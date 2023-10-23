3種美味的新鮮咖啡，沖泡咖啡比以往更容易

只需輕輕一按，即可享用您喜愛的各種咖啡。從香濃的濃縮咖啡到絲滑的泡沫咖啡，獨特的 LatteGo 奶泡系統可打出綿密絲滑的奶泡。LatteGo 只有兩組零件，易於使用，只需 15 秒即可清洗*，是迄今為止清潔最方便快捷的奶泡系統。