一個兼備直立式和手提式二合一機身的吸塵機，讓您可輕鬆清潔地板和傢俱。
可充電電池適用於無線操作，讓您輕鬆清潔每一個角落、不同房間。不再被電線阻礙，方便簡單。
PowerPro Duo 吸塵機專為清潔任何地方而設，讓您輕鬆清潔沙發底、床底或桌子底。
集塵桶專為方便棄置塵垢而設。全賴一鍵易清空系統，您可輕鬆地把集塵筒的灰塵直接倒入垃圾桶，而不必觸碰塵污，無需更複雜的程序。容易清空集塵筒，方便衛生。
PowerCyclone 颶風離塵技術可通過高效率系統，一次過提供更佳的潔淨效果：1) 有了直接順暢的進氣口，空氣可快速進入 PowerCyclone。2) 弧形氣口可加快空氣上流進入渦旋艙，有效從空氣中分離塵垢。
無論是裝上或卸下了手提裝置，直立式長桿均可垂直放置。因此，您在清潔時可隨意將它放置在任何地方。
TriActive Turbo 三重旋風吸扒能夠有效清潔硬式地板和地毯。電動刷和改良的氣流設計能夠一次過吸走所有灰塵和絨毛。
有了 TriActive Turbo三重旋風吸扒連電動刷毛，您現在可吸除沙發、坐墊及其他物料上的動物毛髮，是寵物主人的理想之選。
3 層德國可水洗濾網以德國技術精製，可阻隔超過 90% 的超微細粒子，如小達 0.3 微米的微生物（此為大部分的細菌、花粉和過敏原的體積），帶來徹底的清潔效果。
強大的 18 伏鋰離子電池比標準電池擁有更持久的操作時間。鋰離子電池十分輕巧，讓您有更輕鬆的清潔體驗。
吸扒與配件
設計
重量與尺寸
效能
過濾
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