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3種美味的新鮮咖啡，沖泡咖啡比以往更容易
只需輕輕一按，即可享用您喜愛的各種咖啡。從香濃的濃縮咖啡到絲滑的泡沫咖啡，獨特的 LatteGo 奶泡系統可打出綿密絲滑的奶泡。LatteGo 只有兩組零件，易於使用，只需 15 秒即可清洗*，是迄今為止清潔最方便快捷的奶泡系統。查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
憑藉易用顯示屏，只需幾個步驟就可以自訂偏好的新鮮咖啡風味，輕易滿足您對咖啡的渴望。
智能 Aroma Extract 系統將水溫保持在 90 至 98°C 之間，同時調節水流量，在沖調溫度和香氣提取之間達到最佳平衡，讓您享受美味的咖啡。
使用咖啡自訂功讓您依照個人喜好調整濃度、水量及奶泡，特調出專屬您的個人風味。
在您每個作息時刻享用您最喜愛的咖啡。無論您是想喝一杯特濃咖啡、咖啡還是鮮奶咖啡，您的全自動濃縮咖啡機都能輕鬆、快捷地奉上完美的咖啡！
我們耐用的陶瓷研磨機可進行12段調節，可以將咖啡豆研磨成超幼細粉末以至粗粒。
使用我們耐磨的陶瓷研磨器，充分發揮新鮮咖啡豆的風味。鋒利的研磨器可從咖啡豆中提取出最醇厚的香氣和風味。由100%陶瓷物料製成，確保可研磨至少20,000杯咖啡，從粗磨到幼細都能令您稱心滿意。
配備無導管兩件式設計，只有兩個零件，只需 15 秒即可清潔*。您更可以將其他零件放入洗碗碟機中，為您節省時間並確保清潔衛生。
按照咖啡機的提示更換濾水器，您可以在無需為咖啡機除垢的情況下最多沖泡 5000 杯咖啡***，同時享受清澈的純淨水。
萃取裝置是每部全自動咖啡機的核心，並應定期清潔。簡單使用清水快速清潔您的咖啡機，令你的咖啡機更耐用。
全新的香氣封蓋可保護您喜愛的咖啡豆，確保其原有香氣不會隨著時間推移而遞減，同時降低研磨器的噪音。
為了方便起見，您可以將Latte 奶泡系統、滴盤和咖啡粉容器放入洗碗碟機中，為您節省時間並確保清潔衛生。
只需輕觸按鈕，LatteGo自動為您的鮮奶咖啡製作絲滑奶泡，其強大的旋風奶泡技術，可以配搭您最喜愛的植物奶使用。
原產地
自訂
各種功能
其他功能
配件
技術規格
一般規格
服務
持續性
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