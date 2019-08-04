快速及強效清潔，即使難以觸及的位置亦能應付

全新 SpeedPro 無線吸塵機能夠快速清潔，而且吸力強大。吸塵機配備 180° 吸扒，能準確吸走塵埃，讓您全面清潔牆壁邊緣、傢俬和角落等難以觸及的地方。 查看各種好處