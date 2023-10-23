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    Series 2200 全自動意式咖啡機

    EP2230/10

    3種美味的新鮮咖啡，沖泡咖啡比以往更容易

    只需輕輕一按，即可享用您喜愛的各種咖啡。從香濃的濃縮咖啡到絲滑的泡沫咖啡，獨特的 LatteGo 奶泡系統可打出綿密絲滑的奶泡。LatteGo 只有兩組零件，易於使用，只需 15 秒即可清洗*，是迄今為止清潔最方便快捷的奶泡系統。

    查看各種好處
    建議零售價: HK$7,998.00

    Series 2200 全自動意式咖啡機

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    LatteGo是迄今為止清潔最方便快捷的奶泡系統*

    • 霧黑/亮銀色
    • 輕觸式顯示屏
    • 啞黑
    • 貼合顯示
    通過輕觸式顯示屏輕鬆選擇咖啡

    通過輕觸式顯示屏輕鬆選擇咖啡

    憑藉易用顯示屏，只需幾個步驟就可以自訂偏好的新鮮咖啡風味，輕易滿足您對咖啡的渴望。

    溫度、香氣和油脂都完美平衡的咖啡**

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    智能 Aroma Extract 系統將水溫保持在 90 至 98°C 之間，同時調節水流量，在沖調溫度和香氣提取之間達到最佳平衡，讓您享受美味的咖啡。

    通過「我的咖啡選擇」調整香氣濃度和數量

    通過「我的咖啡選擇」調整香氣濃度和數量

    使用咖啡自訂功讓您依照個人喜好調整濃度、水量及奶泡，特調出專屬您的個人風味。

    觸手可及，隨時享受 3 種咖啡

    觸手可及，隨時享受 3 種咖啡

    在您每個作息時刻享用您最喜愛的咖啡。無論您是想喝一杯特濃咖啡、咖啡還是鮮奶咖啡，您的全自動濃縮咖啡機都能輕鬆、快捷地奉上完美的咖啡！

    通過 12 段研磨級別輕鬆調整您的口味

    通過 12 段研磨級別輕鬆調整您的口味

    我們耐用的陶瓷研磨機可進行12段調節，可以將咖啡豆研磨成超幼細粉末以至粗粒。

    耐用陶瓷研磨器，泡製 20,000 杯幼滑咖啡

    耐用陶瓷研磨器，泡製 20,000 杯幼滑咖啡

    使用我們耐磨的陶瓷研磨器，充分發揮新鮮咖啡豆的風味。鋒利的研磨器可從咖啡豆中提取出最醇厚的香氣和風味。由100%陶瓷物料製成，確保可研磨至少20,000杯咖啡，從粗磨到幼細都能令您稱心滿意。

    LatteGo 可輕鬆清潔：2 組零件，沒有任何導管

    LatteGo 可輕鬆清潔：2 組零件，沒有任何導管

    配備無導管兩件式設計，只有兩個零件，只需 15 秒即可清潔*。您更可以將其他零件放入洗碗碟機中，為您節省時間並確保清潔衛生。

    借助 AquaClean，最多可沖泡 5000 杯咖啡***並無需除垢

    借助 AquaClean，最多可沖泡 5000 杯咖啡***並無需除垢

    按照咖啡機的提示更換濾水器，您可以在無需為咖啡機除垢的情況下最多沖泡 5000 杯咖啡***，同時享受清澈的純淨水。

    咖啡萃取裝置可完全拆卸，清潔無比輕鬆

    咖啡萃取裝置可完全拆卸，清潔無比輕鬆

    萃取裝置是每部全自動咖啡機的核心，並應定期清潔。簡單使用清水快速清潔您的咖啡機，令你的咖啡機更耐用。

    借助香氣封蓋，您的咖啡豆可更長久地保持新鮮度

    借助香氣封蓋，您的咖啡豆可更長久地保持新鮮度

    全新的香氣封蓋可保護您喜愛的咖啡豆，確保其原有香氣不會隨著時間推移而遞減，同時降低研磨器的噪音。

    零件可用洗碗碟機清洗，方便輕鬆

    零件可用洗碗碟機清洗，方便輕鬆

    為了方便起見，您可以將Latte 奶泡系統、滴盤和咖啡粉容器放入洗碗碟機中，為您節省時間並確保清潔衛生。

    絲滑的泡沫咖啡，在家中新鮮沖調。

    絲滑的泡沫咖啡，在家中新鮮沖調。

    只需輕觸按鈕，LatteGo自動為您的鮮奶咖啡製作絲滑奶泡，其強大的旋風奶泡技術，可以配搭您最喜愛的植物奶使用。

    技術規格

    • 原產地

      製造地：
      中國
      設計於
      意大利

    • 自訂

      咖啡香氣濃度設定
      3
      研磨設定
      12
      咖啡及牛奶長度
      可調節
      預先沖調香氣控制
      溫度設定
      3

    • 各種功能

      飲品
      • 特濃咖啡
      • 熱水
      • 泡沫咖啡
      • 咖啡
      咖啡粉選項
      雙杯
      雙杯鮮奶

    • 其他功能

      可拆式咖啡沖調裝置
      香氣封蓋
      除垢指導
      AquaClean

    • 配件

      隨附
      • 量勺
      • 水質硬度測試管
      • AquaClean 濾芯
      • 潤滑脂管
      • LatteGo 儲物蓋

    • 技術規格

      電壓
      230  V
      電線長度
      100  cm
      頻率
      50  Hz
      鮮奶瓶容量
      0.26  L
      水箱容量
      1.8  L
      咖啡渣容器容量
      12  servings
      產品重量
      8  kg
      咖啡豆容量
      275  g
      咖啡渣容器
      從正面取用
      水箱
      從正面取用
      濾芯兼容性
      AquaClean
      泵壓力
      15  bar
      顏色及飾面
      • 黑色
      • 啞黑
      產品尺寸
      246x371x433  mm

    • 一般規格

      可調節噴嘴高度
      85-145  mm
      牛奶解決方案
      LatteGo
      配件可於洗碗碟機清洗
      • 滴盤
      • LatteGo
      易於清潔和保養
      兼容 AquaClean 濾芯
      用家介面
      觸控顯示屏

    • 服務

      2 年保養

    • 持續性

      環保設定
      能源標籤
      A 級
      可回收物料
      >95  %
      沖調功率
      1500  W

    Badge-D2C

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    • **根據機器按指示裝有 8 個濾芯。實際數量受所選咖啡類型和沖洗與清潔規律影響。

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