EasySpeed 無塵袋吸塵機
吸力強勁，輕而易舉
全新 Philips EasySpeed 吸塵機助您輕鬆吸塵，而且方便攜帶、移動及存放，吸力強勁。集塵箱容易清空，避免積聚塵埃。您可輕鬆享受更好的清潔效果。 查看各種好處
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先進的集塵箱設計，容易清理，方便衞生
集塵箱設計別出心裁，方便清理，避免積聚塵埃。外型獨一無二及表面平滑的集塵箱，更可用單手操控，清理輕鬆容易。
PowerCyclone 5 颶風離塵技術可一次將灰塵與空氣隔離
PowerCyclone 5 颶風離塵技術大大增強氣流和效能，可一次將灰塵與空氣隔離，並透過以下高效率程序達致出色的清潔效果：1) 備有進氣口設計，加快空氣進入旋渦中心。2) 彎曲的空氣通道加快旋風除塵器內的空氣流動，從而將灰塵與空氣隔離。3) 增強的排氣槳葉將灰塵與旋風除塵器隔離並排入集塵箱。
特長人體工學設計手柄，輕鬆觸及每個角落
此款人體工學設計手柄方便使用，特長設計有助觸及更遠位置，讓您輕鬆清潔難以接觸的地方。
小型輕巧，讓您行動自如
吸塵機小型輕巧，吸塵時可輕鬆拿起再推動。
産品尺寸小巧，輕巧易收藏
産品尺寸小巧，方便收藏，節省更多空間。
技術規格
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吸扒與配件
- 標準吸扒
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軟硬地板吸扒
- 隨附配件
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二合一毛刷/窄縫吸嘴
- 配件儲藏格
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吸管夾上
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設計
- 顏色
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鮮黃
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重量與尺寸
- 產品重量
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5
kg
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持續性
- 包裝
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> 90% 再生物料
- 用戶手冊
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100% 可回收環保紙
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過濾
- 排氣濾網
-
超微細濾網
- 摩打濾網
-
可水洗濾網
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可用性
- 有效半徑範圍
-
8
m
- 接駁喉管
-
圓錐形
- 便攜把手
-
頂部和正面
- 喉管類型
-
2段膠管
- 滾輪類型
-
塑膠
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