快速及強效清潔，即使難以觸及的位置亦能應付
全新 SpeedPro 無線吸塵機能夠快速清潔，而且吸力強大。吸塵機配備 180° 吸扒，能準確吸走塵埃，讓您全面清潔牆壁邊緣、傢俬和角落等難以觸及的地方。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
快速及強效清潔，即使難以觸及的位置亦能應付
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快速及強效清潔，即使難以觸及的位置亦能應付
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快速及強效清潔，即使難以觸及的位置亦能應付
全新 SpeedPro 無線吸塵機能夠快速清潔，而且吸力強大。吸塵機配備 180° 吸扒，能準確吸走塵埃，讓您全面清潔牆壁邊緣、傢俬和角落等難以觸及的地方。 查看各種好處
配備高效能 21.6 伏鋰離子電池，在充電一次後，在正常模式下可運作 40 分鐘，而使用特強模式下則可運作 20 分鐘。
配件一按轉換，容易使用。SpeedPro 具備二合一功能，可轉換成手提式使用或以綜合式窄縫吸嘴及毛刷吸塵，方便隨時清潔天花和層架。
PowerBlade 旋風摩打可產生超高風速，吸扒吸力強大精確。
PowerCyclone 7 技術可立即將灰塵與空氣分離，維持強勁性能的時間更長。
過濾系統可吸走多達 99% 花粉和霉菌孢子，將潔淨的空氣送回摩打，確保產生超高風速和性能更持久。
SpeedPro 靈活輕巧，操作簡單。吸塵機的集塵筒置於頂部，因此吸塵時可使用更低角度甚至完全平放，以深入傢俬底部下面的罅隙。
吸塵機的集塵筒易於拆下及清理，過程方便衛生，不會揚起灰塵。
2 段速度設定，適合不同的地板和污垢類型。
180° 吸扒專為精準度而設計，吸力強大，每推動一下，可吸走多達 98% 灰塵和污垢，適用於所有地板類型，即使是難以觸及的地方亦能應付自如。
效能
可用性
吸扒與配件
持續性
過濾