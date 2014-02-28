PowerCyclone 5 颶風離塵技術可一次將灰塵與空氣隔離

PowerCyclone 5 颶風離塵技術大大增強氣流和效能，可一次將灰塵與空氣隔離，並透過以下高效率程序達致出色的清潔效果：1) 備有進氣口設計，加快空氣進入旋渦中心。2) 彎曲的空氣通道加快旋風除塵器內的空氣流動，從而將灰塵與空氣隔離。3) 增強的排氣槳葉將灰塵與旋風除塵器隔離並排入集塵箱。