手動打奶棒可釋出蒸氣，讓您輕鬆為泡沫咖啡打出如絲般幼滑的奶泡。更重要的是手動打奶棒只有兩組零件，非常容易清潔。
憑藉易用顯示屏，只需幾個步驟就可以自訂偏好的新鮮咖啡風味，輕易地滿足您對咖啡的渴望。
使用咖啡自訂功讓您依照個人喜好調整濃度、水量及奶泡，特調出專屬您的個人風味
我們耐用的陶瓷研磨機可進行12段調節，可以將咖啡豆研磨成超幼細粉末以至粗粒。
智能 Aroma Extract 系統將水溫保持在 90 至 98°C 之間，同時調節水流量，在沖調溫度和香氣提取之間達到最佳平衡，讓您享受美味的咖啡。
使用我們耐磨的陶瓷研磨器，充分發揮新鮮咖啡豆的風味。鋒利的研磨器可從咖啡豆中提取出最醇厚的香氣和風味。由100%陶瓷物料製成，確保可研磨至少20,000杯咖啡，從粗磨到幼細都能令您稱心滿意。
萃取裝置是每部全自動咖啡機的核心，並應定期清潔。簡單使用清水快速清潔您的咖啡機，令你的咖啡機更耐用。
自動清潔程序可以輕鬆清潔並維護您的咖啡機，並會在您需要除垢時發出通知。您可以因應家中的水硬度，調整此程序的運行頻率。
為了方便起見，您可以將Latte 奶泡系統、滴盤和咖啡粉容器放入洗碗碟機中，為您節省時間並確保清潔衛生。
按照咖啡機的提示更換濾水器，您可以在無需為咖啡機除垢的情況下最多沖泡 5000 杯咖啡，同時享受清澈的純淨水。
原產地
自訂
各種功能
其他功能
配件
技術規格
一般規格
服務
持續性
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