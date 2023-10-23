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    Series 1200 全自動意式咖啡機

    EP1220/00

    輕鬆使用新鮮咖啡豆沖調 2 款美味咖啡

    使用智能沖調系統，在完美溫度下使用新鮮咖啡豆沖調美味和香氣撲鼻的咖啡。經典手動打奶棒讓您輕鬆沖調絲滑的泡沬咖啡或鮮奶咖啡。

    查看各種好處
    建議零售價: HK$6,498.00

    Series 1200 全自動意式咖啡機

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    • 輕觸式顯示屏
    • 貼合顯示
    手動打奶棒令奶泡更加美味

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    手動打奶棒可釋出蒸氣，讓您輕鬆為泡沫咖啡打出如絲般幼滑的奶泡。更重要的是手動打奶棒只有兩組零件，非常容易清潔。

    通過輕觸式顯示屏輕鬆選擇咖啡

    通過輕觸式顯示屏輕鬆選擇咖啡

    憑藉易用顯示屏，只需幾個步驟就可以自訂偏好的新鮮咖啡風味，輕易地滿足您對咖啡的渴望。

    使用咖啡自訂功能調整香氣和容量

    使用咖啡自訂功能調整香氣和容量

    使用咖啡自訂功讓您依照個人喜好調整濃度、水量及奶泡，特調出專屬您的個人風味

    通過 12 段研磨級別輕鬆調整您的口味

    通過 12 段研磨級別輕鬆調整您的口味

    我們耐用的陶瓷研磨機可進行12段調節，可以將咖啡豆研磨成超幼細粉末以至粗粒。

    溫度、香氣和油脂都完美平衡的咖啡**

    溫度、香氣和油脂都完美平衡的咖啡**

    智能 Aroma Extract 系統將水溫保持在 90 至 98°C 之間，同時調節水流量，在沖調溫度和香氣提取之間達到最佳平衡，讓您享受美味的咖啡。

    耐用陶瓷研磨器，泡製 20,000 杯幼滑咖啡

    耐用陶瓷研磨器，泡製 20,000 杯幼滑咖啡

    使用我們耐磨的陶瓷研磨器，充分發揮新鮮咖啡豆的風味。鋒利的研磨器可從咖啡豆中提取出最醇厚的香氣和風味。由100%陶瓷物料製成，確保可研磨至少20,000杯咖啡，從粗磨到幼細都能令您稱心滿意。

    咖啡萃取裝置可完全拆卸，清潔無比輕鬆

    咖啡萃取裝置可完全拆卸，清潔無比輕鬆

    萃取裝置是每部全自動咖啡機的核心，並應定期清潔。簡單使用清水快速清潔您的咖啡機，令你的咖啡機更耐用。

    自動除垢，方便無比

    自動除垢，方便無比

    自動清潔程序可以輕鬆清潔並維護您的咖啡機，並會在您需要除垢時發出通知。您可以因應家中的水硬度，調整此程序的運行頻率。

    零件可用洗碗碟機清洗，方便輕鬆

    零件可用洗碗碟機清洗，方便輕鬆

    為了方便起見，您可以將Latte 奶泡系統、滴盤和咖啡粉容器放入洗碗碟機中，為您節省時間並確保清潔衛生。

    借助 AquaClean，最多可沖泡 5000 杯咖啡*並無需除垢

    借助 AquaClean，最多可沖泡 5000 杯咖啡*並無需除垢

    按照咖啡機的提示更換濾水器，您可以在無需為咖啡機除垢的情況下最多沖泡 5000 杯咖啡，同時享受清澈的純淨水。

    技術規格

    • 原產地

      設計於
      中國
      製造地：
      中國

    • 自訂

      研磨設定
      12
      預先沖調香氣控制
      溫度設定
      3

    • 各種功能

      飲品
      • 特濃咖啡
      • 熱水
      • 咖啡
      咖啡粉選項
      雙杯
      雙杯鮮奶

    • 其他功能

      可拆式咖啡沖調裝置
      除垢指導
      AquaClean

    • 配件

      隨附
      • 潤滑脂管
      • 量勺
      • 水質硬度測試管

    • 技術規格

      電壓
      220-240  V
      電線長度
      100  cm
      頻率
      50  Hz
      水箱容量
      1.8  L
      咖啡渣容器容量
      12  servings
      產品重量
      7.5  kg
      咖啡豆容量
      275  g
      咖啡渣容器
      從正面取用
      水箱
      從正面取用
      濾芯兼容性
      AquaClean
      泵壓力
      15  bar
      顏色及飾面
      黑色
      產品尺寸
      246x371x433  mm

    • 一般規格

      可調節噴嘴高度
      85 - 145  mm
      牛奶解決方案
      經典發打奶泡裝置
      配件可於洗碗碟機清洗
      • 經典發打奶泡裝置
      • 滴盤
      易於清潔和保養
      兼容 AquaClean 濾芯
      用家介面
      觸控顯示屏

    • 服務

      2 年保養

    • 持續性

      環保設定
      能源標籤
      A 級
      沖調功率
      1500  W
      可回收包裝材料
      >95  %

    Badge-D2C

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