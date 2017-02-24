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    PowerPro Duo 二合一直立式

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    在各種地面上使用都可達至徹底的清潔效果

    全新 Philips PowerPro Duo 為您帶來徹底的硬地板和地毯清潔效果。PowerCyclone颶風離塵技術保持良好效能的超強吸力。TriActive Turbo 三重旋風吸扒一次能吸走更多灰塵和毛髮。

    查看各種好處

    PowerPro Duo 二合一直立式

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    帶 PowerCyclone 颶風離塵技術和 TriActive Turbo 吸扒

    • 二合一
    • 18 伏
    • 無塵袋
    • 2 個配件
    二合一功能，可清潔地板和傢俱

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    一個兼備直立式和手提式二合一機身的吸塵機，讓您可輕鬆清潔地板和傢俱。

    無線操作，可輕鬆清潔每一個角落

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    可充電電池適用於無線操作，讓您輕鬆清潔每一個角落、不同房間。不再被電線阻礙，方便簡單。

    靈活度高，讓您清潔難以觸及的地方

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    PowerPro Duo 吸塵機專為清潔任何地方而設，讓您輕鬆清潔沙發底、床底或桌子底。

    一鍵易清空集塵筒，簡單衛生

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    集塵桶專為方便棄置塵垢而設。全賴一鍵易清空系統，您可輕鬆地把集塵筒的灰塵直接倒入垃圾桶，而不必觸碰塵污，無需更複雜的程序。容易清空集塵筒，方便衛生。

    PowerCyclone 颶風離塵技術提供最高效能

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    PowerCyclone 颶風離塵技術可通過高效率系統，一次過提供更佳的潔淨效果：1) 有了直接順暢的進氣口，空氣可快速進入 PowerCyclone。2) 弧形氣口可加快空氣上流進入渦旋艙，有效從空氣中分離塵垢。

    直立擺放，方便放置在任何地方

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    無論是裝上或卸下了手提裝置，直立式長桿均可垂直放置。因此，您在清潔時可隨意將它放置在任何地方。

    TriActive Turbo 三重旋風吸扒能夠有效清潔地毯

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    TriActive Turbo 三重旋風吸扒能夠有效清潔硬式地板和地毯。電動刷和改良的氣流設計能夠一次過吸走所有灰塵和絨毛。

    吸扒的電動刷毛可徹底吸除動物毛髮

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    有了 TriActive Turbo三重旋風吸扒連電動刷毛，您現在可吸除沙發、坐墊及其他物料上的動物毛髮，是寵物主人的理想之選。

    3 層德國可水洗濾網來自德國技術，可阻隔微粒*

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    3 層德國可水洗濾網以德國技術精製，可阻隔超過 90% 的超微細粒子，如小達 0.3 微米的微生物（此為大部分的細菌、花粉和過敏原的體積），帶來徹底的清潔效果。

    強大的 18 伏鋰離子電池操作時間持久

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    強大的 18 伏鋰離子電池比標準電池擁有更持久的操作時間。鋰離子電池十分輕巧，讓您有更輕鬆的清潔體驗。

    技術規格

    • 吸扒與配件

      標準吸扒
      TriActive Turbo 三重旋風吸扒
      隨附配件
      • 毛刷
      • 窄縫吸嘴

    • 設計

      設計功能
      • 二合一
      • 自動關閉
      • 半透明集塵箱
      顏色
      乳白色金屬

    • 重量與尺寸

      產品尺寸（長x寬x高）
      215x253x1150  mm
      產品重量
      3.2  kg

    • 效能

      電池類型
      鋰離子
      操作音量
      83  dB
      電池電壓
      18  V
      充電時間
      5  hour(s)
      使用時間
      40  minute(s)

    • 過濾

      集塵量
      0.6  l
      摩打濾網
      可水洗濾網

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