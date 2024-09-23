啟動 AquaClean，自動停用除垢警示

啟動 AquaClean 濾芯即可自動停用除垢警示，讓您可無憂無慮盡情享用最優質的咖啡。直到更換 8 次濾芯後，咖啡機才會重新啟動除垢過程警示。配備 AquaClean 的咖啡機，其水箱上貼有貼紙。