過濾水流入您的全自動咖啡機，並減少除垢的需要。使用 AquaClean，只需更換濾芯 8 次，即可享用多達 5000* 杯咖啡而無需除垢。

    離子交換技術，自然除鈣

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    離子交換技術可在進入咖啡機之前從水中去除鈣，從而防止其形成。如果根據機器要求及時更換濾芯，每個濾芯最多可沖泡 625 杯咖啡*

    僅使用 Philips 耗材

    僅使用 Philips 耗材

    請僅使用 Philips 耗材，以確保 Philips 和 Saeco 電器的最長使用壽命和安全。

    技術規格

    • 原產地

      製造地：
      愛沙尼亞

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