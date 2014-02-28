搜尋字眼

ZH
EN
  • 吸力強勁，輕而易舉 吸力強勁，輕而易舉 吸力強勁，輕而易舉

    EasySpeed 無塵袋吸塵機

    FC5225/61

    吸力強勁，輕而易舉

    全新 Philips EasySpeed 吸塵機助您輕鬆吸塵，而且方便攜帶、移動及存放，吸力強勁。集塵箱容易清空，避免積聚塵埃。您可輕鬆享受更好的清潔效果。

    查看各種好處

    EasySpeed 無塵袋吸塵機

    類似產品

    See all 無塵袋吸塵機

    吸力強勁，輕而易舉

    輕巧強勁

    • 1400 瓦
    • 超微細濾網
    • 1.4 公升
    先進的集塵箱設計，容易清理，方便衞生

    先進的集塵箱設計，容易清理，方便衞生

    集塵箱設計別出心裁，方便清理，避免積聚塵埃。外型獨一無二及表面平滑的集塵箱，更可用單手操控，清理輕鬆容易。

    PowerCyclone 5 颶風離塵技術可一次將灰塵與空氣隔離

    PowerCyclone 5 颶風離塵技術可一次將灰塵與空氣隔離

    PowerCyclone 5 颶風離塵技術大大增強氣流和效能，可一次將灰塵與空氣隔離，並透過以下高效率程序達致出色的清潔效果：1) 備有進氣口設計，加快空氣進入旋渦中心。2) 彎曲的空氣通道加快旋風除塵器內的空氣流動，從而將灰塵與空氣隔離。3) 增強的排氣槳葉將灰塵與旋風除塵器隔離並排入集塵箱。

    設有額外手柄，方便攜帶

    設有額外手柄，方便攜帶

    設有額外手柄，方便攜帶

    可輕鬆清潔的可水洗濾網

    可輕鬆清潔的可水洗濾網

    可水洗濾網，使用壽命更長

    特長人體工學設計手柄，輕鬆觸及每個角落

    特長人體工學設計手柄，輕鬆觸及每個角落

    此款人體工學設計手柄方便使用，特長設計有助觸及更遠位置，讓您輕鬆清潔難以接觸的地方。

    小型輕巧，讓您行動自如

    小型輕巧，讓您行動自如

    吸塵機小型輕巧，吸塵時可輕鬆拿起再推動。

    産品尺寸小巧，輕巧易收藏

    産品尺寸小巧，輕巧易收藏

    産品尺寸小巧，方便收藏，節省更多空間。

    1400 瓦摩打，發揮出眾清潔效能

    1400 瓦摩打，發揮出眾清潔效能

    技術規格

    • 吸扒與配件

      標準吸扒
      軟硬地板吸扒
      隨附配件
      二合一毛刷/窄縫吸嘴
      配件儲藏格
      吸管夾上

    • 設計

      顏色
      鮮黃

    • 重量與尺寸

      產品重量
      5  kg

    • 持續性

      包裝
      > 90% 再生物料
      用戶手冊
      100% 可回收環保紙

    • 過濾

      排氣濾網
      超微細濾網
      摩打濾網
      可水洗濾網

    • 可用性

      有效半徑範圍
      8  m
      接駁喉管
      圓錐形
      便攜把手
      頂部和正面
      喉管類型
      2段膠管
      滾輪類型
      塑膠

    Badge-D2C

    為本產品獲取支援

    尋找產品貼士、常見問題、用戶手冊及安全與合規資訊。

    建議產品

    最近查閱過的產品

    成為 My Philips 會員

    獲取產品保養期限

    獲取推廣及特惠價

    輕鬆取得產品支援

    立即登記
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 版權所有。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。