3 層德國可水洗濾網來自德國技術，可阻隔微粒*

3 層德國可水洗濾網以德國技術精製，可阻隔超過 90% 的超微細粒子，如小達 0.3 微米的微生物（此為大部分的細菌、花粉和過敏原的體積），帶來徹底的清潔效果。