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SpeedPro

無線直立式吸塵機

FC6722/61
  • 快速及強效清潔，即使難以觸及的位置亦能應付 快速及強效清潔，即使難以觸及的位置亦能應付 快速及強效清潔，即使難以觸及的位置亦能應付
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    SpeedPro 無線直立式吸塵機

    FC6722/61

    快速及強效清潔，即使難以觸及的位置亦能應付

    全新 SpeedPro 無線吸塵機能夠快速清潔，而且吸力強大。吸塵機配備 180° 吸扒，能準確吸走塵埃，讓您全面清潔牆壁邊緣、傢俬和角落等難以觸及的地方。 查看各種好處

    建議零售價: HK$2,498.00

    SpeedPro 無線直立式吸塵機

    快速及強效清潔，即使難以觸及的位置亦能應付

    全新 SpeedPro 無線吸塵機能夠快速清潔，而且吸力強大。吸塵機配備 180° 吸扒，能準確吸走塵埃，讓您全面清潔牆壁邊緣、傢俬和角落等難以觸及的地方。 查看各種好處

    快速及強效清潔，即使難以觸及的位置亦能應付

    全新 SpeedPro 無線吸塵機能夠快速清潔，而且吸力強大。吸塵機配備 180° 吸扒，能準確吸走塵埃，讓您全面清潔牆壁邊緣、傢俬和角落等難以觸及的地方。 查看各種好處

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      • 180° 吸扒
      • 18 伏，長達 30 分鐘
      • 二合一：直立式及手提式
      綜合手提式配件、窄縫吸嘴及毛刷

      綜合手提式配件、窄縫吸嘴及毛刷

      配件一按轉換，容易使用。SpeedPro 具備二合一功能，可轉換成手提式使用或以綜合式窄縫吸嘴及毛刷吸塵，方便隨時清潔天花和層架。

      PowerBlade 旋風摩打可產生超高風速

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      PowerBlade 旋風摩打可產生超高風速，吸扒吸力強大精確。

      PowerCyclone 7 維持強勁性能的時間更長

      PowerCyclone 7 維持強勁性能的時間更長

      PowerCyclone 7 技術可立即將灰塵與空氣分離，維持強勁性能的時間更長。

      使用 18 伏鋰離子電池，使用時間長達 30 分鐘

      使用 18 伏鋰離子電池，使用時間長達 30 分鐘

      配備高效能 18 伏鋰離子電池，在充電一次後，在正常模式下可運作 30 分鐘，而使用特強模式下則可運作 15 分鐘。

      可水洗濾網可確保產生超高風速的時間更長*

      可水洗濾網可確保產生超高風速的時間更長*

      過濾系統可吸走多達 99% 花粉和霉菌孢子，將潔淨的空氣送回摩打，確保產生超高風速和性能更持久。

      快速清潔每個角落，即使可以深入傢俬底部下面的罅隙

      快速清潔每個角落，即使可以深入傢俬底部下面的罅隙

      SpeedPro 靈活輕巧，操作簡單。吸塵機的集塵筒置於頂部，因此吸塵時可使用更低角度甚至完全平放，以深入傢俬底部下面的罅隙。

      採用獨特的集塵筒設計，易於清理，不會揚起灰塵

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      吸塵機的集塵筒易於拆下及清理，過程方便衛生，不會揚起灰塵。

      2 段速度設定，適合不同的地板和污垢類型

      2 段速度設定，適合不同的地板和污垢類型

      2 段速度設定，適合不同的地板和污垢類型。

      每推動一下，可吸走多達 98% 塵埃和污垢

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      180° 吸扒專為精準度而設計，吸力強大，每推動一下，可吸走多達 98% 灰塵和污垢，適用於所有地板類型，即使是難以觸及的地方亦能應付自如。

      技術規格

      • 效能

        設計功能
        二合一
        電池類型
        鋰離子
        顏色
        幻影黑
        操作音量
        80  dB
        電池電壓
        18  V
        充電時間
        5  hour(s)
        使用時間
        30  minute(s)
        使用時間（特強）
        15  minute(s)
        氣流（最大）
        最大 800  l/min

      • 可用性

        便攜把手
        上方
        滾輪類型
        橡膠

      • 吸扒與配件

        標準吸扒
        180° 吸扒
        隨附配件
        • 交流電源轉接器
        • 窄縫吸嘴
        • 綜合式毛刷
        • 掛牆安裝機座

      • 重量與尺寸

        產品重量
        2.43  kg

      • 持續性

        包裝
        > 90% 可回收物料

      • 過濾

        集塵量：
        0.4  L
        摩打濾網
        可水洗濾網*

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