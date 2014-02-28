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  • 由地板以至天花板，清潔效果依然強勁 由地板以至天花板，清潔效果依然強勁 由地板以至天花板，清潔效果依然強勁

    無塵袋吸塵機

    FC5828/61

    由地板以至天花板，清潔效果依然強勁

    全新 Philips EasyPro 結合強勁清潔效能以及助您輕鬆清潔角落的配件。塵袋容易清潔更換，避免積聚塵埃。您可輕鬆享受更好的清潔效果。

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    此產品已不再銷售。

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    先進 PowerCyclone5 颶風離塵技術提供超強吸力

    • 1800 瓦
    • PowerCyclone 5
    • 3 件配件
    PowerCyclone 5 颶風離塵技術可一次將灰塵與空氣隔離

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    PowerCyclone 5 颶風離塵技術大大增強氣流和效能，可一次將灰塵與空氣隔離，並透過以下高效率程序達致出色的清潔效果：1) 備有進氣口設計，加快空氣進入旋渦中心。2) 彎曲的空氣通道加快旋風除塵器內的空氣流動，從而將灰塵與空氣隔離。3) 增強的排氣槳葉將灰塵與旋風除塵器隔離並排入集塵箱。

    把手整合毛刷

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    時刻在手，方便清潔傢俱及細小空間

    窄縫吸嘴助您清潔傢俱。

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    先進的塵垢收集器設計，容易清理，方便衞生

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    塵垢收集器設計別出心裁，方便清理，避免積聚塵埃。外型獨一無二及表面平滑的塵垢收集器，更可用單手操控，清理輕鬆容易。

    設有額外手柄，方便攜帶

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    大型橡膠滾輪，保護您的地板.

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    大型橡膠滾輪外層由柔軟的橡膠製成，因此在使用時絲毫不會損壞地板。

    PowerControl 功能可按需要提高吸力

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    您可以使用轉輪調整吸力。需要時，可調至最高的吸力。

    1800 瓦摩打，發揮出眾清潔效能

    1800 瓦摩打可產生最高 350 瓦吸力，發揮出眾清潔效能。

    技術規格

    • 吸扒與配件

      標準吸扒
      軟硬地板吸扒
      隨附配件
      窄縫吸嘴
      配件儲藏格
      吸管夾上

    • 設計

      顏色
      鮮橙色

    • 重量與尺寸

      產品重量
      5  kg

    • 持續性

      包裝
      > 90% 再生物料
      用戶手冊
      100% 可回收環保紙

    • 過濾

      排氣濾網
      超微細濾網
      摩打濾網
      可水洗濾網

    • 可用性

      有效半徑範圍
      8  m
      接駁喉管
      圓錐形
      便攜把手
      頂部和正面
      電源控制
      儲存匣旋鈕
      喉管類型
      2段膠管
      滾輪類型
      橡膠

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