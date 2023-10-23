耐用陶瓷研磨器，泡製 20,000 杯幼滑咖啡

使用我們耐磨的陶瓷研磨器，充分發揮新鮮咖啡豆的風味。鋒利的研磨器可從咖啡豆中提取出最醇厚的香氣和風味。由100%陶瓷物料製成，確保可研磨至少20,000杯咖啡，從粗磨到幼細都能令您稱心滿意。